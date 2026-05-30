Sahte isimler, şifreli notlar ve cevapsız sorular: Norveç'te bulunan kadının kimliği hâlâ çözülemedi
Norveç'te 1970 yılında bulunan kimliği belirsiz bir kadın cesedi, aradan geçen yarım asra rağmen hâlâ çözülebilmiş değil. Sahte kimlikler, şifreli notlar ve casusluk iddialarıyla anılan "Isdal Kadını" vakası, modern tarihin en gizemli olayları arasında gösteriliyor.
1970 yılının kasım ayında Norveç’in Bergen kenti yakınlarındaki ıssız Isdalen Vadisi’nde bulunan bir ceset, Avrupa’nın en gizemli olaylarından birine dönüştü. “Isdal Kadını” olarak anılan vaka, aradan geçen onlarca yıla rağmen hâlâ tam olarak çözülebilmiş değil.
ISDALEN VADİSİ'NDE BULUNAN YANMIŞ CESET SORUŞTURMAYI BAŞLATTI
29 Kasım 1970’te bölgede yürüyüş yapan kişiler, Bergen yakınlarındaki Isdalen vadisinde yanmış bir kadın cesedi buldu. Bölge, dik yamaçları ve sisli atmosferi nedeniyle halk arasında uzun yıllardır ürkütücü bir yer olarak anılıyordu.
Olay yerine gelen polis ekipleri, kadının çevresinde yanmış kıyafet parçaları, eritilmiş plastik şişeler ve bazı kişisel eşyalar tespit etti. İlk incelemelerde dikkat çeken detaylardan biri ise kıyafetlerdeki tüm etiketlerin kesilmiş olmasıydı.
Soruşturmayı yürüten ekipler, kimliğin bilinçli şekilde gizlenmiş olabileceği ihtimali üzerinde durdu.
TREN İSTASYONUNDA BULUNAN VALİZLER GİZEMİ DAHA DA BÜYÜTTÜ
Soruşturma ilerledikçe olay daha da karmaşık bir hâl aldı. Bergen Tren İstasyonu’nda bulunan valizlerin, ölen kadına ait olduğu ortaya çıktı. Valizlerin içinden farklı peruklar, çeşitli para birimleri, gözlükler, haritalar ve sahte isimlerle tutulmuş otel kayıtları çıktı.
Araştırmalarda kadının Avrupa’nın farklı ülkelerinde birçok kez seyahat ettiği belirlendi. Ancak kullandığı isimlerin hiçbirinin gerçek olmadığı tespit edildi.
Norveç polisi bugüne kadar kadının gerçek kimliğini kesin olarak belirleyemedi.
TANIK İFADELERİ İLGİNÇ DETAYLAR ORTAYA ÇIKARDI
Soruşturma kapsamında konuşulan tanıklar, kadının sık sık otel değiştirdiğini ve oldukça temkinli davrandığını anlattı. Bazı otel çalışanları, onun çevresini sürekli kontrol ettiğini ve dikkat çekmemeye çalıştığını söyledi.
BBC World Service ve NRK tarafından aktarılan tanıklıklara göre kadın bazen görünüşünü değiştirmeye çalışıyor, farklı tarzlarda kıyafetler kullanıyor ve mümkün olduğunca iz bırakmamaya dikkat ediyor gibiydi.
Bu detaylar, olayın yıllar içinde daha da gizemli bir hâl almasına neden oldu.
ŞİFRELİ NOTLAR CASUSLUK TEORİSİNİ GÜNDEME TAŞIDI
Valizlerde bulunan notlar soruşturmanın en dikkat çekici bölümlerinden biri oldu. Kâğıtlarda bazı harf ve rakam kombinasyonları yer alıyordu. Polis, bu notların kadının seyahatlerini ve otel konaklamalarını kodlamak için kullanılmış olabileceğini değerlendirdi.
O dönemde Avrupa’da Soğuk Savaş geriliminin yoğun şekilde hissedilmesi, olayın kısa sürede casusluk teorileriyle anılmasına yol açtı.
CASUSLUK İHTİMALİ YILLARCA TARTIŞILDI
Isdal Kadını’nın birden fazla dil konuşabildiği, sürekli seyahat ettiği ve kimliğini gizlemeye çalıştığı yönündeki bilgiler, yıllardır çeşitli teorileri beraberinde getiriyor.
Özellikle Bergen’in o dönemde NATO açısından stratejik bir konumda olması, “casusluk” ihtimalinin sık sık gündeme gelmesine neden oldu.
Ancak BBC ve NRK’nin ortak araştırmalarında da vurgulandığı gibi, kadının bir istihbarat görevlisi olduğuna dair kesin bir kanıt hiçbir zaman ortaya çıkmadı. Bu nedenle casusluk iddiaları bugün hâlâ teori olarak değerlendiriliyor.
ÖLÜM ŞEKLİNE DAİR SORU İŞARETLERİ SÜRÜYOR
Yapılan incelemelerde kadının vücudunda yüksek miktarda uyku hapı bulunduğu açıklandı. Resmî soruşturmada ölümün büyük ölçüde yanıklar ve ilaç etkisiyle bağlantılı olduğu değerlendirildi. Norveçli yetkililer uzun süre olayın intihar olabileceği ihtimali üzerinde durdu.
Ancak soruşturmadaki bazı ayrıntılar yıllar boyunca tartışma konusu oldu. Olay yerindeki bulguların tamamının kamuoyunu tatmin edecek şekilde açıklanamaması, yangının nasıl başladığına dair soru işaretleri ve kadının son günlerdeki davranışları, farklı ihtimallerin gündemde kalmasına neden oldu.
Bu yüzden Isdal Kadını vakası bugün hâlâ Avrupa’nın en büyük çözülememiş gizemlerinden biri olarak görülüyor.
MODERN DNA ÇALIŞMALARI BİLE İŞE YARAMADI
Aradan geçen yıllarda vakaya dair yeni incelemeler yapıldı. DNA çalışmaları, yüz rekonstrüksiyonları ve izotop analizleri kullanılarak kadının geçmişine ulaşılmaya çalışıldı.
BBC ve NRK tarafından hazırlanan “Death in Ice Valley” araştırmasıyla birlikte dosya yeniden uluslararası gündeme taşındı.
Yapılan analizlerde kadının çocukluk yıllarını Avrupa’nın farklı bölgelerinde geçirmiş olabileceği değerlendirildi. Ancak tüm çalışmalara rağmen Isdal Kadını’nın kim olduğu sorusu hâlâ kesin bir cevap bulmuş değil.
ISDAL KADINI YILLAR GEÇSE DE GİZEMİNİ KORUYOR
Olayın üzerinden yarım asırdan fazla zaman geçmesine rağmen Isdal Kadını vakası internette, belgesellerde ve podcast dünyasında konuşulmaya devam ediyor.
Sahte kimlikler, şifreli notlar, etiketleri sökülmüş kıyafetler ve kimliği bilinmeyen bir kadın… Tüm bu detaylar, vakayı modern tarihin en dikkat çekici gizemlerinden biri hâline getiriyor.
Haber kaynak: BBC, NRK, Spotify Podcastleri