Beşiktaş'ta tek gündem yeni teknik direktör!

Beşiktaş'ta tek gündem, teknik direktör arayışı... Siyah-beyazlı yönetim, çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdürüyor.

Geçtiğimiz gün Portekiz’e giden futbol direktörü Önder Özen, temaslarda bulunurken Filipe Luis’ten ise olumlu yanıt alamamıştı.

Portekiz’den dönen Özen, başkan Serdal Adalı ile bir araya gelirken durumu değerlendirdi. Yeni bir liste hazırlayan Özen, temaslarına yeniden başlayacak.

ÖNCELİK YABANCI HOCA

Siyah-beyazlılar yine önceliği yabancı hocaya verirken alınacak yanıtlara göre rota ilerleyen günlerde yerli isimlere kalabilir.

Yönetim, geçmiş yıllarda yaşanan teknik adam değişikliklerinin ardından bu kez hata payını en aza indirmeyi hedefliyor.

Bu nedenle adayların oyun anlayışı, kariyer planlaması, genç oyuncu gelişimine bakışı ve kulübün ekonomik yapısına uyumu gibi birçok kriter detaylı şekilde inceleniyor.

VICENS PAHALI GELDİ

Beşiktaş’ın gündemine gelen isimlerden olan Braga’nın hocası Carlos Vicens ise el yaktı.

Uzun yıllar Pep Guardiola'nın yardımcılığını yapan ve teknik adamlık deneyimi için geçen sezon Braga'nın yolunu tutan Vicens'in sözleşmesinde 15 milyon Euro çıkış maddesi bulunduğu belirtildi.

Siyah-beyazlılar bu nedenle geri adım attı ve farklı adaylara yöneldi.