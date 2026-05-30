Geçtiğimiz günlerde Şişli’de bir iş yerinde çıkan silahlı kavgada hayatını kaybeden Doğuş Cebeci cinayetiyle ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. Olayla ilgili gözaltına alınan ve Aysu adlı kadının da bulunduğu 6 şüpheli tutuklandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerini harekete geçiren olay, 26 Mayıs gecesi saat 01.00 sıralarında Şişli ilçesi Gülbahar Mahallesi’ndeki bir iş yerinde meydana geldi. Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre, aynı mekânda farklı masalarda oturan kişiler arasında bir anda sözlü tartışma çıktı.

TARTIŞMANIN NEDENİ AYSU

Olayın ardından harekete geçen Cinayet Büro Amirliği’nin yaptığı derinlemesine araştırmalarda, kavganın fitilini ateşleyen nedeni ortaya çıkardı. İddialara göre masalarda oturan Emircan K. ile Doğuş Cebeci arasında, ikisinin de kız arkadaşı olan Aysu G. (29) yüzünden tartışma yaşandığı belirlendi.

KURŞUNLAR HAVADA UÇUŞTU

Kısa sürede büyüyen tartışmaya, diğer masada oturan ve birlikte hareket ettikleri tespit edilen A.İ.K. ve Emir Ş. de dahil oldu. Sözlü atışma, bir anda iki grubun birbirine silahlarla ateş ettiği kör bir çatışmaya dönüştü. Çatışma sırasında karşılıklı olarak silah kullanan Emir Ş. ve Doğuş Cebeci (29) birbirlerini hedef aldı. Vücuduna isabet eden kurşunlarla ağır yaralanan Doğuş Cebeci, sağlık görevlilerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılsa da kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

ÇATALCA’DA YAKALANDILAR

Olay yerinde 2 adet ruhsatsız tabanca bırakarak kaçan şüphelilerin peşine düşen Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin titiz çalışması sonucunda, zanlıların M.U.’ya (28) ait bir araçla Çatalca istikametine doğru kaçtıkları belirlendi. Çatışmada karşı tarafta bulunan Emir Ş.’nin yaralandığını tespit eden ekipler, şüphelilerin tedavi olmak amacıyla Çatalca Devlet Hastanesi’ne gittiğini belirledi. Hastaneye operasyon düzenleyen Cinayet Büro Amirliği ekipleri, kaçan şüphelileri kıskıvrak yakalayarak gözaltına aldı.

7 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Soruşturmayı derinleştiren Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olay yerinde bulunan ve şüphelilerle birlikte hareket ettiği belirlenen, biri yaşı küçük olmak üzere toplam 7 şüpheli ile olayın merkezindeki kadın olan Aysu G.’yi yakalayarak gözaltına aldı.

AYSU İLE BİRLİKTE 6 KİŞİ TUTUKLANDI

Emniyetteki sorgu ve işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli makamlara sevk edilen Aysu G.’nin de aralarında bulunduğu 6 şüpheli mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. 1 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.