Tatilciler dönüş yolunda

Kurban Bayramı tatilini memleketlerinde ve tatil bölgelerinde geçiren vatandaşların dönüş yolculuğu sürerken, Anadolu Otoyolu ve D-100 kara yolunun çeşitli noktalarında yoğunluk yaşanıyor.

Ulaşımda 43 ilin bağlantı noktası olan "kilit kavşak" Kırıkkale'de, gece saatlerinde trafik yoğunluğu arttı. Özellikle Kırıkkale-Ankara kara yolunda akşam saatlerinden itibaren yoğunluk etkili oldu. Yoğunluk sebebiyle kilometrelerce araç kuyruğu oluştu. Zaman zaman trafik akışında yavaşlamalar yaşanırken, sürücüler kontrollü şekilde ilerledi. Trafik ekipleri, yoğunluğun yaşandığı güzergahlarda önlem aldı. Ekipler, kavşaklar ve bağlantı yollarında trafiğin aksamaması için çalışma yaptı.

Dönüşlerin hız kazanmasıyla birlikte Anadolu Otoyolu'nun Düzce geçişinde, özellikle İstanbul istikametinde trafik yoğunluğu arttı. Gölyaka Gişeleri, Gümüşova rampaları, Yeşilyayla, Düzce gişeleri, Beyköy ve Sinirci mevkilerinde araç trafiği zaman zaman durma noktasına geldi. Bazı bölgelerde arızalanan araçlar da yoğunluğu artırdı. D-100 kara yolunun İstanbul yönünde de yer yer akıcı yoğunluk gözleniyor.

Bolu kesiminde ise Gerede Gişeleri, Köroğlu rampaları, Çaydurt mevkisi ve Bolu Dağı Tüneli çevresinde araç yoğunluğu oluştu. Özellikle Karadeniz illerinden dönüşe geçen tatilciler nedeniyle Gerede-Karadeniz Bağlantı Yolu'nda trafik zaman zaman yavaşlıyor. Güzergâhta meydana gelen maddi hasarlı kazalar ve arızalı araçlar da ulaşımı olumsuz etkiliyor.

Kuzey Marmara Otoyolu ve Anadolu Otoyolu'nun Sakarya kesiminde akıcı yoğunluk sürerken, D-100 kara yolunun İstanbul yönünde önemli bir yoğunluk yaşanmadığı bildirildi.

Karabük'te ise D-100 kara yolunun Eskipazar ilçesi sınırlarındaki yaklaşık 13 kilometrelik bölümünde dönüş trafiği nedeniyle zaman zaman yavaşlamalar meydana geliyor. Kocaeli, Sakarya ve İstanbul yönüne giden sürücülerin kullandığı Kemikli rampalarında ekiplerin denetimleri devam ediyor.

Anadolu Otoyolu ve D-100 kara yolunun Ankara istikametinde ise ulaşımın normal seyrinde sürdüğü belirtildi.

Jandarma, trafik ve Karayolları ekipleri, güzergâh boyunca güvenli ulaşımın sağlanması için denetim ve kontrollerini artırırken, sürücülere hız limitlerine uymaları ve takip mesafesini korumaları yönünde uyarılarda bulundu.

*Haberin görselleri AA ve İHA tarafından servis edilmiştir.