Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Politika Son dakika haberleri: Kılıçdaroğlu, 2 buçuk yıl sonra CHP Genel Merkezi'nde | Güncel haberler | Son dakika! | Flaş haberler! | Son dakika haberleri

        CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, parti genel merkezinde açıklamalarda bulunuyor

        Son dakika... 'Mutlak butlan' kararının ardından CHP Genel Başkanlığı görevine getirilen Kemal Kılıçdaroğlu, 2 buçuk yıl sonra parti genel merkezine gitti. Kılıçdaroğlu, "Halkla Bayramlaşma" programında açıklamalarda bulunuyor

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 30 Mayıs 2026 - 11:08 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kılıçdaroğlu CHP Genel Merkezi'nde

        Son dakika... Ankara Bölge Adliye Mahkemesi'nin 'mutlak butlan' kararının ardından CHP Genel Başkanlığı görevine getirilen Kemal Kılıçdaroğlu, ilk kez parti genel merkezine gitti. Kılıçdaroğlu, "Halkla Bayramlaşma" programında açıklamalarda bulunuyor.

        Title

        CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, istinafın CHP kurultayı hakkındaki kararı sonrası "Halkla Bayramlaşma" programı gerçekleştirmek üzere parti genel merkezine geldi.

        Genel merkezde partililerle bayramlaşacak olan Kılıçdaroğlu, saat 12.40'ta Çukurambar'daki evinden çıktı.

        Kılıçdaroğlu'nun partililer ve vatandaşlarla bayramlaşacağı program için genel merkez binası ve çevresine CHP flamaları asıldı.

        Evinin önünde bekleyen ve kendisini alkışlayan partililerle selamlaşan Kılıçdaroğlu, makam aracına binerek konutundan ayrıldı.

        Kılıçdaroğlu'ndan genel merkezde ilk kare
        Kılıçdaroğlu'ndan genel merkezde ilk kare

        Saat 12.50'de genel merkeze gelen Kılıçdaroğlu, "Halkın umudu Kılıçdaroğlu" sloganıyla karşılandı ve partililer tarafından makam aracına karanfil bırakıldı.

        Parti otoparkından giriş yapmasının ardından 12. katta bulunan makam odasına geçen Kılıçdaroğlu, saat 14.00'te "Halkla Bayramlaşma" programı gerçekleştirecek. Parti binasının dış cephesine ise Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Şimdi arınma zamanı" yazılı posteri asıldı. Alana, sahne platformu, ekranlar ve ses sistemi kuruldu. Bahçe bölümüne de "Dağlar ne kadar yüksek olursa olsun güneşin doğuşu engellenemez" yazılı branda yerleştirildi.

        KILIÇDAROĞLU AÇIKLAMALARDA BULUNUYOR

        CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, parti genel merkezinde açıklamalarda bulunuyor:

        REKLAM

        KILIÇDAROĞLU GENEL MERKEZDE GÖREVE BAŞLADI

        CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, mutlak butlan kararının ardından CHP Genel Merkezi'ne gelerek genel başkanlık makamında çalışmalarına başladı.

        PARTİLİLER GENEL MERKEZE GELDİ

        CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun katılımıyla gerçekleştirilen "Halkla Bayramlaşma" programı kapsamında partililer genel merkeze geldi.

        AA'da yer alan habere göre istinafın CHP kurultay davası kararıyla CHP Genel Başkanlığı görevine iade edilen Kılıçdaroğlu'nun, kararın ardından ilk kez parti genel merkezine gideceği program için hazırlıklar tamamlandı.

        Program dolayısıyla genel merkez binasına ve çevresine Kılıçdaroğlu'nun, "Liyakat ve adalet" ve "Şimdi arınma zamanı" yazılı posterleri asıldı. Parti otobüsüne ise "Türkiye için tertemiz bir başlangıç" sloganı giydirildi.

        REKLAM

        Emniyet güçleri tarafından çevrede geniş güvenlik önlemleri alınırken, genel merkez bahçesine sahne platformu, ekranlar ve ses sistemi kuruldu, basın mensupları için de çalışma alanı oluşturuldu.

        Genel merkeze gelen partililer, "Halkın umudu Kılıçdaroğlu", "Direne, direne kazanacağız", "Hak, hukuk, adalet" ve "Bu daha başlangıç, mücadeleye devam" sloganları attı.

        Partililerin, Kılıçdaroğlu'nun, Adalet Yürüyüşü'ndeki fotoğrafının bulunduğu, "Dürüst insan, temiz siyaset Kemal Kılıçdaroğlu" yazılı dövizler taşıdığı görüldü.

        Bir CHP'linin ise "Ya hep beraber ya hiçbirimiz dediniz, Ankara pavyonlarında, otel odalarında, özel yatlarda, benzin istasyonlarında biz yoktuk, siz vardınız." yazılı pankartı dikkat çekti.

        CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, saat 13.00'e doğru CHP Genel Merkezi'ne geldi ve 14.00'te partililere hitap etmesi bekleniyor.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Habertürk Gündem - 24 Mayıs 2026 (CHP Baştan Sona Değişecek Mi?)

        Mutlak butlan kararı sonrası tahliye gerginliği yaşanan CHP'de neler oluyor? Kemal Kılıçdaroğlu ne mesajlar verdi; CHP baştan sona değişecek mi? Özgür Özel bundan sonra ne yapabilir? "Mutlak butlan" piyasaları nasıl etkiledi; yeni haftada neler bekleniyor? Habertürk Gündem'de Kerem Kırçuval soruyor;...
        #Son dakika haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Kılıçdaroğlu CHP Genel Merkezi'nde
        Kılıçdaroğlu CHP Genel Merkezi'nde
        Kadın yazarı yeğeni miras için öldürdü!
        Kadın yazarı yeğeni miras için öldürdü!
        G.Saray'dan Curtis Jones hamlesi!
        G.Saray'dan Curtis Jones hamlesi!
        Ekibini doğurtmuş!
        Ekibini doğurtmuş!
        Avrupa'daki en iyi 10 plajından biri Türkiye'de
        Avrupa'daki en iyi 10 plajından biri Türkiye'de
        Beşiktaş'ta tek gündem yeni hoca!
        Beşiktaş'ta tek gündem yeni hoca!
        Ozan Güven'e tepki: Failler dışarı
        Ozan Güven'e tepki: Failler dışarı
        Şampiyonlar Ligi'nde dev final!
        Şampiyonlar Ligi'nde dev final!
        Norveç'te bulunan kadının kimliği hâlâ çözülemedi
        Norveç'te bulunan kadının kimliği hâlâ çözülemedi
        "Hayallerimiz çok büyük olmalı"
        "Hayallerimiz çok büyük olmalı"
        Yüzlerce kişi bir anda fenalaştı, nedeni 46 yıldır bulunamadı!
        Yüzlerce kişi bir anda fenalaştı, nedeni 46 yıldır bulunamadı!
        Hükümeti protesto etmek için bağımsızlık ilan eden kasaba
        Hükümeti protesto etmek için bağımsızlık ilan eden kasaba
        Tarihin unutulan nükleer felaketi
        Tarihin unutulan nükleer felaketi
        "Yorum yapmam, benim de ilişkim var"
        "Yorum yapmam, benim de ilişkim var"
        Sezonu açtılar
        Sezonu açtılar
        ABD yargısından 'Trump' kararı: İsmi çıkarılacak
        ABD yargısından 'Trump' kararı: İsmi çıkarılacak
        Anne ve 2 çocuğu öldü, 4 kişi yaralandı
        Anne ve 2 çocuğu öldü, 4 kişi yaralandı
        Erkek şiddeti her yerde... Kadın dayanışması!
        Erkek şiddeti her yerde... Kadın dayanışması!
        TEM Otoyolu ve D-100'de uzun araç kuyrukları!
        TEM Otoyolu ve D-100'de uzun araç kuyrukları!
        3 bölgede sağanak var! Bugün hava nasıl olacak?
        3 bölgede sağanak var! Bugün hava nasıl olacak?