Almanya'nın Kuzey Ren Vestfalya eyaletindeki Solingen kentinde 29 Mayıs 1993'te Genç ailesinin Untere Werner Caddesi'ndeki evleri kundaklanmış, saldırıda Gürsün İnce (28), Gülüstan Öztürk (12), Hatice (19), Hülya (9) ve Saime Genç (5) hayatını kaybetmişti. Yakalanan failler Markus Gartmann, Felix Köhnen, Christian Reher ve Christian Buchholz, mahkemece verilen hapis cezalarını çekmelerinin ardından tahliye edilmişti. Kimlikleri değiştirilerek gizli tutulan saldırganlar, yaşamlarını Almanya'da sürdürüyor.
Almanya'da 32 yıldır dinmeyen acı: Solingen faciası
Almanya'nın Solingen kentinde 29 Mayıs 1993'te ırkçılar tarafından evleri kundaklanan Genç ailesinden 5 kişinin yangında yaşamını yitirmesinin üzerinden 33 yıl geçti
Törenlere, Untere Werner Caddesi üzerindeki evlerinde 33 yıl önce yaşanan faciada 5 aile ferdini yitiren Genç ailesinin yanı sıra AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Zafer Sırakaya, Türkiyenin Essen Başkonsolosu Ali İhsan İzbul, Solingen Belediye Başkanı Daniel Flemm, Alman siyasetçiler, sivil toplum kuruluşu ve dernek temsilcileri ile vatandaşlar katıldı. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Zafer Sırakaya, burada konuşma yaptı. Olayın yaşandığı evin önüne çelenkler bırakıldı.