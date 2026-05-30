Son dakika... Ankara Bölge Adliye Mahkemesi'nin 'mutlak butlan' kararının ardından CHP Genel Başkanlığı görevine getirilen Kemal Kılıçdaroğlu, ilk kez parti genel merkezine gitti. Kılıçdaroğlu, "Halkla Bayramlaşma" programında açıklamalarda bulunuyor.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, istinafın CHP kurultayı hakkındaki kararı sonrası "Halkla Bayramlaşma" programı gerçekleştirmek üzere parti genel merkezine geldi.

Genel merkezde partililerle bayramlaşacak olan Kılıçdaroğlu, saat 12.40'ta Çukurambar'daki evinden çıktı.

Kılıçdaroğlu'nun partililer ve vatandaşlarla bayramlaşacağı program için genel merkez binası ve çevresine CHP flamaları asıldı.

Evinin önünde bekleyen ve kendisini alkışlayan partililerle selamlaşan Kılıçdaroğlu, makam aracına binerek konutundan ayrıldı.

Kılıçdaroğlu'ndan genel merkezde ilk kare

Saat 12.50'de genel merkeze gelen Kılıçdaroğlu, "Halkın umudu Kılıçdaroğlu" sloganıyla karşılandı ve partililer tarafından makam aracına karanfil bırakıldı.

Parti otoparkından giriş yapmasının ardından 12. katta bulunan makam odasına geçen Kılıçdaroğlu, saat 14.00'te "Halkla Bayramlaşma" programı gerçekleştirecek. Parti binasının dış cephesine ise Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Şimdi arınma zamanı" yazılı posteri asıldı. Alana, sahne platformu, ekranlar ve ses sistemi kuruldu. Bahçe bölümüne de "Dağlar ne kadar yüksek olursa olsun güneşin doğuşu engellenemez" yazılı branda yerleştirildi.

KILIÇDAROĞLU AÇIKLAMALARDA BULUNUYOR

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, parti genel merkezinde açıklamalarda bulunuyor:

KILIÇDAROĞLU GENEL MERKEZDE GÖREVE BAŞLADI

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, mutlak butlan kararının ardından CHP Genel Merkezi'ne gelerek genel başkanlık makamında çalışmalarına başladı.

PARTİLİLER GENEL MERKEZE GELDİ

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun katılımıyla gerçekleştirilen "Halkla Bayramlaşma" programı kapsamında partililer genel merkeze geldi.

AA'da yer alan habere göre istinafın CHP kurultay davası kararıyla CHP Genel Başkanlığı görevine iade edilen Kılıçdaroğlu'nun, kararın ardından ilk kez parti genel merkezine gideceği program için hazırlıklar tamamlandı.

Program dolayısıyla genel merkez binasına ve çevresine Kılıçdaroğlu'nun, "Liyakat ve adalet" ve "Şimdi arınma zamanı" yazılı posterleri asıldı. Parti otobüsüne ise "Türkiye için tertemiz bir başlangıç" sloganı giydirildi.

Emniyet güçleri tarafından çevrede geniş güvenlik önlemleri alınırken, genel merkez bahçesine sahne platformu, ekranlar ve ses sistemi kuruldu, basın mensupları için de çalışma alanı oluşturuldu.

Genel merkeze gelen partililer, "Halkın umudu Kılıçdaroğlu", "Direne, direne kazanacağız", "Hak, hukuk, adalet" ve "Bu daha başlangıç, mücadeleye devam" sloganları attı.

Partililerin, Kılıçdaroğlu'nun, Adalet Yürüyüşü'ndeki fotoğrafının bulunduğu, "Dürüst insan, temiz siyaset Kemal Kılıçdaroğlu" yazılı dövizler taşıdığı görüldü.

Bir CHP'linin ise "Ya hep beraber ya hiçbirimiz dediniz, Ankara pavyonlarında, otel odalarında, özel yatlarda, benzin istasyonlarında biz yoktuk, siz vardınız." yazılı pankartı dikkat çekti.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, saat 13.00'e doğru CHP Genel Merkezi'ne geldi ve 14.00'te partililere hitap etmesi bekleniyor.