        Şampiyonlar Ligi UEFA Şampiyonlar Ligi'nde dev final: PSG-Arsenal

        UEFA Şampiyonlar Ligi'nde dev final: PSG-Arsenal

        UEFA Şampiyonlar Ligi final karşılaşmasında Paris Saint-Germain (PSG) ile Arsenal kozlarını paylaşacak. Avrupa'nın 1 numaralı organizasyonunda son şampiyon PSG ünvanını korumak isterken; İngiliz temsilcisi ise bu kupayı ilk kez müzesine götürmek istiyor...

        Kaynak
        Habertürk / İHA
        Giriş: 30 Mayıs 2026 - 10:04 Güncelleme:
        Avrupa’nın kulüpler bazından en prestijli turnuvası olan UEFA Şampiyonlar Ligi'nde şampiyon, Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de oynanacak final maçında belli olacak.

        Fransız ekibi Paris Saint-Germain ile İngiliz temsilcisi Arsenal TSİ 19.00'da Puskas Arena'da karşılaşacak. Dev mücadele TRT 1'den canlı yayınlanacak.

        8. RANDEVU

        Paris Saint-Germain ile Arsenal, Avrupa kupalarında bugüne kadar 7. kez rakip oldu. Söz konusu mücadelelerde iki takım, 2'şer defa sahadan galip ayrılırken, 3 müsabaka ise berabere tamamlandı.

        PSG ile Arsenal arasında 7 Mayıs 2025 tarihinde son oynanan karşılaşmayı Paris Saint-Germain 2-1'lik skorla kazandı.

        PSG'DE HEDEF DUBLE YAPMAK

        Paris Saint-Germain, Avrupa’nın en büyük kupasının son sahibi olarak Şampiyonlar Ligi’nde üst üste ikinci kez şampiyonluğa ulaşmayı hedefliyor. Tarihinde 3. kez finalde mücadele edecek Fransız temsilcisi, 2020 yılında oynanan finalde Bayern Münih’e 1-0 mağlup olurken, geçtiğimiz sezon ise Inter'i 5-0'lik skorla geçerek tarihinde ilk kez Şampiyonlar Ligi kupasını müzesine götürdü.

        ARSENAL İLK KUPANIN PEŞİNDE

        Arsenal, Şampiyonlar Ligi’nde bu sezon çıktığı 14 maçta 11 galibiyet ve 3 beraberlik alarak namağlup finale yükseldi. İngiliz temsilcisi, Şampiyonlar Ligi kupasını ilk kez kazanmak için sahaya çıkacak. Daha önce 1 defa finale çıkan Kuzey Londra ekibi, 2005-2006 sezonunda Barcelona'ya 2-1 mağlup oldu.

        Arsenal ayrıca bu sezon Premier Lig'de şampiyon olarak 22 yıl aradan sonra ligde şampiyonluk sevinci yaşadı.

        DANIEL SIEBERT DÜDÜK ÇALACAK

        Dev finalde Almanya Futbol Federasyonu'ndan hakem Daniel Siebert düdük çalacak. Siebert’in yardımcılıklarını Jan Seidel ile Rafael Foltyn üstlenecek. Karşılaşmanın dördüncü hakemi Sandro Scharer olacak.

        Mücadelede VAR'da Bastian Dankert, AVAR'da Robert Schröder ile Carlos del Cerro Grande görev alacak.

        PSG: Safonov, Zaire-Emery (Hakimi), Marquinhos, Pacho, Mendes, Neves, Vitinha, Ruiz, Doue, Kvaratskhelia, Dembele.

        Arsenal: Raya, Mosquera (Timber), Saliba, Gabriel, Hincapie, Lewis-Skelly, Rice, Saka, Odegaard, Trossard, Gyökeres.

        TEM Otoyolu ve D-100'de uzun araç kuyrukları!
        Ekibini doğurtmuş!
        Erkek şiddeti her yerde... Kadın dayanışması!
        "Hayallerimiz çok büyük olmalı"
        Yüzlerce kişi bir anda fenalaştı, nedeni 46 yıldır bulunamadı!
        "Yorum yapmam, benim de ilişkim var"
        Hükümeti protesto etmek için bağımsızlık ilan eden kasaba
        Tarihin unutulan nükleer felaketi
        3 bölgede sağanak var! Bugün hava nasıl olacak?
        Anne ve 2 çocuğu öldü, 4 kişi yaralandı
        Sezonu açtılar
        Yıldırım'dan teknik direktör ve Cherif açıklaması!
        Bir çocuğundan daha darbe yedi
        Herkes onun yüzdüğünü sanıyordu... Ama hareket etmiyordu!
        Tedesco'ya sürpriz talip!
        Daha 16 yaşındaydı... Doğum gününde ölüme gitti!
        İstanbul'un kayıp köşkü yeniden ayağa kalkıyor
        İkisi de saat: 14.00 dedi... CHP'de 2 ayrı bayramlaşma
        Arda Okan’ın kaderi Sallai’ye bağlı
        Elektrikli Ferrari piyasayı karıştırdı
