        Haberler Gündem 2 çocuktan acı haber! Serinlemek istemişlerdi...

        Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde taşkın koruma göletine giren 2 çocuk boğuldu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29 Mayıs 2026 - 19:37 Güncelleme:
        2 çocuktan acı haber!

        Adıyaman'ın Hürriyet Mahallesi'nde bulunan gölete aileleriyle gelen 13 yaşındaki Talal Al-Sinjar ve arkadaşı Abdullah Al-Sajer, serinlemek için suya atladı.

        Çocukların daha sonra göletten çıkmadığını gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirdi.

        Olay yerine gelen Gölbaşı Belediyesi itfaiye ekipleri yaklaşık 4 metre derinlikte çamura saplanmış haldeki 2 çocuğun cesedine ulaştı.

        Cesetler, otopsi için Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

        *Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.

