        Haberler Spor Futbol Transfer Süper Lig Trabzonspor Trabzonspor'da transferde mutlu son: Lopes Cabral

        Trabzonspor'da transferde mutlu son!

        Yeni sezon için transfer çalışmalarına başlayan Trabzonspor için flaş bir iddia ortaya atıldı ve bordo-mavililerin Benfica'nın sağ bekiyle anlaşıldığını duyurdu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30 Mayıs 2026 - 14:48 Güncelleme:
        1

        Önümüzdeki sezon için çalışmalarını sürdüren Trabzonspor, Ernest Muçi'nin satın alma opsiyonunu kullanarak transfere hızlı bir giriş yaptı.

        2

        Kadrosunda eksik bölgeleri güçlendirmek isteyen bordo-mavililer için Portekiz basını, bir transferi daha açıkladı.

        3

        BENFICA İLE ANLAŞMA TAMAM!

        Record'un haberine göre Trabzonspor, sağ bek Sidny Lopes Cabral'ın transferi konusunda Benfica'yla anlaşma sağladı.

        4

        Trabzonspor'un bu transfer için 10 milyon Euro'nun üzerinde bir bonservis ödeyeceği açıklanırken, oyuncuyla pazarlıkların devam ettiği kaydedildi.

        5

        Ocak ayında Estrela'dan transfer edilen Cabral için Benfica, 6 milyon Euro bonservis bedeli ödemişti.

        6

        Yeşil Burun Adalı sağ bek geçtiğimiz sezon iki takımda 28 maçta 6 gol - 6 asistlik performans sergileyerek 1.833 dakika sahada kaldı.

        Kılıçdaroğlu CHP Genel Merkezi'nde
        Kadın yazarı yeğeni miras için öldürdü!
        G.Saray'dan Curtis Jones hamlesi!
        Ekibini doğurtmuş!
        Avrupa'daki en iyi 10 plajından biri Türkiye'de
        Beşiktaş'ta tek gündem yeni hoca!
        Ozan Güven'e tepki: Failler dışarı
        Şampiyonlar Ligi'nde dev final!
        Norveç'te bulunan kadının kimliği hâlâ çözülemedi
        "Hayallerimiz çok büyük olmalı"
        Yüzlerce kişi bir anda fenalaştı, nedeni 46 yıldır bulunamadı!
        Hükümeti protesto etmek için bağımsızlık ilan eden kasaba
        Tarihin unutulan nükleer felaketi
        "Yorum yapmam, benim de ilişkim var"
        Sezonu açtılar
        ABD yargısından 'Trump' kararı: İsmi çıkarılacak
        Anne ve 2 çocuğu öldü, 4 kişi yaralandı
        Erkek şiddeti her yerde... Kadın dayanışması!
        TEM Otoyolu ve D-100'de uzun araç kuyrukları!
        3 bölgede sağanak var! Bugün hava nasıl olacak?
