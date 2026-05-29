        Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika haberi: Daha 16 yaşındaydı... Doğum gününde ölüme gitti | Antalya haberleri | Son dakika haberleri

        Daha 16 yaşındaydı... Doğum gününde ölüme gitti!

        Antalya'da, 16 yaşındaki Muhammed Durmaz, doğum gününde, arkadaşının kullandığı motosikletle geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetti. Kaza anı kameraya da yansırken, Durmaz'ın cenazesi toprağa verilmek üzere Kurşunlu Mezarlığı'na götürüldü

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 29 Mayıs 2026 - 15:59 Güncelleme:
        Antalya'da kaza, dün gece 02.00 sıralarında Kepez ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi Ulubatlı Hasan Caddesi ile Müftü Talat Efendi Caddesi kesiminde meydana geldi.

        DOĞUM GÜNÜNÜ KUTLAYACAKTI

        Edinilen bilgiye göre, doğum günü olan ve 16 yaşına giren Muhammed Durmaz, akrabası Hamza D. (15) ile birlikte hem doğum gününü kutlamak hem de Kurban Bayramı ziyareti için dışarı çıktı.

        ÇUKURA GİREN MOTOSİKLET KONTROLDEN ÇIKTI

        Gece geç saatlerde Muhammed Durmaz, akrabası Hamza D.'nin kullandığı motosiklet ile eve dönmek üzere yola çıktı. Hamza D.'nin kullandığı motosiklet, Ulubatlı Hasan Caddesi ile Müftü Talat Efendi Caddesi kesiminde meydana geldiğinde yoldaki bir çukura girip kontrolden çıktı.

        REFÜJE VE AYDINLATMA DİREĞİNE ÇARPTI

        Yolda kayan motosiklette bulunan sürücü ve yolcu yere savrulurken motosiklet taklalar atarak metrelerce ilerde durabildi. Motosikletin arka koltuğunda yolcu olarak bulunan ve dengesini kaybeden Durmaz düşerek önce refüje, ardından da aydınlatma direğine çarptı.

        OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

        Kazayı görenlerin ihbarı ile olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Verilen adrese gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrollerde Muhammed Durmaz'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

        AİLESİ GÖZYAŞINA BOĞULDU

        Olayı haber alıp gelen çocukların yakınları göz yaşlarına boğulurken savcılık ve olay yeri inceleme ekibinin çalışmasının ardından Durmaz'ın cansız bedeni Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

        YAKINLARI CENAZESİNİ TESLİM ALDI

        Buradaki işlemlerinin ardından doğum gününde hayatını kaybeden Durmaz'ın cenazesi ailesi ve yakınları tarafından teslim alındı. Annesinin gözyaşları içinde teslim alınan Muhammed Durmaz'ın cenazesi toprağa verilmek üzere Kurşunlu Mezarlığı'na götürüldü.

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Karadeniz'de bir Türk gemisi saldırıya uğradı
        İkisi de saat: 14.00 dedi... CHP'de 2 ayrı bayramlaşma
        8 ilde sarı kodlu uyarı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ayasofya'da cuma namazının ardından açıklamalar
        İstanbul'un fethinin 573. yıl dönümünde büyük coşku
        "Hayallerimiz çok büyük olmalı"
        Herkes onun yüzdüğünü sanıyordu... Ama hareket etmiyordu!
        Tedesco'ya sürpriz talip!
        3 yaşındaki Poyraz'ı parçalara ayırmış! Bir annenin bittiği an!
        ABD: Anlaşmaya çok yakınız
        Trump'ın yüzünün olacağı 250 dolarlık banknotta yeni gelişme
        Galatasaray'dan Icardi'ye süre!
        İstanbul'un kayıp köşkü yeniden ayağa kalkıyor
        Arda Okan’ın kaderi Sallai’ye bağlı
        Elektrikli Ferrari piyasayı karıştırdı
        Napolyon'un sofralarımızı değiştiren mirası
        Çocuklarını sevgilisiyle tanıştırdı
        Bir çocuğundan daha darbe yedi
        Aşıklar Göcek'te
