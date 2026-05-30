        Haberler Gündem Hava Durumu Son dakika haberi: 3 bölgede sağanak var! Bugün hava nasıl olacak? Hava durumu İstanbul | Son dakika haberleri

        3 bölgede sağanak var! Bugün hava nasıl olacak?

        MGM'den alınan son dakika hava durumu verilerine göre; bugün Karadeniz'de, Doğu Anadolu'da ve Akdeniz'in doğusunda sağanak bekleniyor. Sıcaklıklar, kuzeybatı kesimlerde 2 ilâ 4 derece yükseliyor. İşte illerimizde beklenen sıcaklıklar ve hava durumu...

        Giriş: 30 Mayıs 2026 - 07:04 Güncelleme:
        Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Doğu Akdeniz, Batı Karadeniz (Bolu dışında), Orta ve Doğu Karadeniz (Çorum dışında), Doğu Anadolu, Sivas, Siirt çevreleri ile Mersin'in kıyı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

        SICAKLIK KUZYBATIDA 2-4 DERECE ARTIYOR

        Sıcaklıkların kuzeybatı kesimlerde 2 ilâ 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzey, doğu kesimlerde güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Doğu Anadolu’nun güneydoğusunda güney yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

        İLLERİMİZDE HAVA DURUMU

        MGM'den alınan son bilgilere göre illerimizde beklenen sıcaklıklar ve hava durumu ise şöyle olacak:

        ANKARA: 20, Parçalı ve az bulutlu

        İSTANBUL: 23, Parçalı ve az bulutlu

        İZMİR: 29, Az bulutlu ve açık

        KOCAELİ: 24, Az bulutlu ve açık

        BURSA: 25, Az bulutlu ve açık

        ÇANAKKALE: 24, Parçalı ve az bulutlu

        KIRKLARELİ: 26, Parçalı ve az bulutlu

        SAKARYA: 25, Parçalı ve az bulutlu

        A.KARAHİSAR: 19, Az bulutlu ve açık

        DENİZLİ: 27, Az bulutlu ve açık

        MANİSA: 27, Az bulutlu ve açık

        ADANA: 28, Az bulutlu ve açık

        ANTALYA: 28, Parçalı ve az bulutlu

        BURDUR: 24, Parçalı ve az bulutlu

        HATAY: 25, Parçalı ve çok bulutlu

        ÇANKIRI: 20, Parçalı bulutlu

        ESKİŞEHİR: 21, Parçalı ve az bulutlu

        KONYA: 19, Parçalı ve az bulutlu

        BOLU: 19, Parçalı ve çok bulutlu

        KASTAMONU: 18, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

        ZONGULDAK: 21, Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde sağanak yağışlı

        AMASYA: 20, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        SAMSUN: 20, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        TRABZON: 17, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor

        ARTVİN: 14, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor

        ERZURUM: 14, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        KARS: 14, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        MALATYA: 22, Parçalı ve çok bulutlu

        VAN: 18, Parçalı ve çok bulutlu

        GAZİANTEP: 26, Az bulutlu ve açık

        DİYARBAKIR: 26, Parçalı ve çok bulutlu

        MARDİN: 24, Parçalı bulutlu

        SİİRT: 24, Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        ŞANLIURFA: 27, Parçalı bulutlu

