Trabzonspor'da transferde mutlu son!
Yeni sezon için transfer çalışmalarına başlayan Trabzonspor için flaş bir iddia ortaya atıldı ve bordo-mavililerin Benfica'nın sağ bekiyle anlaşıldığını duyurdu.
Önümüzdeki sezon için çalışmalarını sürdüren Trabzonspor, Ernest Muçi'nin satın alma opsiyonunu kullanarak transfere hızlı bir giriş yaptı.
Kadrosunda eksik bölgeleri güçlendirmek isteyen bordo-mavililer için Portekiz basını, bir transferi daha açıkladı.
BENFICA İLE ANLAŞMA TAMAM!
Record'un haberine göre Trabzonspor, sağ bek Sidny Lopes Cabral'ın transferi konusunda Benfica'yla anlaşma sağladı.
Trabzonspor'un bu transfer için 10 milyon Euro'nun üzerinde bir bonservis ödeyeceği açıklanırken, oyuncuyla pazarlıkların devam ettiği kaydedildi.
Ocak ayında Estrela'dan transfer edilen Cabral için Benfica, 6 milyon Euro bonservis bedeli ödemişti.
Yeşil Burun Adalı sağ bek geçtiğimiz sezon iki takımda 28 maçta 6 gol - 6 asistlik performans sergileyerek 1.833 dakika sahada kaldı.