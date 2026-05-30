        Bahçesinde gördüğü yılanı vurmak isterken av tüfeği ile 5 kişiyi yaraladı

        Bahçesinde gördüğü yılanı vurmak isterken av tüfeği ile 5 kişiyi yaraladı

        Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde gördüğü karayılanı av tüfeğiyle vurmak isteyen 56 yaşındaki H.Ö.'nün açtığı ateş, mahallede paniğe neden oldu. Tüfekten çıkan saçmalar ve yerden seken taş parçaları çevrede bulunan 3'ü çocuk 5 kişiyi yaralarken, hastaneye kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30 Mayıs 2026 - 18:17 Güncelleme:
        Yılana nişan aldı 5 kişiyi yaraladı

        Şarlıurfa'nın Siverek ilçesinde bahçesinde gördüğü yılanı vurmak isteyen H.Ö.'nün (56) av tüfeği ile açtığı ateş sonucu 3'ü çocuk 5 kişi yaralandı.

        Olay, ilçeye bağlı Üstüntaş Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre; H.Ö., evinin bahçesinde gördüğü karayılana ruhsatlı av tüfeğiyle ateş açtı.

        Bu sırada tüfekten çıkan saçmalar ile yerden seken taş parçaları nedeniyle çevrede bulunan R.Ö. (59), E.Y. (31), Y.B. (4), M.S.Y. (4) ve F.E. (6), hafif yaralandı. İhbarla bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerince Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi. H.Ö. gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.

