PSG şampiyonluğu kutlamaları kaosa döndü

AP'de yer alan habere göre; Paris polisi, Paris Saint-Germain’in Şampiyonlar Ligi’nde elde ettiği ikinci şampiyonluğun ardından düzenlenen kutlamalarda çıkan olaylar nedeniyle 45 kişiyi gözaltına aldı. Kutlamalar sırasında bazı grupların bir polis merkezine saldırmaya teşebbüs ettiği bildirildi.

PSG’nin, Macaristan’ın Budapeşte kentinde oynanan finalde Arsenal’i penaltılarla mağlup etmesinin ardından, maçın bitiş düdüğüyle birlikte Paris’te taraftarlar sokaklara çıktı. Akşam saatlerinde başlayan kutlamalar kısa sürede geniş katılımlı gösterilere dönüştü.

BİNLERCE KİŞİ TOPLANDI

Zafer Takı (Arc de Triomphe) çevresindeki bulvarlarda toplanan on binlerce taraftar yürüyüşler düzenlerken, bazı grupların meşaleler yaktığı ve araç kornalarıyla kutlamalara katıldığı görüldü. Şanzelize Caddesi’nde yaklaşık 20 bin kişinin toplandığı, polis ekiplerinin kalabalığı kontrol altında tutmakta zorlandığı aktarıldı.

Paris Emniyet Müdürlüğü, kent genelinde farklı noktalarda küçük grupların taşkınlık ve yangın çıkardığını, bazı iş yerlerinin zarar gördüğünü açıkladı. Olaylarda bir polis memurunun yaralandığı belirtildi. Şehrin 8. bölgesinde bir polis merkezine yönelik saldırı girişiminin güvenlik güçlerince engellendiği kaydedildi.

45 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Yetkililer, saat 22.00 itibarıyla 45 kişinin gözaltına alındığını bildirdi. PSG stadyumunun bulunduğu 16. bölgede toplanan yaklaşık bin kişilik grup da polis tarafından dağıtıldı.

Geçtiğimiz yıl PSG’nin ilk Şampiyonlar Ligi zaferinin ardından yaşanan kutlamalarda ülke genelinde 500’den fazla kişi gözaltına alınmış, Paris’te geniş güvenlik önlemleri alınarak 8 bin polis görevlendirilmişti.

*Haberin görselleri AA ve AP tarafından servis edilmiştir.