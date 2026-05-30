Erkek şiddeti her yerde... Yere düşürdü, boğazını sıktı... Kadın kadını kurtardı!
Bursa'da, tartıştığı kadını darp eden kimliği belirsiz erkeğe, başka bir kadın araya girip iterek müdahalede bulundu. Araya giren kadının müdahalesiyle kavga sonlanırken, o anlar çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kayda alındı
Giriş: 30 Mayıs 2026 - 07:55 Güncelleme:
Bursa'da olay, Osmangazi ilçesi İstanbul Yolu Caddesi’ndeki kaldırımda meydana geldi. Kimliği belirsiz bir kadın ile yanındaki erkek arasında tartışma çıktı.
DARP ETTİ, BOĞAZINI SIKTI
DHA'daki habere göre tartışmanın büyümesi üzerine erkek, iddiaya göre kadını darp ederek yere düşürdü.
Yerden kalkmaya çalışan kadının boğazını sıkan saldırgana, o sırada üst geçit merdivenlerinden inen başka bir kadın müdahale etti.
REKLAM
ŞİDDET VE MÜDAHALE KAMERADA
Hızla olay yerine gelen kadın, saldırganı iterek uzaklaştırdı ve kavgayı sonlandırdı. Yaşananlar, çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kayda alındı.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ