Batıda sıcaklıklar yükselirken Anadolu’da bahar yağışları etkili olacak

Türkiye’nin batı ve güney kıyılarında yaz havası etkisini sürdürüyor. Çanakkale’den İzmir’e kadar uzanan kıyı şeridinde gündüz sıcaklıkları 23 ila 27 derece arasında seyrediyor. Güneş altında hissedilen sıcaklıklar yükselirken, gölge alanlarda serinlik devam ediyor.

MARMARA’DA YEREL SAĞANAK BEKLENTİSİ

İstanbul ve Marmara Bölgesi’nde pazar günü güneşli başlayacak. Ancak öğle saatlerinden itibaren Kırklareli, Çerkezköy ve Tekirdağ hattında gök gürültülü bahar yağmurları bekleniyor. Trakya genelinde yer yer kuvvetli sağanaklar görülebilir.

İstanbul’da önemli bir yağış beklenmezken, Avrupa Yakası’nın batısında ve Çorlu yönünde kısa süreli yağış geçişleri yaşanabilir. Bursa’nın güney ve batı ilçelerinde ise öğleden sonra yerel olarak kuvvetli yağışlar görülebilecek.

KARADENİZ’DE YAĞMUR, YÜKSEKLERDE KAR İHTİMALİ

Karadeniz’in iç kesimlerinde yağışlı hava etkisini koruyor. Doğu Karadeniz’in yüksek yaylalarında kar yağışı ihtimali bulunuyor. Son günlerde yoğun yağış alan bölgede yağmurlar sürecek ancak etkisi azalacak.

Artvin, Trabzon ve Samsun kıyılarında sıcaklıklar 21-24 derece arasında değişirken, Batı Karadeniz’de yaz havası etkisiyle sıcaklıklar 28 dereceye kadar çıkıyor.

DOĞU ANADOLU SERİN, GÜNEYDOĞU ISINIYOR

Doğu Anadolu’da serin hava etkisini sürdürüyor. Erzurum, Kars ve Ağrı çevresinde gündüz sıcaklıkları 15 ila 21 derece arasında seyrediyor.

Güneydoğu Anadolu’da ise güneşli hava hakim. Diyarbakır’da sıcaklık 30 dereceye ulaşırken, yeni haftada bölge genelinde termometrelerin 35 dereceyi göstermesi bekleniyor.

ANADOLU’DA KIRKİKİNDİ YAĞMURLARI BAŞLADI

Halk arasında “kırkikindi yağmurları” olarak bilinen konvektif yağış dönemi başladı. Ankara, Kütahya, Denizli, Isparta, Konya, Sivas, Kayseri ve Kırşehir başta olmak üzere birçok ilde gök gürültülü sağanaklar görülecek.

Yer yer kuvvetli yağışlarla birlikte rüzgarın da etkisini artırması bekleniyor. Uzmanlar özellikle 2-3 Haziran tarihlerinde Anadolu genelinde etkili olacak sağanaklara dikkat çekiyor.

TOKAT’TA TAŞKIN RİSKİ AZALIYOR

Son günlerde yoğun yağışların etkili olduğu Tokat ve çevresinde toprak büyük ölçüde suya doydu. Ancak önümüzdeki günlerde bölgede uzun süreli ve yaygın yağış beklenmiyor.

Tokat, Turhal ve çevresinde yalnızca kısa süreli yağış geçişleri görülebileceği, taşkın riskinin ise azalma eğiliminde olduğu belirtiliyor.

İSTANBUL YENİ HAFTAYA 30 DERECEYLE GİRİYOR

İstanbul’da yeni haftayla birlikte sıcaklıklar yeniden yükselişe geçecek. Sabah saatlerinde 20-23 derece arasında seyreden hava sıcaklığı öğleden sonra 30 dereceye ulaşacak.

Edirne, Çanakkale, Balıkesir, Bursa, Sakarya ve Kocaeli’nde de benzer şekilde yaz havası etkili olacak. Salı günü Marmara genelinde kısa süreli gök gürültülü sağanaklar görülse de sıcaklıklarda belirgin düşüş beklenmiyor.

İZMİR’DE SICAK HAZİRAN BAŞLANGICI

İzmir ve çevresinde pazartesi günü öğleden sonra yerel yağış geçişleri görülebilir. Ancak yağışların kısa süre içinde etkisini kaybederek yerini yeniden güneşli havaya bırakması bekleniyor.

İzmir ve Çeşme çevresinde sıcaklıkların haftaya 30 ila 32 dereceye kadar yükselmesi öngörülüyor.

DENİZ SUYU SICAKLIKLARI DA YÜKSELİYOR

Serin geçen günlerin ardından Türkiye genelinde hava sıcaklıkları mevsim normallerine, yer yer ise normallerin üzerine çıkıyor. Isınan havayla birlikte deniz suyu sıcaklıkları da yükselişe geçti.

Karadeniz kıyılarında deniz suyu sıcaklığı 19 ila 22 derece arasında ölçülürken, güney kıyılarında bu değer 22 ila 25 dereceye kadar ulaşıyor.