        Haberler Sağlık SON DAKİKA! Ekibinin doğumunu da kendisi yapmış! Prof. Dr. Ali Acar riskli doğumu anlattı - Son dakika haberi

        Prof. Dr Ali Acar, doğumlarını gerçekleştirdiği iki doktor ve hemşireyle görev yapıyor

        Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ali Acar, doğumlarını gerçekleştirdiği 2 doktor ve bir hemşire ile birlikte görev yapıyor. Riskli gebelik takibi yapan Prof. Dr. Acar "Bu arkadaşlarımız da riskli gebelik sonrası dünyaya gelmiş, takiplerini ben yapmışım. Aslında bu duyguyu tarif etmek çok zor. Garip ve farklı ama güzel bir duygu." diye konuştu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30 Mayıs 2026 - 08:32 Güncelleme:
        Ekibini doğurtmuş!

        Necmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ali Acar, doğumlarını gerçekleştirdiği bebeklerin yıllar sonra aynı serviste asistan doktor ve hemşire olarak çalışmasının gururunu yaşıyor.

        Kadın hastalıkları ve doğum alanında 37 yıldır görev yapan Acar, bugüne kadar birçok riskli gebeliğin takibini gerçekleştirdi.

        Anne karnındaki müdahalelerle çocukların sağlıklı dünyaya gelmesini sağlayan Acar'ın yıllar önce doğumlarını gerçekleştirdiği bebekler, kimi zaman öğrencisi kimi zaman da mesai arkadaşı oluyor.

        Acar, doğumlarında görev aldığı asistan doktorlar Mehmet Kürşat Erkuş, Rümeysa İnce ve hemşire Sümeyye Yeşil ile aynı serviste görev yapıyor.

        Hastanenin perinatoloji servisinde riskli gebeliklerin takibini sürdüren Acar, meslektaşlarına tecrübelerini aktarmaya devam ediyor.

        "BU ARKADAŞLARIMIZ DA RİSKLİ GEBELİK SONRASI DÜNYAYA GELMİŞ"

        Prof. Dr. Acar, AA muhabirine, görev yaptığı süre boyunca binlerce doğuma girdiğini söyledi.

        Özellikle riskli gebeliklerin yoğun olduğu merkezde çalıştıklarını anlatan Acar, bu yüzden işlerinin çok hassas olduğunu dile getirdi.

        Sırayla: Dr. Mehmet Kürşat Erkuş, Dr. Rümeysa İnce, Prof. Dr. Ali Acar ve Hemşire Sümeyye Yeşil
        Serviste her bebeğin sağlıklı şekilde dünyaya gelmesi için ellerinden geleni yaptıklarını belirten Acar, meslekte uzun yıllar görev yapınca duygusal anlar yaşadığını ifade etti.

        Acar, doğumlarına eşlik ettiği bebeklerle karşılaşınca mutlu olduğunu dile getirerek, "Mehmet Kürşat, Rümeysa ve Sümeyye ile şimdi birlikte görev yapıyoruz. Bu arkadaşlarımız da riskli gebelik sonrası dünyaya gelmiş, takiplerini ben yapmışım. Aslında bu duyguyu tarif etmek çok zor. Garip ve farklı ama güzel bir duygu." diye konuştu.

        "ASİSTANI OLUP ONUN YANINDA EĞİTİM ALMAK İSTEDİM"

        Asistan doktor Mehmet Kürşat Erkuş, Ali Acar'ın annesinin zorlu gebelik sürecinde destek verdiğini bildiğini söyledi.

        Sağlıklı şekilde 1997'de dünyaya geldiğini anlatan Erkuş, şunları kaydetti:

        "Dört yıldır Ali Hoca'nın yanında asistanlık eğitimi alıyorum. Doğumumda büyük emeği olmuş, eğitimimde de çok emek verdi. Tıp fakültesini bitirdiğimde puanım kadın doğuma yetmiyordu, 6 ay çalıştım çünkü hocamız, tanınan, sevilen ve çok çalışkan bir hocamız. Yanında çalışmak, ondan eğitim almak istedim. Buraya girmek için hak kazandım. Asistanı olup onun yanında eğitim almak istedim."

        "ÖĞRENCİSİYDİM, ŞİMDİ ASİSTANI OLDUM"

        Asistan doktor Rümeysa İnce de doğumunu gerçekleştiren kişinin bugün hocası olmasının kendisi için ayrı bir anlam taşıdığını dile getirdi.

        Ali Acar'ın ablalarının da gebelik sürecini takip ettiğine dikkati çeken İnce, "Ablam muayeneye giderken ben de hocamıza, 'Tıp yazacağım, geleceğim yanınıza.' dedim. Hocanın asistanı olmak da kısmet oldu. Başımıza bir şey geldiğinde her zaman arkamızda durur. Öğrencisiydim, şimdi asistanı oldum. Tüm asistanlarıyla ilişkisi bir baba-evlat gibidir." dedi.

        Perinatoloji hemşiresi Sümeyye Yeşil de doğumunu gerçekleştiren hekimle yıllardır aynı serviste çalışmanın kendisi için büyük gurur olduğunu söyledi.

        Hocasından övgü aldığında çok mutlu olduğunu vurgulayan Yeşil, doğumunu Ali Acar'ın gerçekleştirdiğini duyanların çok şaşırdıklarını ifade etti.

        Erkek şiddeti her yerde... Kadın dayanışması!
        3 bölgede sağanak var! Bugün hava nasıl olacak?
        Anne ve 2 çocuğu öldü, 4 kişi yaralandı
        "Hayallerimiz çok büyük olmalı"
        Yüzlerce kişi bir anda fenalaştı, nedeni 46 yıldır bulunamadı!
        Yıldırım'dan teknik direktör ve Cherif açıklaması!
        Bir çocuğundan daha darbe yedi
        Tatilciler dönüş yolunda
        Tedesco'ya sürpriz talip!
        Daha 16 yaşındaydı... Doğum gününde ölüme gitti!
        İstanbul'un kayıp köşkü yeniden ayağa kalkıyor
        Mut'ta zincirleme kaza: 1 ölü, 5 yaralı
        Elektrikli Ferrari piyasayı karıştırdı
        Herkes onun yüzdüğünü sanıyordu... Ama hareket etmiyordu!
        2 çocuktan acı haber!
        Trump: Son dakika için toplanacağız
        İkisi de saat: 14.00 dedi... CHP'de 2 ayrı bayramlaşma
        "18 Temmuz'da New York'tan, İstanbul'a geleceğiz!"
        Arda Okan'ın kaderi Sallai'ye bağlı
        Karadeniz'de bir Türk gemisi saldırıya uğradı
