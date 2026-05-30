Yengesini defalarca bıçaklayıp öldürdü!
Kırklareli'nin Vize ilçesinde, 52 yaşındaki Ayten Öztürk, annesini ziyaret etmek için gittiği evde yeğeni B.S. tarafından bıçaklanarak öldürüldü. Olay yerinden kaçan B.S. ise İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor
Giriş: 30 Mayıs 2026 - 10:24
Kırklareli'nde olay, alınan bilgiye göre, Vize ilçesi Küçükyayla köyünde meydana geldi. Annesini ziyaret eden Ayten Öztürk (52), henüz bilinmeyen nedenle yeğeni B.S. tarafından defalarca bıçaklandı.
MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI
AA'daki habere göre ağır yaralanan ve 112 Acil Sağlık ekiplerince Vize Devlet Hastanesine kaldırılan Öztürk, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
KATİL YEĞEN GÖZALTINDA
Olay yerinden kaçan B.S. ise İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
