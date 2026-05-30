Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Transfer Süper Lig Galatasaray Galatasaray'dan Curtis Jones hamlesi! Transferde dev rakip

        Galatasaray'dan Curtis Jones hamlesi! Transferde dev rakip

        Kadrosunu güçlendirmek için transfer çalışmalarına başlayan Galatasaray'ın, Liverpool'la sözleşmesinin bitmesine 1 yıl kalan Curtis Jones'la ilgilendiği ve transferde Serie A ekibiyle yarıştığı iddia edildi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30 Mayıs 2026 - 12:00 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Trendyol Süper Lig'i zirvede bitiren Galatasaray, yaz transfer dönemi için çalışmalarına şimdiden başladı.

        2

        İtalyan basını, sarı-kırmızılılar için çarpıcı bir iddia ortaya atarak Liverpool'lu yıldızı istediğini yazdı.

        3

        CURTIS JONES HAMLESİ

        La Gazzetta Dello Sport'un haberine göre; G.Saray, Liverpool'dan Curtis Jones'la ilgileniyor ve oyuncunun şartlarını yakından takip ediyor.

        4

        TAKIMDAN AYRILMAYA SICAK BAKIYOR

        Buna karşın İngiliz yıldızla Inter'in de ilgilendiği ve 25 yaşındaki orta sahanın daha fazla forma giymek için takımdan ayrılmaya sıcak baktığı kaydedildi.

        5

        30 MİLYON EURO'LUK TALEP

        Liverpool'un 2027'de sözleşmesi bitecek oyuncu için 30 milyon Euro istediği; Inter'in ise 20 milyon Euro teklif ettiği belirtildi.

        6

        Jones'un Inter'i yakından takip ettiği ve Çizme temsilcisini Galatasaray'ın projesine tercih edebileceği haberin detaylarında yer aldı.

        7

        "GALATASARAY STADI FAVORİM"

        Curtis Jones, daha önce verdiği bir röportajda "Galatasaray stadyumu favorim. Daha önce öyle bir atmosfer görmedim. Sahada birbirimizi duyamıyorduk. Maçtan sonra kulaklarımız ağrıdı. Oynadığım en gürültülü stattı." ifadelerini kullanmıştı.

        8

        Geçtiğimiz sezon Liverpool'da 49 maça çıkan Curtis Jones, 3 gol - 3 asistlik performans sergiledi ve 2 bin 850 dakika sahada kaldı.

        9
        10
        ÖNERİLEN VİDEO

        Ana Haber Bülteni - 28 Mayıs 2026 (Hürmüz'de Durum Savaş Öncesine Mi Dönüyor?)

        Hürmüz'de durum savaş öncesine mi dönüyor? İsrail BM'nin kara listesinde. Siyasilerden bayramlaşma trafiği. CHP PM toplantısı ertelendi. Kalan kurbanlıkları ESK alacak. Kaçan kurbanlıklar zor anlar yaşattı.   Ana Haber Bülteni'ni Faruk Aksoy sundu.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Kılıçdaroğlu CHP Genel Merkezi'ne gidiyor
        Kılıçdaroğlu CHP Genel Merkezi'ne gidiyor
        Ekibini doğurtmuş!
        Ekibini doğurtmuş!
        TEM Otoyolu ve D-100'de uzun araç kuyrukları!
        TEM Otoyolu ve D-100'de uzun araç kuyrukları!
        Şampiyonlar Ligi'nde dev final!
        Şampiyonlar Ligi'nde dev final!
        Norveç'te bulunan kadının kimliği hâlâ çözülemedi
        Norveç'te bulunan kadının kimliği hâlâ çözülemedi
        ABD yargısından 'Trump' kararı: İsmi çıkarılacak
        ABD yargısından 'Trump' kararı: İsmi çıkarılacak
        Yüzlerce kişi bir anda fenalaştı, nedeni 46 yıldır bulunamadı!
        Yüzlerce kişi bir anda fenalaştı, nedeni 46 yıldır bulunamadı!
        Hükümeti protesto etmek için bağımsızlık ilan eden kasaba
        Hükümeti protesto etmek için bağımsızlık ilan eden kasaba
        "Hayallerimiz çok büyük olmalı"
        "Hayallerimiz çok büyük olmalı"
        "Yorum yapmam, benim de ilişkim var"
        "Yorum yapmam, benim de ilişkim var"
        Tarihin unutulan nükleer felaketi
        Tarihin unutulan nükleer felaketi
        Erkek şiddeti her yerde... Kadın dayanışması!
        Erkek şiddeti her yerde... Kadın dayanışması!
        Sezonu açtılar
        Sezonu açtılar
        3 bölgede sağanak var! Bugün hava nasıl olacak?
        3 bölgede sağanak var! Bugün hava nasıl olacak?
        Anne ve 2 çocuğu öldü, 4 kişi yaralandı
        Anne ve 2 çocuğu öldü, 4 kişi yaralandı
        Yıldırım'dan teknik direktör ve Cherif açıklaması!
        Yıldırım'dan teknik direktör ve Cherif açıklaması!
        Bir çocuğundan daha darbe yedi
        Bir çocuğundan daha darbe yedi
        Herkes onun yüzdüğünü sanıyordu... Ama hareket etmiyordu!
        Herkes onun yüzdüğünü sanıyordu... Ama hareket etmiyordu!
        Daha 16 yaşındaydı... Doğum gününde ölüme gitti!
        Daha 16 yaşındaydı... Doğum gününde ölüme gitti!
        Tedesco'ya sürpriz talip!
        Tedesco'ya sürpriz talip!