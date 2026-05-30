Hükümeti protesto etmek için bağımsızlık ilan ettiler: ABD’ye savaş açıp dakikalar sonra teslim oldular
1982'de ABD'nin kurduğu polis kontrol noktaları nedeniyle turizmi durma noktasına gelen Key West, çözümü bağımsızlığını ilan etmekte buldu. "Conch Republic" adını alan şehir; ABD Sahil Güvenliği'ne sembolik saldırı düzenledi. Mizahi protesto kısa sürede ülke gündemine otururken, Key West bugün hâlâ bu "bağımsızlık savaşını" kutlamaya devam ediyor.
POLİS KONTROL NOKTALARI KÜÇÜK KASABAYI KRİZE SÜRÜKLEDİ
Key West, 1982 yılında ABD hükümetinin aldığı bir karar nedeniyle ekonomik açıdan zor bir dönem yaşamaya başladı. Federal yetkililer, Florida Keys bölgesinden ABD ana karasına çıkan araçları denetlemek amacıyla yol üzerine polis kontrol noktaları kurdu. Amaç; uyuşturucu kaçakçılığı ve düzensiz göçü engellemekti.
Ancak uygulama kısa sürede büyük trafik kuyruklarına neden oldu. Saatler süren bekleyiş nedeniyle bölgeye ulaşım ciddi şekilde aksadı. Kaynaklara göre turistler rezervasyonlarını iptal etmeye başladı. Oteller, restoranlar ve turistik işletmeler ekonomik kayıp yaşarken, geçimini büyük ölçüde turizmden sağlayan Key West’te tepkiler büyüdü.
KEY WEST "BAĞIMSIZLIĞINI" İLAN ETTİ
Yaşanan kriz üzerine dönemin belediye başkanı Dennis Wardlow dikkat çekici bir protesto düzenledi. Wardlow, Key West’in ABD’den ayrıldığını ilan etti ve yeni oluşumun adını “Conch Republic” (Deniz Salyangozu Cumhuriyeti) olarak duyurdu.
Bu açıklama gerçek bir ayrılık girişimi değil, federal uygulamaya karşı yapılan mizahi ve politik bir protestoydu. Şehir yönetimi, kontrol noktalarının Key West’e adeta yabancı bir ülke muamelesi yaptığını savunuyordu.
KASABA DONANMASI ABD GEMİSİNE "SAVAŞ AÇTI"
23 Nisan 1982’de Conch Republic bayrağı belediye binasına çekildi. Ardından Kaptan John Kraus komutasındaki “Schooner Western Union” adlı gemi limana açıldı.
Kaynaklara göre gemi, ABD Sahil Güvenlik gemisi “US Coast Guard Cutter DILIGENCE”e su balonları, conch fritters (deniz salyangozlu kızartma topları) ve bayat Küba ekmekleriyle sembolik saldırı düzenledi. Sahil Güvenlik ekibi ise yangın hortumlarıyla karşılık verdi. Bu mizahi karşılaşma daha sonra “Great Battle of the Conch Republic” (Conch Republic’in büyük savaşı) olarak anılmaya başladı.
TESLİM OLUP ABD'DEN YARDIM İSTEDİLER
Sembolik çatışmanın ardından Dennis Wardlow teslim olduğunu açıkladı. Ancak protesto burada da mizahi tonunu korudu. Wardlow, ABD’den “dış yardım” talep etti.
Conch Republic’in resmî anlatımına göre kısa süre sonra yol kontrol noktaları kaldırıldı. Böylece Key West üzerindeki trafik baskısı azaldı ve şehirde turizm yeniden hareketlenmeye başladı.
CONCH REPUBLIC BUGÜN HÂLÂ KUTLANIYOR
1982’deki protesto yıllar içinde Key West’in kültürel kimliğinin bir parçasına dönüştü. Şehirde bugün hâlâ “Conch Republic” adıyla etkinlikler düzenleniyor.
Kaynaklara göre her yıl yaklaşık 10 gün süren kutlamalarda geçit törenleri, kostümlü etkinlikler ve mizahi bağımsızlık gösterileri yapılıyor. Bir dönem federal hükümete karşı düzenlenen protesto, bugün Key West’in en bilinen turistik simgelerinden biri olarak görülüyor.
Haber kaynak: Conch Republic Resmi Web Sitesi, Key West Belediyesi arşivleri, EBSCO