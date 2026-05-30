Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin Ozan Güven'e büyük tepki: Mekandan çıkarıldı - Magazin haberleri

        Ozan Güven'e tepki: Failler dışarı

        Ünlü oyuncu Ozan Güven, Kadıköy'de gittiği bir mekanda kadınların tepkisiyle karşılaştı. Eski sevgilisi Deniz Bulutsuz'u darp ettiği suçlamasıyla yargılandığı davada hapis cezası alan Güven'e, "Failler dışarı" sloganları atıldı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30 Mayıs 2026 - 12:03 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Ozan Güven'e tepki: Failler dışarı

        2020'de o dönemki sevgilisi Deniz Bulutsuz'u darp ettiği ve şiddetli şekilde yaraladığı iddiasıyla hakkında soruşturma başlatılan oyuncu Ozan Güven, 2 yıl, 3 ay hapis cezasına çarptırılmıştı. Ozan Güven; 'hakaret' ve 'cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlarından ise beraat etmişti.

        Güven, yakın dostu ve meslektaşı Mehmet Aslantuğ ile önceki akşam Kadıköy'deki bir mekandaydı. Mekanda bulunanlar, Ozan Güven’e "Failler dışarı" sloganlarıyla tepki gösterdi. O anlar mekanda bulunanların kameralarına yansıdı. Güven ve Aslantuğ'un sonrasında mekanı terk ettiği öğrenildi.

        REKLAM

        NELER YAŞANDI?

        13 Haziran 2020'de Deniz Bulutsuz, sevgilisi Ozan Güven'in kendisini işkence uygulayarak darp ettiğini iddia etti. Ortaya çıkan adli tıp raporunda; kafasının duvara yan şekilde çarpması sol göz içinde ve çevresinde morarma, kol iç kısımda morluklar ve cam kesiği, kalça bölgesinde çok sayıda morluk, merdivenden yuvarlanmaya bağlı sol diz kısmında morluklar ve gözde hafif puslu görünüm tespiti yer aldı. Güven'in, Bulutsuz'u abajurla ve elleriyle vurarak darp etmesine ilişkin 2 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldığı davanın gerekçeli kararında, mahkeme abajuru 'silahtan' saymıştı. Ozan Güven'in suçtan ve cezadan kurtulmaya yönelik savunmasına itibar edilmediğini ve Deniz Bulutsuz'un kendisine yapılan saldırıyı def etmek amacıyla Güven'e fiziksel eylemlerde bulunduğunun kabul edildiğini vurgulamıştı.

        "ŞİDDET UYGULAMADIM, ÖZÜR DİLEMEYECEĞİM"

        Ozan Güven, olaydan 5 yıl sonra konuşmaya karar vererek, düzenlediği basın toplantısında şunları söylemişti: Deniz Bulutsuz, ifadesinde şunu söylüyor. "Saatlerce şiddet gördüm" diyor ya, bir kadını alıyorsunuz üzerine çıkıyorsunuz. Saatlerce şiddet uyguluyorsunuz. Bir kadının ne kadar canı olabilir. Yetmiyor, o kadını tutuyorsunuz saçlarından duvara vuruyorsunuz. Bu da yetmiyor merdivenlerden atıyorsunuz, bayılıyor. Üzerine su döküyor ayıltıp devam ediyorsunuz. Ve kadın evden çıkamıyor. Bunu yapan adamın ne korunmaya ne kollanmaya ne de yüzüne bakılacak bir mahluktur. Kim bunun karşısında olabilir. "Kapılar kapalıydı" diyor, kapılar açıktı. Ben iddia ettiği hiçbir şeyi yapmadım. Ben bir kadını dövmedim, bir kadına işkence yapmadım. Gözüne ne oldu bilmiyorum, sabun da kaçsa olabilir, bilmiyorum ben yapmadım. Ben bir kadını dövmedim. Bir kadını sevdim, onunla birlikte olmak istedim. Tanıdığım, tanımadığım, beni seven, bana inanan herhangi bir kadının içine azıcık bile bir şüphe düşürdüysem onların hepsinden tek tek özür dilerim. Ama bir tek senden özür dilemeyeceğim. Çünkü ben sana bir şey yapmadım. Bana açılan 6 davanın 5'inden beraat ettim, aklandım. Bir kadına tokat atarsanız bir yeri açılır, kırılır, çıkığı olur. Ayakta kalması mümkün değil.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Kadını darbeden erkeği, başka bir kadın iterek uzaklaştırdı

        Bursa'da tartıştığı kadını darbeden kimliği belirsiz erkek, başka bir kadının araya girip kendisini iterek uzaklaştırdı. Araya giren kadının müdahalesiyle kavga sonlanırken, o anlar çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kayda alındı.

        #ozan güven
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Kılıçdaroğlu CHP Genel Merkezi'ne gidiyor
        Kılıçdaroğlu CHP Genel Merkezi'ne gidiyor
        Ekibini doğurtmuş!
        Ekibini doğurtmuş!
        TEM Otoyolu ve D-100'de uzun araç kuyrukları!
        TEM Otoyolu ve D-100'de uzun araç kuyrukları!
        Şampiyonlar Ligi'nde dev final!
        Şampiyonlar Ligi'nde dev final!
        Norveç'te bulunan kadının kimliği hâlâ çözülemedi
        Norveç'te bulunan kadının kimliği hâlâ çözülemedi
        ABD yargısından 'Trump' kararı: İsmi çıkarılacak
        ABD yargısından 'Trump' kararı: İsmi çıkarılacak
        Yüzlerce kişi bir anda fenalaştı, nedeni 46 yıldır bulunamadı!
        Yüzlerce kişi bir anda fenalaştı, nedeni 46 yıldır bulunamadı!
        Hükümeti protesto etmek için bağımsızlık ilan eden kasaba
        Hükümeti protesto etmek için bağımsızlık ilan eden kasaba
        "Hayallerimiz çok büyük olmalı"
        "Hayallerimiz çok büyük olmalı"
        "Yorum yapmam, benim de ilişkim var"
        "Yorum yapmam, benim de ilişkim var"
        Tarihin unutulan nükleer felaketi
        Tarihin unutulan nükleer felaketi
        Erkek şiddeti her yerde... Kadın dayanışması!
        Erkek şiddeti her yerde... Kadın dayanışması!
        Sezonu açtılar
        Sezonu açtılar
        3 bölgede sağanak var! Bugün hava nasıl olacak?
        3 bölgede sağanak var! Bugün hava nasıl olacak?
        Anne ve 2 çocuğu öldü, 4 kişi yaralandı
        Anne ve 2 çocuğu öldü, 4 kişi yaralandı
        Yıldırım'dan teknik direktör ve Cherif açıklaması!
        Yıldırım'dan teknik direktör ve Cherif açıklaması!
        Bir çocuğundan daha darbe yedi
        Bir çocuğundan daha darbe yedi
        Herkes onun yüzdüğünü sanıyordu... Ama hareket etmiyordu!
        Herkes onun yüzdüğünü sanıyordu... Ama hareket etmiyordu!
        Daha 16 yaşındaydı... Doğum gününde ölüme gitti!
        Daha 16 yaşındaydı... Doğum gününde ölüme gitti!
        Tedesco'ya sürpriz talip!
        Tedesco'ya sürpriz talip!