Zelenskiy: Rusyanın yeni ve kapsamlı bir saldırı hazırladığını kanıtlayan istihbaratımız var

Rus ordusunun Ukrayna'ya yoğun hava saldırısı düzenlemek için hazırlıklar yaptığını savunan Zelenskiy, "Rusya'nın yeni ve kapsamlı bir saldırı hazırladığını kanıtlayan istihbaratımız var." dedi.

Zelenskiy, Ukrayna hava savunma kuvvetlerinin saldırıya karşı hazır olduğunu belirterek, ABD ve diğer müttefiklerden hava savunma füzesi konusunda desteğe ihtiyaç duyduklarını söyledi.

- "Rusya bu veya yarın gece saldırabilir"

Öte yandan ABD'nin CBS News televizyon kanalına konuşan Zelenskiy, Rusya'nın önümüzdeki kısa bir süre içerisinde saldırı düzenleyebileceğini belirterek, "Rusya'nın, bu gece veya yarın gece insansız hava araçları, seyir füzeleri ve balistik füzeler kullanarak büyük bir saldırı düzenleyeceğine inanıyoruz. Bu hazırlıkları görüyoruz." ifadesini kullandı.

- Rusya, ABD’ye "diplomatik çalışanlarını tahliye etmesini" tavsiye etmişti

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, 25 Mayıs’ta ABD’li mevkidaşı Marco Rubio ile yaptığı telefon görüşmesinde, Ukrayna’nın Rusya’ya yönelik saldırılarına karşılık olarak Rusya’nın Ukrayna’daki askeri hedeflere saldırılar düzenleyeceğini bildirmiş ve diğer ülkelerle birlikte ABD’ye de diplomatik misyon personelini ve vatandaşlarını Kiev’den tahliye etmesini tavsiye etmişti.