3 bölgede sağanak var! Bugün hava nasıl olacak?
MGM'den alınan son dakika hava durumu verilerine göre; bugün Karadeniz'de, Doğu Anadolu'da ve Akdeniz'in doğusunda sağanak bekleniyor. Sıcaklıklar, kuzeybatı kesimlerde 2 ilâ 4 derece yükseliyor. İşte illerimizde beklenen sıcaklıklar ve hava durumu...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Doğu Akdeniz, Batı Karadeniz (Bolu dışında), Orta ve Doğu Karadeniz (Çorum dışında), Doğu Anadolu, Sivas, Siirt çevreleri ile Mersin'in kıyı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
SICAKLIK KUZYBATIDA 2-4 DERECE ARTIYOR
Sıcaklıkların kuzeybatı kesimlerde 2 ilâ 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzey, doğu kesimlerde güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Doğu Anadolu’nun güneydoğusunda güney yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.
İLLERİMİZDE HAVA DURUMU
MGM'den alınan son bilgilere göre illerimizde beklenen sıcaklıklar ve hava durumu ise şöyle olacak:
ANKARA: 20, Parçalı ve az bulutlu
İSTANBUL: 23, Parçalı ve az bulutlu
İZMİR: 29, Az bulutlu ve açık
KOCAELİ: 24, Az bulutlu ve açık
BURSA: 25, Az bulutlu ve açık
ÇANAKKALE: 24, Parçalı ve az bulutlu
KIRKLARELİ: 26, Parçalı ve az bulutlu
SAKARYA: 25, Parçalı ve az bulutlu
A.KARAHİSAR: 19, Az bulutlu ve açık
DENİZLİ: 27, Az bulutlu ve açık
MANİSA: 27, Az bulutlu ve açık
ADANA: 28, Az bulutlu ve açık
ANTALYA: 28, Parçalı ve az bulutlu
BURDUR: 24, Parçalı ve az bulutlu
HATAY: 25, Parçalı ve çok bulutlu
ÇANKIRI: 20, Parçalı bulutlu
ESKİŞEHİR: 21, Parçalı ve az bulutlu
KONYA: 19, Parçalı ve az bulutlu
BOLU: 19, Parçalı ve çok bulutlu
KASTAMONU: 18, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
ZONGULDAK: 21, Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde sağanak yağışlı
AMASYA: 20, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SAMSUN: 20, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
TRABZON: 17, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor
ARTVİN: 14, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor
ERZURUM: 14, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KARS: 14, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MALATYA: 22, Parçalı ve çok bulutlu
VAN: 18, Parçalı ve çok bulutlu
GAZİANTEP: 26, Az bulutlu ve açık
DİYARBAKIR: 26, Parçalı ve çok bulutlu
MARDİN: 24, Parçalı bulutlu
SİİRT: 24, Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ŞANLIURFA: 27, Parçalı bulutlu