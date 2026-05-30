        Güncel haberler: Tatil dönüşü sabah kaydedildi! TEM Otoyolu ve D-100'de uzun araç kuyrukları! | Son dakika haberleri

        Tatil dönüşü sabah kaydedildi! TEM Otoyolu ve D-100'de uzun araç kuyrukları!

        Tatilcilerin dönüşü günün erken saatlerinde de devam ediyor. TEM Otoyolu ve D-100 karayolunun Bolu geçişinde sabahın erken saatlerinde uzun araç kuyrukları oluştu

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 30 Mayıs 2026 - 09:34 Güncelleme:
        TEM Otoyolu ve D-100'de uzun araç kuyrukları!

        TEM Otoyolu ve D-100 karayolunun Bolu geçişinde Kurban Bayramı'nın 4'üncü gününde sabahın erken saatlerinde uzun araç kuyrukları oluştu.

        İHA'nın haberine göre trafiğin zaman zaman durma noktasına geldiği Bolu geçişinde oluşan trafik yoğunluğu havadan görüntülendi.

        Pazar günü sona erecek olan 9 günlük bayram tatilinin 8'inci, bayramın ise 4'üncü gününde dönüş için yola koyulan sürücüler, Bolu geçişinde yoğunluğunu sürdürüyor. Özellikle TEM Otoyolu ve D-100 karayolunun Bolu geçişinde İstanbul istikametine doğru araç trafiği sabah saatlerinde yer yer durma noktasına geldi.

        AĞIR VASITALARA İZİN VERİLMİYOR

        Tatilcilerin dönüş yolunda kullandığı güzergahlardan olan Köroğlu Rampaları mevkiinde kilometrelerce araç kuyruğu oluştu. Sürücüler, yavaş ilerleyen trafik nedeniyle zor anlar yaşadı.

        Öte yandan, dönüş yolculuğunda yaşanabilecek olumsuzlukların ve trafik sıkışıklığının en aza indirilmesi amacıyla Bolu Valiliği tarafından yeni bir tedbir kararı alındı. Alınan karara göre; Valilikten yapılan açıklamaya göre; Bu kapsamda bugün saat 13.00'den itibaren 1 Haziran Pazartesi günü saat 01.00'e kadar, kamyon, çekici ve tanker cinsi araçların İstanbul istikametine geçişlerine izin verilmeyecek.

