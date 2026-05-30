CASUSLUK İHTİMALİ YILLARCA TARTIŞILDI

Isdal Kadını’nın birden fazla dil konuşabildiği, sürekli seyahat ettiği ve kimliğini gizlemeye çalıştığı yönündeki bilgiler, yıllardır çeşitli teorileri beraberinde getiriyor.

Özellikle Bergen’in o dönemde NATO açısından stratejik bir konumda olması, “casusluk” ihtimalinin sık sık gündeme gelmesine neden oldu.

Ancak BBC ve NRK’nin ortak araştırmalarında da vurgulandığı gibi, kadının bir istihbarat görevlisi olduğuna dair kesin bir kanıt hiçbir zaman ortaya çıkmadı. Bu nedenle casusluk iddiaları bugün hâlâ teori olarak değerlendiriliyor.

ÖLÜM ŞEKLİNE DAİR SORU İŞARETLERİ SÜRÜYOR

Yapılan incelemelerde kadının vücudunda yüksek miktarda uyku hapı bulunduğu açıklandı. Resmî soruşturmada ölümün büyük ölçüde yanıklar ve ilaç etkisiyle bağlantılı olduğu değerlendirildi. Norveçli yetkililer uzun süre olayın intihar olabileceği ihtimali üzerinde durdu.

Ancak soruşturmadaki bazı ayrıntılar yıllar boyunca tartışma konusu oldu. Olay yerindeki bulguların tamamının kamuoyunu tatmin edecek şekilde açıklanamaması, yangının nasıl başladığına dair soru işaretleri ve kadının son günlerdeki davranışları, farklı ihtimallerin gündemde kalmasına neden oldu.

Bu yüzden Isdal Kadını vakası bugün hâlâ Avrupa’nın en büyük çözülememiş gizemlerinden biri olarak görülüyor.

Fotoğraf yapay zekâ ile oluşturulmuştur