Trump: Son dakika için toplanacağız
ABD Başkanı Donald Trump: Hürmüz Boğazı derhal açılmalı, geçiş ücretleri olmadan her iki yönde sınırsız deniz trafiğine izin verilmeli. İran, hiçbir zaman nükleer silaha veya bombaya sahip olamayacağını kabul etmelidir. Donanmamızın olağanüstü ve eşi görülmemiş ablukası nedeniyle boğazda mahsur kalan artık eve dönüş sürecine başlayabilir. Şimdi nihai karar vermek için durum odasına geçiyoruz
Giriş: 29 Mayıs 2026 - 17:58 Güncelleme:
SON DAKİKA HABERLERİ için ayrıca HABERTURK.COM uygulamasını,https://x.com/Haberturk hesabımızı takip edebilirsiniz.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ