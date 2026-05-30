Mut'ta zincirleme kaza: 1 ölü, 5 yaralı

Kaza, dün akşam saatlerinde D-715 Mut-Silifke karayolunda meydana geldi. Silifke yönüne seyir halindeki M.A.G yönetimindeki TIR, karşı yönden gelen Burak Yaylamaz (33) kontrolündeki cip ve M.Y'nin kullandığı otomobil ile çarpıştı.

CİP SÜRÜCÜSÜ HAYATINI KAYBETTİ

Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine sağlık, itfaiye, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. DHA'nın haberine göre, sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde araçta sıkışan cip sürücüsü Burak Yaylamaz'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Kazada cipte bulunan aynı aileden A.Y, M.Y, A.Y, ile otomobil ve TIR sürücüsü yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Mut Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaşamını yitiren Burak Yaylamaz'ın cansız bedeni ise itfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden çıkarılarak Mut Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.