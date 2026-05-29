2 çocuktan acı haber! Serinlemek istemişlerdi...
Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde taşkın koruma göletine giren 2 çocuk boğuldu
Giriş: 29 Mayıs 2026 - 19:37
Adıyaman'ın Hürriyet Mahallesi'nde bulunan gölete aileleriyle gelen 13 yaşındaki Talal Al-Sinjar ve arkadaşı Abdullah Al-Sajer, serinlemek için suya atladı.
Çocukların daha sonra göletten çıkmadığını gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirdi.
Olay yerine gelen Gölbaşı Belediyesi itfaiye ekipleri yaklaşık 4 metre derinlikte çamura saplanmış haldeki 2 çocuğun cesedine ulaştı.
Cesetler, otopsi için Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.
