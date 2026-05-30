Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Doğu Akdeniz, Batı Karadeniz (Bolu dışında), Orta ve Doğu Karadeniz (Çorum dışında), Doğu Anadolu, Sivas, Siirt çevreleri ile Mersin'in kıyı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

SICAKLIK KUZYBATIDA 2-4 DERECE ARTIYOR

Sıcaklıkların kuzeybatı kesimlerde 2 ilâ 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzey, doğu kesimlerde güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Doğu Anadolu’nun güneydoğusunda güney yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

REKLAM

İLLERİMİZDE HAVA DURUMU

MGM'den alınan son bilgilere göre illerimizde beklenen sıcaklıklar ve hava durumu ise şöyle olacak:

ANKARA: 20, Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL: 23, Parçalı ve az bulutlu

İZMİR: 29, Az bulutlu ve açık

KOCAELİ: 24, Az bulutlu ve açık

BURSA: 25, Az bulutlu ve açık

ÇANAKKALE: 24, Parçalı ve az bulutlu

KIRKLARELİ: 26, Parçalı ve az bulutlu

SAKARYA: 25, Parçalı ve az bulutlu

A.KARAHİSAR: 19, Az bulutlu ve açık

DENİZLİ: 27, Az bulutlu ve açık

MANİSA: 27, Az bulutlu ve açık

ADANA: 28, Az bulutlu ve açık

ANTALYA: 28, Parçalı ve az bulutlu

BURDUR: 24, Parçalı ve az bulutlu

HATAY: 25, Parçalı ve çok bulutlu

ÇANKIRI: 20, Parçalı bulutlu

ESKİŞEHİR: 21, Parçalı ve az bulutlu

KONYA: 19, Parçalı ve az bulutlu

BOLU: 19, Parçalı ve çok bulutlu

KASTAMONU: 18, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

ZONGULDAK: 21, Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde sağanak yağışlı

REKLAM

AMASYA: 20, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN: 20, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TRABZON: 17, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor

ARTVİN: 14, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor

ERZURUM: 14, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KARS: 14, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA: 22, Parçalı ve çok bulutlu

VAN: 18, Parçalı ve çok bulutlu

GAZİANTEP: 26, Az bulutlu ve açık

DİYARBAKIR: 26, Parçalı ve çok bulutlu

MARDİN: 24, Parçalı bulutlu

SİİRT: 24, Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ŞANLIURFA: 27, Parçalı bulutlu