Galatasaray'dan Curtis Jones hamlesi! Transferde dev rakip
Kadrosunu güçlendirmek için transfer çalışmalarına başlayan Galatasaray'ın, Liverpool'la sözleşmesinin bitmesine 1 yıl kalan Curtis Jones'la ilgilendiği ve transferde Serie A ekibiyle yarıştığı iddia edildi.
Trendyol Süper Lig'i zirvede bitiren Galatasaray, yaz transfer dönemi için çalışmalarına şimdiden başladı.
İtalyan basını, sarı-kırmızılılar için çarpıcı bir iddia ortaya atarak Liverpool'lu yıldızı istediğini yazdı.
CURTIS JONES HAMLESİ
La Gazzetta Dello Sport'un haberine göre; G.Saray, Liverpool'dan Curtis Jones'la ilgileniyor ve oyuncunun şartlarını yakından takip ediyor.
TAKIMDAN AYRILMAYA SICAK BAKIYOR
Buna karşın İngiliz yıldızla Inter'in de ilgilendiği ve 25 yaşındaki orta sahanın daha fazla forma giymek için takımdan ayrılmaya sıcak baktığı kaydedildi.
30 MİLYON EURO'LUK TALEP
Liverpool'un 2027'de sözleşmesi bitecek oyuncu için 30 milyon Euro istediği; Inter'in ise 20 milyon Euro teklif ettiği belirtildi.
Jones'un Inter'i yakından takip ettiği ve Çizme temsilcisini Galatasaray'ın projesine tercih edebileceği haberin detaylarında yer aldı.
"GALATASARAY STADI FAVORİM"
Curtis Jones, daha önce verdiği bir röportajda "Galatasaray stadyumu favorim. Daha önce öyle bir atmosfer görmedim. Sahada birbirimizi duyamıyorduk. Maçtan sonra kulaklarımız ağrıdı. Oynadığım en gürültülü stattı." ifadelerini kullanmıştı.
Geçtiğimiz sezon Liverpool'da 49 maça çıkan Curtis Jones, 3 gol - 3 asistlik performans sergiledi ve 2 bin 850 dakika sahada kaldı.