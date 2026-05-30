UEFA Şampiyonlar Ligi'nde dev final: PSG-Arsenal

ARSENAL İLK KUPANIN PEŞİNDE

Arsenal, Şampiyonlar Ligi’nde bu sezon çıktığı 14 maçta 11 galibiyet ve 3 beraberlik alarak namağlup finale yükseldi. İngiliz temsilcisi, Şampiyonlar Ligi kupasını ilk kez kazanmak için sahaya çıkacak. Daha önce 1 defa finale çıkan Kuzey Londra ekibi, 2005-2006 sezonunda Barcelona'ya 2-1 mağlup oldu.

Arsenal ayrıca bu sezon Premier Lig'de şampiyon olarak 22 yıl aradan sonra ligde şampiyonluk sevinci yaşadı.