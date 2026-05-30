Bursa'da olay, Osmangazi ilçesi İstanbul Yolu Caddesi’ndeki kaldırımda meydana geldi. Kimliği belirsiz bir kadın ile yanındaki erkek arasında tartışma çıktı.

DARP ETTİ, BOĞAZINI SIKTI

DHA'daki habere göre tartışmanın büyümesi üzerine erkek, iddiaya göre kadını darp ederek yere düşürdü.

Yerden kalkmaya çalışan kadının boğazını sıkan saldırgana, o sırada üst geçit merdivenlerinden inen başka bir kadın müdahale etti.

ŞİDDET VE MÜDAHALE KAMERADA

Hızla olay yerine gelen kadın, saldırganı iterek uzaklaştırdı ve kavgayı sonlandırdı. Yaşananlar, çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kayda alındı.