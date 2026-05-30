Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Keşfet Hükümeti protesto etmek için bağımsızlık ilan ettiler: ABD’ye savaş açıp dakikalar sonra teslim oldular

        Hükümeti protesto etmek için bağımsızlık ilan ettiler: ABD’ye savaş açıp dakikalar sonra teslim oldular

        1982'de ABD'nin kurduğu polis kontrol noktaları nedeniyle turizmi durma noktasına gelen Key West, çözümü bağımsızlığını ilan etmekte buldu. "Conch Republic" adını alan şehir; ABD Sahil Güvenliği'ne sembolik saldırı düzenledi. Mizahi protesto kısa sürede ülke gündemine otururken, Key West bugün hâlâ bu "bağımsızlık savaşını" kutlamaya devam ediyor.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30 Mayıs 2026 - 09:36 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        POLİS KONTROL NOKTALARI KÜÇÜK KASABAYI KRİZE SÜRÜKLEDİ

        Key West, 1982 yılında ABD hükümetinin aldığı bir karar nedeniyle ekonomik açıdan zor bir dönem yaşamaya başladı. Federal yetkililer, Florida Keys bölgesinden ABD ana karasına çıkan araçları denetlemek amacıyla yol üzerine polis kontrol noktaları kurdu. Amaç; uyuşturucu kaçakçılığı ve düzensiz göçü engellemekti.

        Ancak uygulama kısa sürede büyük trafik kuyruklarına neden oldu. Saatler süren bekleyiş nedeniyle bölgeye ulaşım ciddi şekilde aksadı. Kaynaklara göre turistler rezervasyonlarını iptal etmeye başladı. Oteller, restoranlar ve turistik işletmeler ekonomik kayıp yaşarken, geçimini büyük ölçüde turizmden sağlayan Key West’te tepkiler büyüdü.

        Fotoğraf yapay zekâ ile oluşturulmuştur

        2

        KEY WEST "BAĞIMSIZLIĞINI" İLAN ETTİ

        Yaşanan kriz üzerine dönemin belediye başkanı Dennis Wardlow dikkat çekici bir protesto düzenledi. Wardlow, Key West’in ABD’den ayrıldığını ilan etti ve yeni oluşumun adını “Conch Republic” (Deniz Salyangozu Cumhuriyeti) olarak duyurdu.

        Bu açıklama gerçek bir ayrılık girişimi değil, federal uygulamaya karşı yapılan mizahi ve politik bir protestoydu. Şehir yönetimi, kontrol noktalarının Key West’e adeta yabancı bir ülke muamelesi yaptığını savunuyordu.

        Fotoğraf yapay zekâ ile oluşturulmuştur

        3

        KASABA DONANMASI ABD GEMİSİNE "SAVAŞ AÇTI"

        23 Nisan 1982’de Conch Republic bayrağı belediye binasına çekildi. Ardından Kaptan John Kraus komutasındaki “Schooner Western Union” adlı gemi limana açıldı.

        Kaynaklara göre gemi, ABD Sahil Güvenlik gemisi “US Coast Guard Cutter DILIGENCE”e su balonları, conch fritters (deniz salyangozlu kızartma topları) ve bayat Küba ekmekleriyle sembolik saldırı düzenledi. Sahil Güvenlik ekibi ise yangın hortumlarıyla karşılık verdi. Bu mizahi karşılaşma daha sonra “Great Battle of the Conch Republic” (Conch Republic’in büyük savaşı) olarak anılmaya başladı.

        Fotoğraf yapay zekâ ile oluşturulmuştur

        4

        TESLİM OLUP ABD'DEN YARDIM İSTEDİLER

        Sembolik çatışmanın ardından Dennis Wardlow teslim olduğunu açıkladı. Ancak protesto burada da mizahi tonunu korudu. Wardlow, ABD’den “dış yardım” talep etti.

        Conch Republic’in resmî anlatımına göre kısa süre sonra yol kontrol noktaları kaldırıldı. Böylece Key West üzerindeki trafik baskısı azaldı ve şehirde turizm yeniden hareketlenmeye başladı.

        Fotoğraf yapay zekâ ile oluşturulmuştur

        5

        CONCH REPUBLIC BUGÜN HÂLÂ KUTLANIYOR

        1982’deki protesto yıllar içinde Key West’in kültürel kimliğinin bir parçasına dönüştü. Şehirde bugün hâlâ “Conch Republic” adıyla etkinlikler düzenleniyor.

        Kaynaklara göre her yıl yaklaşık 10 gün süren kutlamalarda geçit törenleri, kostümlü etkinlikler ve mizahi bağımsızlık gösterileri yapılıyor. Bir dönem federal hükümete karşı düzenlenen protesto, bugün Key West’in en bilinen turistik simgelerinden biri olarak görülüyor.

        Fotoğraf yapay zekâ ile oluşturulmuştur

        Haber kaynak: Conch Republic Resmi Web Sitesi, Key West Belediyesi arşivleri, EBSCO

        ÖNERİLEN VİDEO

        Edirne'de yollar göle döndü: Araçlar mahsur kaldı

        Edirne'de etkili olan sağanak ve dolu yağışı sebebiyle bazı cadde ve sokaklar adeta göle döndü. (İHA)

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Ekibini doğurtmuş!
        Ekibini doğurtmuş!
        Erkek şiddeti her yerde... Kadın dayanışması!
        Erkek şiddeti her yerde... Kadın dayanışması!
        3 bölgede sağanak var! Bugün hava nasıl olacak?
        3 bölgede sağanak var! Bugün hava nasıl olacak?
        "Hayallerimiz çok büyük olmalı"
        "Hayallerimiz çok büyük olmalı"
        Yüzlerce kişi bir anda fenalaştı, nedeni 46 yıldır bulunamadı!
        Yüzlerce kişi bir anda fenalaştı, nedeni 46 yıldır bulunamadı!
        "Yorum yapmam, benim de ilişkim var"
        "Yorum yapmam, benim de ilişkim var"
        Tarihin unutulan nükleer felaketi
        Tarihin unutulan nükleer felaketi
        Anne ve 2 çocuğu öldü, 4 kişi yaralandı
        Anne ve 2 çocuğu öldü, 4 kişi yaralandı
        Yıldırım'dan teknik direktör ve Cherif açıklaması!
        Yıldırım'dan teknik direktör ve Cherif açıklaması!
        Sezonu açtılar
        Sezonu açtılar
        Bir çocuğundan daha darbe yedi
        Bir çocuğundan daha darbe yedi
        Daha 16 yaşındaydı... Doğum gününde ölüme gitti!
        Daha 16 yaşındaydı... Doğum gününde ölüme gitti!
        Herkes onun yüzdüğünü sanıyordu... Ama hareket etmiyordu!
        Herkes onun yüzdüğünü sanıyordu... Ama hareket etmiyordu!
        Tatilciler dönüş yolunda
        Tatilciler dönüş yolunda
        Tedesco'ya sürpriz talip!
        Tedesco'ya sürpriz talip!
        Elektrikli Ferrari piyasayı karıştırdı
        Elektrikli Ferrari piyasayı karıştırdı
        İstanbul'un kayıp köşkü yeniden ayağa kalkıyor
        İstanbul'un kayıp köşkü yeniden ayağa kalkıyor
        "18 Temmuz'da New York'tan, İstanbul'a geleceğiz!"
        "18 Temmuz'da New York'tan, İstanbul'a geleceğiz!"
        Arda Okan’ın kaderi Sallai’ye bağlı
        Arda Okan’ın kaderi Sallai’ye bağlı
        İkisi de saat: 14.00 dedi... CHP'de 2 ayrı bayramlaşma
        İkisi de saat: 14.00 dedi... CHP'de 2 ayrı bayramlaşma