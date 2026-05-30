Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Şampiyonlar Ligi PSG: 1 (4) - Arsenal: 1 (3) | MAÇ SONUCU (Şampiyonlar Ligi şampiyonu PSG)

        PSG: 1 (4) - Arsenal: 1 (3) | MAÇ SONUCU

        UEFA Şampiyonlar Ligi final maçında Fransız ekibi Paris Saint-Germain (PSG), İngiliz temsilcisi Arsenal'i penaltılar sonucu 4-3 mağlup etti ve Avrupa'nın 1 numaralı organizasyonunda üst üste 2. kez şampiyonluğa ulaştı.

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 30 Mayıs 2026 - 17:51 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Avrupa'nın en büyüğü PSG!

        UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde Paris Saint-Germain (PSG) ile Arsenal karşı karşıya geldi. Normal süresi ve uzatma dakikaları 1-1 biten mücadeleyi penaltılar sonucu Fransız ekibi 4-3 kazandı ve Devler Ligi'nde üst üste 2. kez zafere ulaştı.

        Arsenal 6. dakika Kai Havertz ile öne geçerken; Fransız ekibi Ousmane Dembele ile 65. dakikada eşitliği yakaladı ve mücadelenin 120 dakikası bu skorla bitti.

        ÜST ÜSTE 2. KEZ ŞAMPİYON PSG!

        Bu sonuçla birlikte Paris Saint-Germain, Avrupa'nın 1 numaralı organizasyonunda şampiyonluğa ulaştı ve üst üste 2. kez kupayı müzesine götürdü.

        REKLAM

        MAÇTAN DAKİKALAR

        6. dakikada Arsenal 1-0 öne geçti. Marquinhos'un orta saha çizgisine yakın bölgede uzaklaştırmak istediği top rakibine çarparak savunma arkasına düştü. Meşin yuvarlağı kapan Havertz, neredeyse PSG yarı alanını kat ederek sol çaprazdan ceza sahasına girdi. Alman futbolcu, kaleci Safanov ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda dar açıdan yaptığı vuruşla topu ağlarla buluşturdu.

        Orta saha mücadelesi şeklinde geçen karşılaşmanın ilk yarısında gol haricinde önemli bir pozisyon yaşanmadı. İngiliz ekibi, devre arasına üstün giren taraf oldu.

        62. dakikada PSG penaltı kazandı. Soldan ceza sahasına giren Kvaratskhelia, Mosquera'nın müdahalesiyle yerden kalınca Alman hakem Siebert penaltı noktasını gösterdi.

        65. dakikada penaltıyı kullanan Dembele, meşin yuvarlak ile kaleci Raya'yı ayrı köşelere gönderdi: 1-1.

        78. dakikada Kvaratskhelia, kendi yarı alanında aldığı topla rakip ceza sahasına soldan girdi. Gürcü futbolcunun şutunda, Lewis-Skelly'den seken top yan direğe çarparak kornere gitti.

        89. dakikada Doue'nin soldan pasıyla ceza yayı içinde buluşan Vitinha'nın sert şutunda top az farkla üstten auta çıktı.

        90+7. dakikada Arsenal'ın çok adamla ileride yakalayan PSG'de soldan topu sürükleyen Barcola, ceza sahasına girdikten sonra kaleci Raya ile karşı karşıya şutunu çekti. Meşin yuvarlak yan ağlarda kaldı.

        PSG, son anlarda Barcola ile bu pozisyondan yararlanamadı ve hakem Daniel Siebert, maçın normal süresini bitiren düdüğü çaldı. 90 dakika sonunda 1-1 eşitlik olunca uzatma bölümüne geçildi.

        İki takımın da kontrollü oynadığı ve pozisyon üretmekte zorlandığı 15 dakikalık ilk uzatma bölümünde eşitlik bozulmadı. İkinci uzatma bölümünde de ciddi bir pozisyon olmadı 1-1 eşitlikle seri penaltı atışlarına geçildi.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Hangi kentler için yağış alarmı verildi?

        Habertürk Meteoroloji Mühendisi Hüseyin Öztel, bugün illerimizde beklenen hava durumu ve sıcaklıkları anlattı. İşte yurtta hava durumu...

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Canlı anlatım ve istatistikler!
        Canlı anlatım ve istatistikler!
        Dönüş yolunda bayram yoğunluğu
        Dönüş yolunda bayram yoğunluğu
        Yaz geliyor sağanaklar sürüyor
        Yaz geliyor sağanaklar sürüyor
        "Anlaşma her zamankinden daha yakın"
        "Anlaşma her zamankinden daha yakın"
        Kılıçdaroğlu CHP Genel Merkezi'nde
        Kılıçdaroğlu CHP Genel Merkezi'nde
        "Kurultaydan korkmuyorum ön seçim de istiyorum"
        "Kurultaydan korkmuyorum ön seçim de istiyorum"
        Cansız bedenler 9 saat sonra bulundu
        Cansız bedenler 9 saat sonra bulundu
        İran'dan Hürmüz Boğazı'na dair uyarı
        İran'dan Hürmüz Boğazı'na dair uyarı
        Yılana nişan aldı 5 kişiyi yaraladı
        Yılana nişan aldı 5 kişiyi yaraladı
        Şişli cinayetinin adı: Aysu
        Şişli cinayetinin adı: Aysu
        Trabzonspor'da transferde mutlu son!
        Trabzonspor'da transferde mutlu son!
        Kadın yazarı yeğeni miras için öldürdü!
        Kadın yazarı yeğeni miras için öldürdü!
        Avrupa'daki en iyi 10 plajından biri Türkiye'de
        Avrupa'daki en iyi 10 plajından biri Türkiye'de
        Yüzlerce kişi bir anda fenalaştı, nedeni 46 yıldır bulunamadı!
        Yüzlerce kişi bir anda fenalaştı, nedeni 46 yıldır bulunamadı!
        G.Saray'dan Curtis Jones hamlesi!
        G.Saray'dan Curtis Jones hamlesi!
        Ozan Güven'e tepki: Failler dışarı
        Ozan Güven'e tepki: Failler dışarı
        Tarihin unutulan nükleer felaketi
        Tarihin unutulan nükleer felaketi
        "Yorum yapmam, benim de ilişkim var"
        "Yorum yapmam, benim de ilişkim var"
        Hükümeti protesto etmek için bağımsızlık ilan eden kasaba
        Hükümeti protesto etmek için bağımsızlık ilan eden kasaba
        Sezonu açtılar
        Sezonu açtılar