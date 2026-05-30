Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Tunca Nehri'nde 9 saat arayla, 2 arkadaşın cansız bedeni bulundu

        Tunca Nehri'nde 9 saat arayla, 2 arkadaşın cansız bedeni bulundu

        Edirne'de Tunca Nehri'nde kayıp olarak aranan iki arkadaşın cansız bedenine ulaşıldı. Halil İbrahim Arslan'ın cesedinin bulunmasından 9 saat sonra aynı bölgede arkadaşı Volkan Cevizli'nin de yaşamını yitirdiği belirlendi; olayla ilgili soruşturma sürüyor

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30 Mayıs 2026 - 21:56 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Cansız bedenler 9 saat sonra bulundu
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Edirne'de Tunca Nehri'nde 9 saat arayla iki erkek cesedi bulundu. Yapılan incelemede cansız bedenlerin Halil İbrahim Arslan (25) ve Volkan Cevizli isimli iki arkadaşa ait olduğu belirlendi.

        Kentte, Kurban Bayramı'nın ilk günü, ailesiyle bayramlaştıktan sonra evden çıkan ve bir daha kendisinden haber alınamayan Halil İbrahim Arslan için ailesi 28 Mayıs Perşembe günü kayıp ihbarında bulundu. Arslan için geniş çaplı arama çalışması başlatılırken, en son arkadaşı Volkan Cevizli'yle görüldüğü ve ondan da haber alınamadığı bilgisine ulaşıldı.

        İkili için arama çalışmaları sürerken bugün saat 09.00 sıralarında Kırkpınar Yağlı Güreşleri’nin de yapıldığı Sarayiçi bölgesindeki Tunca Nehri’nde, bir kişinin su üzerinde hareketsiz yattığı görüldü. İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi. AFAD'ın botla nehirden çıkardığı kişinin hayatını kaybettiği tespit edildi. Savcı incelemesinin ardından ceset otopsi için Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Yapılan incelemede, cansız bedenin hakkında kayıp ihbarı bulunan Halil İbrahim Arslan'a ait olduğu belirlendi.

        REKLAM

        ARKADAŞININ CANSIZ BEDENİ 9 SAAT SONRA BULUNDU

        Aradan geçen 9 saatin ardından, saat 18.00 sıralarında aynı bölgede su yüzeyinde bir kişinin daha hareketsiz durduğu görüldü. İhbarla bölgeye yeni ekipler gönderildi. AFAD ekibinin bot yardımıyla sudan çıkardığı kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.

        Savcılık incelemesinin ardından ceset, otopsi için Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi'nin morguna kaldırıldı. Yapılan incelemede cansız bedenin, sabah cesedine ulaşılan Halil İbrahim Arslan'ın arkadaşı Volkan Cevizli olduğu tespit edildi.

        Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Ben'ce - 24 Mayıs 2026 (Ayşe Böhürler & Kadir Kaymakçı & Nuran Yıldız)

        Putin'in Çin ziyareti nasıl okunmalı? Küresel gerilimler ve Pekin-Moskova ittifakı... Çin'de her önüne gelen tavsiye veremeyecek! Evden çalışanların mesaisi ne zaman bitiyor? Yıldırım'ın yeni yönetim tarzı daha katılımcı mı olacak? Ben'ce Kadir Kaymakçı, Prof. Dr. Nuran Yıldız ve Ayşe Böhürler sunum...
        #edirne
        #Halil İbrahim Arslan
        #Volkan Cevizli
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Yaz geliyor sağanaklar sürüyor
        Yaz geliyor sağanaklar sürüyor
        Dönüş yolunda bayram yoğunluğu
        Dönüş yolunda bayram yoğunluğu
        "Anlaşma her zamankinden daha yakın"
        "Anlaşma her zamankinden daha yakın"
        Kılıçdaroğlu CHP Genel Merkezi'nde
        Kılıçdaroğlu CHP Genel Merkezi'nde
        "Kurultaydan korkmuyorum ön seçim de istiyorum"
        "Kurultaydan korkmuyorum ön seçim de istiyorum"
        İran'dan Hürmüz Boğazı'na dair uyarı
        İran'dan Hürmüz Boğazı'na dair uyarı
        Canlı anlatım ve istatistikler!
        Canlı anlatım ve istatistikler!
        Yılana nişan aldı 5 kişiyi yaraladı
        Yılana nişan aldı 5 kişiyi yaraladı
        Şişli cinayetinin adı: Aysu
        Şişli cinayetinin adı: Aysu
        Trabzonspor'da transferde mutlu son!
        Trabzonspor'da transferde mutlu son!
        Kadın yazarı yeğeni miras için öldürdü!
        Kadın yazarı yeğeni miras için öldürdü!
        Avrupa'daki en iyi 10 plajından biri Türkiye'de
        Avrupa'daki en iyi 10 plajından biri Türkiye'de
        Alkollü magandanın kurşunu, genç kızı hayattan kopardı
        Alkollü magandanın kurşunu, genç kızı hayattan kopardı
        Yüzlerce kişi bir anda fenalaştı, nedeni 46 yıldır bulunamadı!
        Yüzlerce kişi bir anda fenalaştı, nedeni 46 yıldır bulunamadı!
        G.Saray'dan Curtis Jones hamlesi!
        G.Saray'dan Curtis Jones hamlesi!
        Ozan Güven'e tepki: Failler dışarı
        Ozan Güven'e tepki: Failler dışarı
        Tarihin unutulan nükleer felaketi
        Tarihin unutulan nükleer felaketi
        "Yorum yapmam, benim de ilişkim var"
        "Yorum yapmam, benim de ilişkim var"
        Hükümeti protesto etmek için bağımsızlık ilan eden kasaba
        Hükümeti protesto etmek için bağımsızlık ilan eden kasaba
        Sezonu açtılar
        Sezonu açtılar