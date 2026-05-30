        Kılıçdaroğlu, 2 buçuk yıl sonra CHP Genel Merkezi'ne gidiyor: "Halkla Bayramlaşma" programına katılacak

        Kılıçdaroğlu, 2 buçuk yıl sonra CHP Genel Merkezi'ne gidiyor

        'Mutlak butlan' kararının ardından CHP Genel Başkanlığı görevine getirilen Kemal Kılıçdaroğlu, 2 buçuk yıl sonra parti genel merkezine gidiyor. Kılıçdaroğlu, "Halkla Bayramlaşma" programına katılacak

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 30 Mayıs 2026 - 11:08 Güncelleme:
        Kılıçdaroğlu CHP Genel Merkezi'ne gidiyor

        Ankara Bölge Adliye Mahkemesi'nin 'mutlak butlan' kararının ardından CHP Genel Başkanlığı görevine getirilen Kemal Kılıçdaroğlu, ilk kez parti genel merkezine gidiyor. Kılıçdaroğlu, "Halkla Bayramlaşma" programına katılacak.

        Kılıçdaroğlu'nun partililer ve vatandaşlarla bayramlaşacağı program için genel merkez binası ve çevresine CHP flamaları asıldı.

        Parti binasının dış cephesine ise Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Şimdi arınma zamanı" yazılı posteri asıldı. Alana, sahne platformu, ekranlar ve ses sistemi kuruldu.

        Bahçe bölümüne de "Dağlar ne kadar yüksek olursa olsun güneşin doğuşu engellenemez" yazılı branda yerleştirildi.

        PARTİLİLER GENEL MERKEZE GELMEYE BAŞLADI

        CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun katılımıyla bugün saat 14.00'te gerçekleştirilecek "Halkla Bayramlaşma" programı kapsamında partililer genel merkeze gelmeye başladı.

        AA'da yer alan habere göre istinafın CHP kurultay davası kararıyla CHP Genel Başkanlığı görevine iade edilen Kılıçdaroğlu'nun, kararın ardından ilk kez parti genel merkezine gideceği program için hazırlıklar tamamlandı.

        Program dolayısıyla genel merkez binasına ve çevresine Kılıçdaroğlu'nun, "Liyakat ve adalet" ve "Şimdi arınma zamanı" yazılı posterleri asıldı. Parti otobüsüne ise "Türkiye için tertemiz bir başlangıç" sloganı giydirildi.

        Emniyet güçleri tarafından çevrede geniş güvenlik önlemleri alınırken, genel merkez bahçesine sahne platformu, ekranlar ve ses sistemi kuruldu, basın mensupları için de çalışma alanı oluşturuldu.

        Genel merkeze gelen partililer, "Halkın umudu Kılıçdaroğlu", "Direne, direne kazanacağız", "Hak, hukuk, adalet" ve "Bu daha başlangıç, mücadeleye devam" sloganları attı.

        Partililerin, Kılıçdaroğlu'nun, Adalet Yürüyüşü'ndeki fotoğrafının bulunduğu, "Dürüst insan, temiz siyaset Kemal Kılıçdaroğlu" yazılı dövizler taşıdığı görüldü.

        Bir CHP'linin ise "Ya hep beraber ya hiçbirimiz dediniz, Ankara pavyonlarında, otel odalarında, özel yatlarda, benzin istasyonlarında biz yoktuk, siz vardınız." yazılı pankartı dikkat çekti.

        CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun, saat 12.00'de genel merkeze gelmesi ve 14.00'te partililere hitap etmesi bekleniyor.

