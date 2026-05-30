UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde Paris Saint-Germain (PSG) ile Arsenal karşı karşıya geldi. Normal süresi ve uzatma dakikaları 1-1 biten mücadeleyi penaltılar sonucu Fransız ekibi 4-3 kazandı ve Devler Ligi'nde üst üste 2. kez zafere ulaştı.

Arsenal 6. dakika Kai Havertz ile öne geçerken; Fransız ekibi Ousmane Dembele ile 65. dakikada eşitliği yakaladı ve mücadelenin 120 dakikası bu skorla bitti.

ÜST ÜSTE 2. KEZ ŞAMPİYON PSG!

Bu sonuçla birlikte Paris Saint-Germain, Avrupa'nın 1 numaralı organizasyonunda şampiyonluğa ulaştı ve üst üste 2. kez kupayı müzesine götürdü.

MAÇTAN DAKİKALAR

6. dakikada Arsenal 1-0 öne geçti. Marquinhos'un orta saha çizgisine yakın bölgede uzaklaştırmak istediği top rakibine çarparak savunma arkasına düştü. Meşin yuvarlağı kapan Havertz, neredeyse PSG yarı alanını kat ederek sol çaprazdan ceza sahasına girdi. Alman futbolcu, kaleci Safanov ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda dar açıdan yaptığı vuruşla topu ağlarla buluşturdu.

Orta saha mücadelesi şeklinde geçen karşılaşmanın ilk yarısında gol haricinde önemli bir pozisyon yaşanmadı. İngiliz ekibi, devre arasına üstün giren taraf oldu.

62. dakikada PSG penaltı kazandı. Soldan ceza sahasına giren Kvaratskhelia, Mosquera'nın müdahalesiyle yerden kalınca Alman hakem Siebert penaltı noktasını gösterdi.

65. dakikada penaltıyı kullanan Dembele, meşin yuvarlak ile kaleci Raya'yı ayrı köşelere gönderdi: 1-1.

78. dakikada Kvaratskhelia, kendi yarı alanında aldığı topla rakip ceza sahasına soldan girdi. Gürcü futbolcunun şutunda, Lewis-Skelly'den seken top yan direğe çarparak kornere gitti.

89. dakikada Doue'nin soldan pasıyla ceza yayı içinde buluşan Vitinha'nın sert şutunda top az farkla üstten auta çıktı.

90+7. dakikada Arsenal'ın çok adamla ileride yakalayan PSG'de soldan topu sürükleyen Barcola, ceza sahasına girdikten sonra kaleci Raya ile karşı karşıya şutunu çekti. Meşin yuvarlak yan ağlarda kaldı.

PSG, son anlarda Barcola ile bu pozisyondan yararlanamadı ve hakem Daniel Siebert, maçın normal süresini bitiren düdüğü çaldı. 90 dakika sonunda 1-1 eşitlik olunca uzatma bölümüne geçildi.

İki takımın da kontrollü oynadığı ve pozisyon üretmekte zorlandığı 15 dakikalık ilk uzatma bölümünde eşitlik bozulmadı. İkinci uzatma bölümünde de ciddi bir pozisyon olmadı 1-1 eşitlikle seri penaltı atışlarına geçildi.