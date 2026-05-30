        Emre Altuğ'dan Çağla Şıkel sorusuna yanıt: Yorum yapmam, benim de ilişkim var

        Emre Altuğ, eski eşi Çağla Şıkel'in yeni ilişkisi hakkında, "Yorum yapmak gibi bir hadsizlik yapamam. Benim de ilişkim var. Anormal bir şey yok ortada" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30 Mayıs 2026 - 09:13
        "Yorum yapmam, benim de ilişkim var"

        Habertürk'ten Ferit Tuğluk'un haberine göre; Emre Altuğ, Kurban Bayramı'nın ikinci gününde Kıbrıs'ta sahne aldı. Ünlü şarkıcı, konser öncesi basın mensupları ile sohbet etti.

        Altuğ'un eski eşi ve çocuklarının annesi Çağla Şıkel'in, geçtiğimiz günlerde Mertcan Tunca ile yeni bir aşka yelken açtığı öğrenilmişti. Çift, Çeşme'de görüntülenmişti.

        Emre Altuğ, gazetecilerin konuyla ilgili sorularına, "Yorum yapmak gibi bir hadsizlik yapamam. Aradan 11 sene geçmiş. Çok şükür çocuklarımız da var. Arkadaşlığımız da çok iyi. Benim de ilişkim var. Çok anormal bir şey yok ortada" dedi.

        "EVLİLİĞE KARŞI DEĞİLİM"

        Emre Altuğ, yaklaşık iki yıldır Pınar Yüzbaşıgil ile aşk yaşıyor. Altuğ, "Evliliğe karşı değilim. Hiçbir zaman 'asla' demeyeceğim, ne olacağı belli mi olur? Şu an öyle bir düşüncem yok ama her şeye açığım. Çok güzel bir birlikteliğim var. Yıllardır arkadaşım olan birisiydi" demişti.

