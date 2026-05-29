Almanya'da 32 yıldır dinmeyen acı: Solingen faciası

Almanyanın Solingen kentinde, 29 Mayıs 1993te ırkçılar tarafından kundaklanan ve 5 Türkün hayatını kaybettiği evin önünde ve şehirde yapılan anıtta anma törenleri düzenlendi.

Törenlere, Untere Werner Caddesi üzerindeki evlerinde 33 yıl önce yaşanan faciada 5 aile ferdini yitiren Genç ailesinin yanı sıra AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Zafer Sırakaya, Türkiyenin Essen Başkonsolosu Ali İhsan İzbul, Solingen Belediye Başkanı Daniel Flemm, Alman siyasetçiler, sivil toplum kuruluşu ve dernek temsilcileri ile vatandaşlar katıldı. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Zafer Sırakaya, burada konuşma yaptı. Olayın yaşandığı evin önüne çelenkler bırakıldı.

