        Haberler Gündem 3. Sayfa Erkek şiddeti her yerde... Kadın kadını kurtardı | Bursa haberleri | Son dakika haberleri

        Erkek şiddeti her yerde... Yere düşürdü, boğazını sıktı... Kadın kadını kurtardı!

        Bursa'da, tartıştığı kadını darp eden kimliği belirsiz erkeğe, başka bir kadın araya girip iterek müdahalede bulundu. Araya giren kadının müdahalesiyle kavga sonlanırken, o anlar çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kayda alındı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30 Mayıs 2026 - 07:55 Güncelleme:
        Erkek şiddeti her yerde... Kadın dayanışması!

        Bursa'da olay, Osmangazi ilçesi İstanbul Yolu Caddesi’ndeki kaldırımda meydana geldi. Kimliği belirsiz bir kadın ile yanındaki erkek arasında tartışma çıktı.

        DARP ETTİ, BOĞAZINI SIKTI

        DHA'daki habere göre tartışmanın büyümesi üzerine erkek, iddiaya göre kadını darp ederek yere düşürdü.

        Yerden kalkmaya çalışan kadının boğazını sıkan saldırgana, o sırada üst geçit merdivenlerinden inen başka bir kadın müdahale etti.

        ŞİDDET VE MÜDAHALE KAMERADA

        Hızla olay yerine gelen kadın, saldırganı iterek uzaklaştırdı ve kavgayı sonlandırdı. Yaşananlar, çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kayda alındı.

