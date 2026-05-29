Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya Zelenskiy: Rusyanın yeni ve kapsamlı bir saldırı hazırladığını kanıtlayan istihbaratımız var | Dış Haberler

        Zelenskiy: Rusyanın yeni ve kapsamlı bir saldırı hazırladığını kanıtlayan istihbaratımız var

        Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya'nın ülkesine yönelik yoğun hava saldırısı gerçekleştirmek için hazırlık yaptığını bildirdi. Zelenskiy, paylaştığı günlük görüntülü mesajında, Rusya-Ukrayna savaşındaki son gelişmeleri değerlendirdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29 Mayıs 2026 - 23:18 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        'Rusya kapsamlı saldırı hazırlıyor'

        Rus ordusunun Ukrayna'ya yoğun hava saldırısı düzenlemek için hazırlıklar yaptığını savunan Zelenskiy, "Rusya'nın yeni ve kapsamlı bir saldırı hazırladığını kanıtlayan istihbaratımız var." dedi.

        Zelenskiy, Ukrayna hava savunma kuvvetlerinin saldırıya karşı hazır olduğunu belirterek, ABD ve diğer müttefiklerden hava savunma füzesi konusunda desteğe ihtiyaç duyduklarını söyledi.

        - "Rusya bu veya yarın gece saldırabilir"

        Öte yandan ABD'nin CBS News televizyon kanalına konuşan Zelenskiy, Rusya'nın önümüzdeki kısa bir süre içerisinde saldırı düzenleyebileceğini belirterek, "Rusya'nın, bu gece veya yarın gece insansız hava araçları, seyir füzeleri ve balistik füzeler kullanarak büyük bir saldırı düzenleyeceğine inanıyoruz. Bu hazırlıkları görüyoruz." ifadesini kullandı.

        - Rusya, ABD’ye "diplomatik çalışanlarını tahliye etmesini" tavsiye etmişti

        Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, 25 Mayıs’ta ABD’li mevkidaşı Marco Rubio ile yaptığı telefon görüşmesinde, Ukrayna’nın Rusya’ya yönelik saldırılarına karşılık olarak Rusya’nın Ukrayna’daki askeri hedeflere saldırılar düzenleyeceğini bildirmiş ve diğer ülkelerle birlikte ABD’ye de diplomatik misyon personelini ve vatandaşlarını Kiev’den tahliye etmesini tavsiye etmişti.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Tatilciler Muğla'ya akın etti: Araç kuyruğu 22 kilometreye ulaştı

        Kurban Bayramı tatili dolayısıyla Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Muğla'da trafik yoğunluğu yaşandı. Tatil için kente gelen vatandaşlar nedeniyle oluşan araç kuyruğu yaklaşık 22 kilometreye ulaştı

        #Zelenskiy
        #Rusya saldırı
        #haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Trump: Son dakika için toplanacağız
        Trump: Son dakika için toplanacağız
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Trafik kazasında karı-koca can verdi
        Trafik kazasında karı-koca can verdi
        Yıldırım'dan teknik direktör ve Cherif açıklaması!
        Yıldırım'dan teknik direktör ve Cherif açıklaması!
        İstanbul'un fethinin 573. yıl dönümünde büyük coşku
        İstanbul'un fethinin 573. yıl dönümünde büyük coşku
        "18 Temmuz'da New York'tan, İstanbul'a geleceğiz!"
        "18 Temmuz'da New York'tan, İstanbul'a geleceğiz!"
        2 çocuktan acı haber!
        2 çocuktan acı haber!
        33 yıldır bitmeyen acı
        33 yıldır bitmeyen acı
        Karadeniz'de bir Türk gemisi saldırıya uğradı
        Karadeniz'de bir Türk gemisi saldırıya uğradı
        İkisi de saat: 14.00 dedi... CHP'de 2 ayrı bayramlaşma
        İkisi de saat: 14.00 dedi... CHP'de 2 ayrı bayramlaşma
        8 ilde sarı kodlu uyarı
        8 ilde sarı kodlu uyarı
        "Hayallerimiz çok büyük olmalı"
        "Hayallerimiz çok büyük olmalı"
        Herkes onun yüzdüğünü sanıyordu... Ama hareket etmiyordu!
        Herkes onun yüzdüğünü sanıyordu... Ama hareket etmiyordu!
        Tedesco'ya sürpriz talip!
        Tedesco'ya sürpriz talip!
        ABD: Anlaşmaya çok yakınız
        ABD: Anlaşmaya çok yakınız
        İstanbul'un kayıp köşkü yeniden ayağa kalkıyor
        İstanbul'un kayıp köşkü yeniden ayağa kalkıyor
        Trump'ın yüzünün olacağı 250 dolarlık banknotta yeni gelişme
        Trump'ın yüzünün olacağı 250 dolarlık banknotta yeni gelişme
        Arda Okan’ın kaderi Sallai’ye bağlı
        Arda Okan’ın kaderi Sallai’ye bağlı
        Elektrikli Ferrari piyasayı karıştırdı
        Elektrikli Ferrari piyasayı karıştırdı
        Bir çocuğundan daha darbe yedi
        Bir çocuğundan daha darbe yedi