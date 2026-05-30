İstanbul Gaziosmanpaşa’da aşırı alkollü bir kişi, sokakta telefonla video izleyip gülen gençlere "Bana mı güldünüz?" diyerek ateş açtı. Silah seslerine koşan 20 yaşındaki Zehra, öldürüldü.

İstanbul'un Gaziosmanpaşa ilçesinde, Yeni Mahalle Mahallesi’nde 27 Mayıs günü akıllara durgunluk veren bir maganda cinayeti meydana geldi. Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre Saat 21.00 sıralarında sokakta arkadaşıyla oturan 20 yaşındaki Muhammed Emin A., cep telefonundan bir video izleyerek gülmeye başladı. O sırada caddeden geçen ve aşırı alkollü olduğu öğrenilen 49 yaşındaki Ümit A., gençlerin kendi aralarında eğlenmesini üzerine alındı.

"SİZ BANA NİYE GÜLDÜNÜZ" DİYEREK KURŞUN YAĞDIRDI

Hızla gençlerin yanına giderek, "Siz bana niye güldünüz?" sözleriyle sataşmaya başlayan Ümit A., belinden çıkardığı ruhsatsız tabancayla ‘Yok abi biz video izliyoruz ona güldük sana gülmedik’ diyen Muhammed Emin A. ve arkadaşına yönelik ateş açtı. Açılan ateş sonucu Muhammet Emin A. yaralandı.

YARDIMA KOŞTU CANINDAN OLDU

Sokakta yankılanan peş peşe silah sesleri üzerine, yakın bir apartmanda bulunan 20 yaşındaki Zehra Aydın ve arkadaşı A.A. neler olduğunu anlamak ve yardıma koşmak için hemen dışarı fırladı. Ancak o esnada gözü dönmüş saldırgan, dışarı çıkan kişilere dönerek bu kez de "Bana niye bağırıyorsunuz?" diye sataştı ve elindeki silahla rastgele ateş etmeye devam etti.

GENÇ KIZ HAYATINI KAYBETTİ

Magandanın silahından çıkan kurşunlardan biri, olayla hiçbir ilgisi olmayan ve sadece yardıma koşan 20 yaşındaki Zehra Aydın’a isabet etti. Ağır yaralanan talihsiz genç kız, kaldırıldığı hastanede doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatının baharında yaşamını yitirdi. Saldırıda yaralanan Muhammed Emin A.'nın ise hastanedeki tedavisi sürüyor.

KATİL ZANLISI NEFES KESEN TAKİPLE YAKALANDI

Olayın ardından kayıplara karışan katil zanlısının kimliği tespit edilip yakalanması için İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri geniş çaplı inceleme başlattı. Çevrede olayı çeken herhangi bir güvenlik kamera görüntüsü ve şüpheliyi tanıyan biri çıkmadı. Bunun üzerine sokak çalışmasını derinleştiren Cinayet Büro Amirliği ekipleri nefes kesen bir takiple saldırganın 49 yaşındaki Ümit A. adlı kişi olduğunu tespit etti.

KISA SÜREDE YAKALANDI

Olaydan iki saat sonra kimliği tespit edilen şüpheli polisin titiz çalışması sonucu Bayrampaşa’da saklandığı adreste kıskıvrak yakaladı. Gözaltına alınan Ümit A.’nın üzerinde yapılan aramada olayda kullandığı ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

SUÇ KAYDI ÇIKTI

Polis ekiplerinin yaptığı derinlemesine incelemede, hayatını kaybeden Zehra Aydın ile yaralanan Muhammed Emin A.'nın, saldırgan Ümit A. ile hiçbir tanışıklıkları veya geçmişe dayalı bir husumetlerinin bulunmadığı ortaya çıktı. Sadece alkolün arkasına sığınan bir magandanın anlamsız saplantısı yüzünden gencecik bir kadın hayattan koparılırken, geride acılı bir aile kaldı.

Yapılan incelemede 6 suç kaydı bulunan katil zanlısı işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi.