Antalya'da kaza, dün gece 02.00 sıralarında Kepez ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi Ulubatlı Hasan Caddesi ile Müftü Talat Efendi Caddesi kesiminde meydana geldi.

DOĞUM GÜNÜNÜ KUTLAYACAKTI

Edinilen bilgiye göre, doğum günü olan ve 16 yaşına giren Muhammed Durmaz, akrabası Hamza D. (15) ile birlikte hem doğum gününü kutlamak hem de Kurban Bayramı ziyareti için dışarı çıktı.

ÇUKURA GİREN MOTOSİKLET KONTROLDEN ÇIKTI

Gece geç saatlerde Muhammed Durmaz, akrabası Hamza D.'nin kullandığı motosiklet ile eve dönmek üzere yola çıktı. Hamza D.'nin kullandığı motosiklet, Ulubatlı Hasan Caddesi ile Müftü Talat Efendi Caddesi kesiminde meydana geldiğinde yoldaki bir çukura girip kontrolden çıktı.

REFÜJE VE AYDINLATMA DİREĞİNE ÇARPTI

Yolda kayan motosiklette bulunan sürücü ve yolcu yere savrulurken motosiklet taklalar atarak metrelerce ilerde durabildi. Motosikletin arka koltuğunda yolcu olarak bulunan ve dengesini kaybeden Durmaz düşerek önce refüje, ardından da aydınlatma direğine çarptı.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Kazayı görenlerin ihbarı ile olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Verilen adrese gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrollerde Muhammed Durmaz'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

AİLESİ GÖZYAŞINA BOĞULDU

Olayı haber alıp gelen çocukların yakınları göz yaşlarına boğulurken savcılık ve olay yeri inceleme ekibinin çalışmasının ardından Durmaz'ın cansız bedeni Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

YAKINLARI CENAZESİNİ TESLİM ALDI

Buradaki işlemlerinin ardından doğum gününde hayatını kaybeden Durmaz'ın cenazesi ailesi ve yakınları tarafından teslim alındı. Annesinin gözyaşları içinde teslim alınan Muhammed Durmaz'ın cenazesi toprağa verilmek üzere Kurşunlu Mezarlığı'na götürüldü.