Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Beşiktaş'ta tek gündem yeni teknik direktör!

        Beşiktaş'ta tek gündem yeni teknik direktör!

        Hedefindeki teknik direktörlerden olumlu geri dönüş alamayan Beşiktaş, yeni hoca için arayışlarını hızlandırdı. Siyah-beyazlılar Braga'nın hocası Carlos Vicens'i listesine alsa da, sözleşmede yer alan çıkış maddesi transferde tıkanıklığa yol açtı.

        Giriş: 30 Mayıs 2026 - 12:51 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Beşiktaş'ta tek gündem yeni hoca!

        Beşiktaş'ta tek gündem, teknik direktör arayışı... Siyah-beyazlı yönetim, çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdürüyor.

        Geçtiğimiz gün Portekiz’e giden futbol direktörü Önder Özen, temaslarda bulunurken Filipe Luis’ten ise olumlu yanıt alamamıştı.

        Portekiz’den dönen Özen, başkan Serdal Adalı ile bir araya gelirken durumu değerlendirdi. Yeni bir liste hazırlayan Özen, temaslarına yeniden başlayacak.

        ÖNCELİK YABANCI HOCA

        Siyah-beyazlılar yine önceliği yabancı hocaya verirken alınacak yanıtlara göre rota ilerleyen günlerde yerli isimlere kalabilir.

        Yönetim, geçmiş yıllarda yaşanan teknik adam değişikliklerinin ardından bu kez hata payını en aza indirmeyi hedefliyor.

        REKLAM

        Bu nedenle adayların oyun anlayışı, kariyer planlaması, genç oyuncu gelişimine bakışı ve kulübün ekonomik yapısına uyumu gibi birçok kriter detaylı şekilde inceleniyor.

        VICENS PAHALI GELDİ

        Beşiktaş’ın gündemine gelen isimlerden olan Braga’nın hocası Carlos Vicens ise el yaktı.

        Uzun yıllar Pep Guardiola'nın yardımcılığını yapan ve teknik adamlık deneyimi için geçen sezon Braga'nın yolunu tutan Vicens'in sözleşmesinde 15 milyon Euro çıkış maddesi bulunduğu belirtildi.

        Siyah-beyazlılar bu nedenle geri adım attı ve farklı adaylara yöneldi.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Hastaya yumruk attığı iddiasıyla doktora dava

        HATAY'ın Kırıkhan ilçesinde hastanenin acil servise gelen Mustafa Kuşkonmaz'a (31) yumruk attığı iddiasıyla doktor Furkan V. (33) hakkında 'Basit yaralama' suçundan dava açıldı.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Kılıçdaroğlu CHP Genel Merkezi'ne gidiyor
        Kılıçdaroğlu CHP Genel Merkezi'ne gidiyor
        Kadın yazarı yeğeni miras için öldürdü!
        Kadın yazarı yeğeni miras için öldürdü!
        G.Saray'dan Curtis Jones hamlesi!
        G.Saray'dan Curtis Jones hamlesi!
        Ekibini doğurtmuş!
        Ekibini doğurtmuş!
        Avrupa'daki en iyi 10 plajından biri Türkiye'de
        Avrupa'daki en iyi 10 plajından biri Türkiye'de
        Şampiyonlar Ligi'nde dev final!
        Şampiyonlar Ligi'nde dev final!
        Ozan Güven'e tepki: Failler dışarı
        Ozan Güven'e tepki: Failler dışarı
        "Hayallerimiz çok büyük olmalı"
        "Hayallerimiz çok büyük olmalı"
        Norveç'te bulunan kadının kimliği hâlâ çözülemedi
        Norveç'te bulunan kadının kimliği hâlâ çözülemedi
        Yüzlerce kişi bir anda fenalaştı, nedeni 46 yıldır bulunamadı!
        Yüzlerce kişi bir anda fenalaştı, nedeni 46 yıldır bulunamadı!
        Tarihin unutulan nükleer felaketi
        Tarihin unutulan nükleer felaketi
        Hükümeti protesto etmek için bağımsızlık ilan eden kasaba
        Hükümeti protesto etmek için bağımsızlık ilan eden kasaba
        "Yorum yapmam, benim de ilişkim var"
        "Yorum yapmam, benim de ilişkim var"
        Sezonu açtılar
        Sezonu açtılar
        ABD yargısından 'Trump' kararı: İsmi çıkarılacak
        ABD yargısından 'Trump' kararı: İsmi çıkarılacak
        Anne ve 2 çocuğu öldü, 4 kişi yaralandı
        Anne ve 2 çocuğu öldü, 4 kişi yaralandı
        Erkek şiddeti her yerde... Kadın dayanışması!
        Erkek şiddeti her yerde... Kadın dayanışması!
        TEM Otoyolu ve D-100'de uzun araç kuyrukları!
        TEM Otoyolu ve D-100'de uzun araç kuyrukları!
        3 bölgede sağanak var! Bugün hava nasıl olacak?
        3 bölgede sağanak var! Bugün hava nasıl olacak?
        Yıldırım'dan teknik direktör ve Cherif açıklaması!
        Yıldırım'dan teknik direktör ve Cherif açıklaması!