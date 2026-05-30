Dönüşe geçen tatilciler yollarda yoğunluk oluşturuyor

Anadolu Otoyolu ve D-100 kara yolunun Bolu kesiminde yoğunluk yaşanıyor.

Bolu Gerede Gişeleri, Yeniçağa, Köroğlu Rampaları, Çaydurt ve Bolu Dağı Tüneli mevkilerinde İstanbul istikametinde oluşan trafik yoğunluğu sürüyor.

Bölgede trafik, zaman zaman hasarlı kazalar ve arıza yapan araçlar nedeniyle aksıyor.

D-100 kara yolunun Gerede-Karadeniz Bağlantı Yolu, Yeniçağa, Çaydurt ve Bolu şehir merkez mevkilerinde zaman zaman yoğunluk oluşuyor.

Anadolu Otoyolu ile D-100 kara yolunun Ankara istikametinde ise ulaşım normal seyrediyor.

Kurban Bayramı'nı memleketleri ya da tatil beldelerinde geçirenlerin dönüşe geçmesiyle Anadolu Otoyolu’nun Kocaeli kesiminde yoğunluk oluştu. Bekirdere rampasında trafik zaman zaman durma noktasına geldi.

Kocaeli

Anadolu Otoyolu’nun İstanbul istikameti Kocaeli kesiminde sabah saatlerinde başlayan yoğunluk devam ediyor.

Özellikle viyadük ve tüneller bölgesi olarak bilinen Gültepe ve Korutepe mevkileri ile Bekirdere Rampası'nda araç trafiği zaman zaman durma noktasına geliyor.

Günün ilerleyen saatlerinde Kuzey Marmara Otoyolu’nun İstanbul yönünde de trafik akışı ağırlaştı. Bölgede, özellikle İzmit tünelleri mevkisinde yoğunluk gözleniyor.

D-100 kara yolunun İzmit geçişinde de yer yer araç yoğunluğu yaşanırken, trafik ekipleri hız limitlerine uymaları ve takip mesafelerini korumaları konusunda sürücüleri uyarıyor.

Karabük

Karadeniz kentlerini Anadolu Otoyolu'na bağlayan D-100 kara yolunun Karabük kesiminde, Kurban Bayramı'nın dördüncü gününde dönüşe geçenler nedeniyle yoğunluk oluştu.

Dönüş yoluna çıkanlar, D-100 kara yolunun Eskipazar ilçesi sınırlarındaki 13 kilometrelik bölümde yer yer trafiğin yavaşlamasına neden oluyor.

Kocaeli, Sakarya ve İstanbul gibi illere gitmek isteyenlerin kullandığı Kemikli rampalarında kontrollerini aralıksız sürdüren Karayolları ve trafik ekipleri, sürücüleri kurallara uymaları ve dikkatli olmaları yönünde uyarıyor.

Düzce

Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde yoğunluk İstanbul istikametine doğru Kaynaşlı gişelerinden sonra başlıyor.

Üçköprü, Beyköy, Düzce gişeleri ve Sinirci mevkilerinde yoğunluk artıyor.

Aynı yönde D-100 kara yolunun Düzce çıkışında da araçlar yavaş ilerliyor.

Tekirdağ

Dönüş yolunda özellikle Tekirdağ-İstanbul yolunun Yenice, Yeniçiftlik, Beyazköy ve Marmaraereğlisi'nde yoğunluk meydana geldi. Yenice, Yeniçiftlik ve Beyazköy mevkilerinde zaman zaman trafik durdu.

Tekirdağ-İstanbul kara yolunda bulunan 7 ana ışıklı kavşakta İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı 30 ekip ve 82 trafik personeli görev alıyor.

Kara yolundaki yoğunluğun yarın da devam etmesi bekleniyor.

Samsun

Bayram tatilini memleketlerinde ve tatil bölgelerinde geçiren vatandaşların dönüş yolculuğuna başlamasıyla Samsun'dan Ankara yönüne doğru araç trafiği arttı.

Trafik polisleri, sürücülerin güvenli ve rahat şekilde seyahat edebilmesi için güzergah üzerindeki belirli noktalarda denetim ve yönlendirme çalışmalarını sürdürüyor.

Ekipler, sürücüleri hız limitlerine uymaları, takip mesafesini korumaları ve trafik kurallarına riayet etmeleri konusunda uyarıyor.

Bölgedeki trafik yoğunluğunun gece saatlerine kadar devam etmesi bekleniyor.

Samsun-Ankara kara yolu

Bayram tatilinin ardından araçlarıyla dönüşe geçen vatandaşlar, Karadeniz Bölgesi'ni İç Anadolu'ya bağlayan Samsun-Ankara kara yolunun Havza geçişinde yoğunluk oluşturdu.

Trafik polisleri, Samsun'dan Ankara yönüne yaşanan yoğunlukta sürücülerin rahat ilerleyebilmesi için belirli noktalarda önlem aldı.

Trafiğin sorunsuz akışı ve güvenliğinin sağlanması adına polislerin 24 saat esasıyla görev yaptığı belirtildi.

Bölgedeki trafik yoğunluğunun yarın da devam etmesi bekleniyor.

İzmir

Kurban Bayramı tatili dolayısıyla İstanbul-İzmir Otoyolu'nun Bursa kesiminde akıcı yoğunluk yaşanıyor.

Otoyollarda ve kara yollarında 9 günlük tatil için İstanbul'dan farklı kentlere gidip dönüş yapanların oluşturduğu hareketlilik sürüyor.

İstanbul-İzmir Otoyolu'nun Bursa kesiminde, özellikle İstanbul istikametinde yoğunluk gözleniyor.

Kurban Bayramı tatilini Ege ve Akdeniz bölgelerinde geçiren tatilciler, otoyolda zaman zaman trafik oluşturuyor.

Emniyet ve jandarma ekipleri trafik yoğunluğunun yaşandığı bölgelerde denetimlerini sürdürüyor.

Kırıkkale

Bayramın son günü memleketlerinden dönüşe geçenler nedeniyle 43 ilin kara yolu bağlantı noktası olan Kırıkkale'de hareketlilik yaşanıyor.

Özellikle Kırıkkale-Ankara ve Kırıkkale-Samsun kara yolunda yaşanan trafik yoğunluğu sebebiyle araçlar yavaş ilerlerken, trafik polisleri ulaşımın aksamaması için çalışmalarını sürdürüyor.

Ayrıca ekipler, emniyet şeridi ihlallerine yönelik dronla denetim gerçekleştiriyor.

Karayolları ekipleri de trafik akışının düzenli seyretmesi için Kırıkkale-Ankara ve Kırıkkale-Kayseri kara yolundaki bazı kavşakları geçici olarak trafiğe kapattı.

Kara yollarındaki trafik yoğunluğunun yarın da sürmesi bekleniyor.

Çankırı

Bayram için memleketlerine giden vatandaşlar dönüş yolunda, İstanbul-Samsun kara yolunun Ilgaz mevkisinde trafik yoğunluğu oluşturuyor.

Araç yoğunluğu nedeniyle trafik akışı zaman zaman yavaşlıyor.

Aksaklık yaşanmaması için güzergahtaki kontrollerini sürdüren polis ve jandarma ekipleri, sürücüleri aşırı hız, takip mesafesi ve hatalı sollama konularında uyarıyor.

Denizli

Bayram tatilini memleketlerinde ve turizm bölgelerinde geçiren vatandaşların dönüş yolculuğuna başlamasıyla, kenti Muğla ve Antalya'ya bağlayan güzergahlarda araç trafiği arttı.

Trafik ekipleri, sürücülerin güvenli şekilde seyahat edebilmesi için belirlenen noktalarda denetim ve yönlendirme çalışmaları yürütüyor.

Polis ekipleri, zaman zaman durdurdukları sürücülere kurallara uymaları konusunda uyarılarda bulunuyor.

Denizli-Antalya ve Denizli-Muğla kara yollarının bazı kesimlerinde uzun kuyrukların oluştuğu gözlendi.​​​​​​​

Muğla

Bayram tatili için Bodrum, Marmaris ve Fethiye gibi Güney Ege'nin önemli turizm merkezleri tercih edenler, dönüş yolculuğuna başladı.

Bodrum'da araçlarıyla dönüşe geçen tatilciler nedeniyle hareketlilik yaşandı. Son 12 saatte 10 binden fazla araç ilçeden çıkış yaptı. Yoğunluk nedeniyle Gümbet-Milas istikameti Kıbrıs Şehitleri Caddesi'nde uzun araç kuyrukları oluştu.

Marmaris'te ise Datça kara yolu, Ulusal Egemenlik Caddesi'nin Muğla istikametinde yoğunluk yaşanıyor.

Fethiye'de dönüşe geçen tatilciler, Ölüdeniz-Fethiye kara yolunda, Marmaris ve Datça'dan dönen tatilciler ise Marmaris-Ula kara yolu ile Menteşe ilçesi girişinde yoğunluğa neden oldu.

Polis ve jandarmanın trafik ekipleri, kavşaklarda önlemler alıp sürücülere yönlendirmelerde bulundu.

Afyonkarahisar

Kurban Bayramı tatilini memleketlerinde geçiren ve dönüş yoluna çıkan sürücüler, Afyonkarahisar'daki çevre yollarında yoğunluğa neden oldu.

Araçlar, İzmir, Konya, Ankara, Antalya ve Kütahya güzergahlarında akıcı trafik yoğunluğu oluşturdu.

İl Emniyet Müdürlüğü ile İl Jandarma Komutanlığına bağlı trafik ekipleri, güzergahlarda sürücüleri dikkatli olmaları ve trafik kurallarına uymaları konusunda uyardı.