Mahkemenin 'Mutlak butlan' kararının ardından CHP Genel Başkanı olan Kemal Kılıçdaroğlu'nun, CHP Genel Merkezi'nde saat: 14.00'te vatandaşlarla bayramlaşma programı gerçekleştirdiği dakikalarda CHP Grup Başkanı Özgür Özel de Ankara'da, Güvenpark'taki CHP İl Başkanlığı'nda partililerle bir araya geldi.

OTOBÜSÜN ÜZERİNDEN SESLENDİ

Güvenpark’taki bayramlaşma buluşmasında CHP Grup Başkanı Özgür Özel, seçim otobüsünün üzerinden vatandaşlara hitap ettir:

"Dostların arasındayız, güneşin sofrasındayız. Hoş geldiniz dostlarım, hoş geldiniz sevgili Ankaralılar. CHP'liler ve Ankara'nın bütün demokratları hoş geldiniz şeref verdiniz. Kurban Bayramı'nın son günündeyiz. Bugün buraya yeniden umuda sarılmaya, dost olmayanlara kararlılığımızı göstermeye geldik.

"UMUT SÖZLERİNİ HAYKIRMANIN GÜNÜDÜR"

Sizi anlıyorum ama bugün öfke sözlerini söylemenin değil, umut sözlerini söylemenin iktidar diye haykırmanın günüdür. Partimiz Sivas Kongresi'nden bugüne çok zor günler geçirdi. Mallarına el konuldu, il başkanlarına suikast düzenlendi ama kimsenin gücü CHP'ye yetmedi. Tarihte ilk kez CHP, bir partili Cumhurbaşkanını yendiği için, yapılacak ilk seçimde iktidar olacağı için kötücül akıl, CHP'nin iktidarı değiştirme umuduna, Cumhuriyet'in en büyük kazanımı sandığa müdahale etmektedir. CHP'nin başına seçilmiş genel başkanın yerine atama yapmaktadır, kayyum getirmektedir.

"CILIZ BİR KALABALIKLA MEŞRUİYET ARAYIŞI VAR"

Keşke bu mesele parti içi bir mesele olsa ancak böyle değil. Bu mesele Recep Tayyip Erdoğan ile milletin meselesidir. Meydan doldu taştı, alabildiğini aldı, sesimizin gidemeyeceği mesafelere ulaştı. Bugün ses sistemi daha güçlü bir otobüsümüz yok, binamız yok, paramız yok ama başkalarında olmayan bir şey var siz varsınız. Türkiye'nin dört bir yanından parayla, yevmiyeni verelim, paranı verelim diyerek göstermelik bir cılız kalabalıkla meşruiyet arayışı var bir tarafta da milletin kendisi var. Kıyas kabul etmez. Bir tarafta ele geçirilmiş binalar bir tarafta partisine, ülkesine sahip çıkan milyonlar var.

"SALDIRI ALTINDA OLAN CHP DEĞİL"

Şunu herkes bilsin biz, 47 yıl sonra CHP'yi iktidar yapanlarız. Biz, kaybetmeye alışmış CHP değil, kazanan CHP'yiz. Biz atanmış değil, seçilmiş CHP'yiz. AK Parti, demokratik bir seçimi kazanamayacağını çok iyi biliyor. CHP'ye savaş açanlar, AK Parti'nin kara düzenini savunanlardır. 19 Mart'ta yaşananlara darbe demiştim. Saldırı altında olan CHP değildir. Milletin iktidarı değiştirme kararı saldırı altındadır. Demokratik sistem, iktidarı değiştirmek isteyen partiler saldırı altındadır. CHP ile dayanışma gösteren tüm siyasi partiler tarihin en doğru yerinde durmaktadırlar.

"ELEKTRİĞİ KESTİLER JENERATÖR DEVREDE"

Değerli arkadaşlar beklediğimizi yaptılar elektriği kestiler, jeneratör devrede, bizim sesimizi asla kesemeyecekler. Bunlar niye başımıza geliyor derseniz, bu yargı darbesi, bu sabotajlar, bir tek şey istenmiyor: İktidara yürüyen bir CHP değil, iktidarla yürüyen bir CHP istiyorlar. Ant olsun, yemin ederim ki iktidar yürüyüşünden asla vazgeçmeyeceğim. Türkiye'de yıllardır planlanan kurgulanan bir düzen var. Müesses nizam kendi düzeninin değişmesini istemiyor. CHP'deki gençleşmeyi, kadınların önünün açılmasını, birbirine güç veren anlayışla yaptıkları siyaseti hazmedemiyorlar. Biz bu müesses nizamın çarkına iki yerde çomak soktuk.

Seçimle genel başkan değişmez denilen yerde, Atatürk'ün azmini sahiplenenler CHP'de kurultayı kazandılar. İkincisi, AK Parti yenilemez. 13 sefer seçim oldu yenilemedi diyenlere karşı CHP, bütün demokratlarla birlikte AK Parti'yi yendik ve müesses nizama çomak soktuk. Kimse bu milleti de bu devleti de küçük görmesin. Bu devleti emir eri saymasın. Bu devlete Türkiye'nin kurucu partisi sahip çıktı bundan sonra da çıkacaktır. 21 Mayıs darbesinin ardından, 24 Mayıs'ta parti merkezine yapılan saldırının ardından, bugün buraya, bu meydana gelenler tarihi yazmaya gelmiştir.

"KİMSENİN KURULTAYI GECİKTİRMEYE HAKKI YOK"

Türkiye'nin her yerinden taşıma yapmalarına rağmen bu meydanın küsuratı orada yoktur. Tayyip Erdoğan'ın kurduğu yargı kolunun talimatıyla, Türkiye'nin tarihine kara leke olarak yazılan 'butlan' kararı kimseye genel başkanlık vermez. CHP'nin genel başkanlığına mazbatasız biri oturamaz. Buradan bir kez daha, gerçekten bu ülkeyi seven, bu iktidarı değiştirmeye umut veren hiç kimsenin partinin kurultayını geciktirmeye hakkı yoktur. Derhal kurultay yapılmalıdır. Hangi delegeyle istiyorsanız, son delegeyle, önceki delegeyle, daha önceki delegeyle hangisiyle istiyorsanız bir kurultay yapın. CHP, atama bir genel başkanı kabul etmez.

"ÖN SEÇİMDE YÜZDE 85'İN ALTINDA ALIRSAM TALİP OLMAYACAĞIM"

Kimse 'butlan' istemiyor, bir atama istemiyor. Derhal kurultay istiyor. Geçen yıl 23 Mart'ta, Cumhurbaşkanı adayını ön seçimle belirledik. Ben her delegeyle yarışmaya varım. Ancak kurultaydan önce 2 milyon CHP üyesini çağıralım ve genel başkana onlar karar versin. Kurultaya da o sandıktan kim çıkarsa onunla gidelim. Ben kurultaydan korkmuyorum; ayrıca ön seçim istiyorum. Yüzde 85'in altında ön seçimde oy alırsam göreve talip olmayacağım.

Bu kaostan CHP, şahlanarak ve iktidara koşarak çıkabilir. Partiye TGRT'den basın danışmanı atamışlar. Bir tek amacı var, CHP'yi yıpratmak için günde 2-3 kere her rezaleti göze alıp, partiyi yerin dibine sokacak iftiralar atıyor. CHP, bunu hak etmiyor bunu size yaptırmayacağım.

"MANSUR BAŞKAN DEMOKRASİ TARİHİ YAZIYOR"

Ömrü boyunca partiye küfretmiş kişileri parti koridorunda dolaştırmak büyük yanlıştır. Bütün belediye başkanlarımıza hep birlikte itibar suikastı yapanların sözlerini alıp konuşanlar bu partiyi yönetemez. Sırf parti içi iktidarı için TGRT'nin sözleri benimsenip nasıl parti il başkanlarımızı disipline vermeye kalkarsınız. Mansur başkan bizimle birlikte demokrasi tarihimizi yazıyor. Bundan önce Mansur başkanla ilgili sosyal medyada, gerçek olmayan kışkırtmalar yapılıyor. Mansur başkan bugüne kadar ne açıklama yaptıysa bilgim dahilindedir, bundan sonra da ne yapacaksak birlikte yapacağız.

Genel merkezimize 24 Mayıs'ta yapılan saldırı ve gösterilen refleks tarihidir. O tarihten önce vardır ve o tarihin sonrası vardır. Tarihin doğru yerinde duracak olan herkesin başımın üzerinde yeri vardır. Tarihin en büyük kenetlenmesine ihtiyacımız vardır. Bize bina değil, yürek lazımdır. Hedefimizi Gazi'nin kurduğu Meclis yaptık; hedef iktidardır.

"TARİHİ BİR YÜRÜYÜŞ BAŞLATIYORUZ"

Demokrasinin yanında olan tüm siyasi partilere, STK'lara teşekkür ediyorum. Vakit birleşe birleşe Türkiye'yi iktidara taşıma vaktidir. Var gücümüzle, partideki, AK Parti'nin oyunlarını bozmak için bu cendereden bu partiyi çıkarmak için hukuki mücadele için canımızı, bedenimizi ortaya koyarak fiziki mücadeleye var mısınız? Ya biz teslim olacağız Türkiye kaybedecek ya da teslim olmayacağız biz kazanacağız Türkiye kazanacak. Tarihi bir yürüyüş başlatıyoruz. İktidar yürüyüşüne başlamaya hazır mısınız? Benimle birlikte Anıtkabir'e yürümeye var mısınız? Bu adım Türkiye'nin iktidar yürüyüşünün ilk adımıdır."