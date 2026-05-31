Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya Avrupa PSG şampiyonluğu kutlamaları kaosa döndü | Dış Haberler

        PSG şampiyonluğu kutlamaları kaosa döndü

        Paris Saint-Germain'in Şampiyonlar Ligi zaferi sonrası Paris'te düzenlenen kutlamalar kısa sürede şiddet olaylarına dönüştü. Kent genelinde çıkan taşkınlıklarda dükkânlar zarar gördü, yangınlar çıkarıldı ve bir polis yaralandı. Polis merkezine saldırı girişiminin de yaşandığı olaylarda 45 kişi gözaltına alındı, çevre yolunda ve çeşitli bölgelerde güvenlik güçleri müdahalede bulundu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 31 Mayıs 2026 - 02:14 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        PSG şampiyonluğu kutlamaları kaosa döndü

        AP'de yer alan habere göre; Paris polisi, Paris Saint-Germain’in Şampiyonlar Ligi’nde elde ettiği ikinci şampiyonluğun ardından düzenlenen kutlamalarda çıkan olaylar nedeniyle 45 kişiyi gözaltına aldı. Kutlamalar sırasında bazı grupların bir polis merkezine saldırmaya teşebbüs ettiği bildirildi.

        PSG’nin, Macaristan’ın Budapeşte kentinde oynanan finalde Arsenal’i penaltılarla mağlup etmesinin ardından, maçın bitiş düdüğüyle birlikte Paris’te taraftarlar sokaklara çıktı. Akşam saatlerinde başlayan kutlamalar kısa sürede geniş katılımlı gösterilere dönüştü.

        BİNLERCE KİŞİ TOPLANDI

        Zafer Takı (Arc de Triomphe) çevresindeki bulvarlarda toplanan on binlerce taraftar yürüyüşler düzenlerken, bazı grupların meşaleler yaktığı ve araç kornalarıyla kutlamalara katıldığı görüldü. Şanzelize Caddesi’nde yaklaşık 20 bin kişinin toplandığı, polis ekiplerinin kalabalığı kontrol altında tutmakta zorlandığı aktarıldı.

        REKLAM

        Paris Emniyet Müdürlüğü, kent genelinde farklı noktalarda küçük grupların taşkınlık ve yangın çıkardığını, bazı iş yerlerinin zarar gördüğünü açıkladı. Olaylarda bir polis memurunun yaralandığı belirtildi. Şehrin 8. bölgesinde bir polis merkezine yönelik saldırı girişiminin güvenlik güçlerince engellendiği kaydedildi.

        45 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

        Yetkililer, saat 22.00 itibarıyla 45 kişinin gözaltına alındığını bildirdi. PSG stadyumunun bulunduğu 16. bölgede toplanan yaklaşık bin kişilik grup da polis tarafından dağıtıldı.

        Geçtiğimiz yıl PSG’nin ilk Şampiyonlar Ligi zaferinin ardından yaşanan kutlamalarda ülke genelinde 500’den fazla kişi gözaltına alınmış, Paris’te geniş güvenlik önlemleri alınarak 8 bin polis görevlendirilmişti.

        *Haberin görselleri AA ve AP tarafından servis edilmiştir.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Ozan Güven'e tepki

        Ünlü oyuncu Ozan Güven, Kadıköy'de gittiği bir mekanda kadınların tepkisiyle karşılaştı. Eski sevgilisi Deniz Bulutsuz'u darp ettiği suçlamasıyla yargılandığı davada hapis cezası alan Güven'e, "Failler dışarı" sloganları atıldı  

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Avrupa'nın en büyüğü PSG!
        Avrupa'nın en büyüğü PSG!
        "Anlaşma her zamankinden daha yakın"
        "Anlaşma her zamankinden daha yakın"
        4 ölü, 11 yaralı! Araçlar birbirine girdi
        4 ölü, 11 yaralı! Araçlar birbirine girdi
        Yaz geliyor sağanaklar sürüyor
        Yaz geliyor sağanaklar sürüyor
        Gürültüyü duyanlar deprem sandı
        Gürültüyü duyanlar deprem sandı
        Kılıçdaroğlu CHP Genel Merkezi'nde
        Kılıçdaroğlu CHP Genel Merkezi'nde
        "Kurultaydan korkmuyorum ön seçim de istiyorum"
        "Kurultaydan korkmuyorum ön seçim de istiyorum"
        Cansız bedenler 9 saat sonra bulundu
        Cansız bedenler 9 saat sonra bulundu
        İran'dan Hürmüz Boğazı'na dair uyarı
        İran'dan Hürmüz Boğazı'na dair uyarı
        Yılana nişan aldı 5 kişiyi yaraladı
        Yılana nişan aldı 5 kişiyi yaraladı
        Şişli cinayetinin adı: Aysu
        Şişli cinayetinin adı: Aysu
        Trabzonspor'da transferde mutlu son!
        Trabzonspor'da transferde mutlu son!
        Kadın yazarı yeğeni miras için öldürdü!
        Kadın yazarı yeğeni miras için öldürdü!
        Avrupa'daki en iyi 10 plajından biri Türkiye'de
        Avrupa'daki en iyi 10 plajından biri Türkiye'de
        Yüzlerce kişi bir anda fenalaştı, nedeni 46 yıldır bulunamadı!
        Yüzlerce kişi bir anda fenalaştı, nedeni 46 yıldır bulunamadı!
        G.Saray'dan Curtis Jones hamlesi!
        G.Saray'dan Curtis Jones hamlesi!
        Ozan Güven'e tepki: Failler dışarı
        Ozan Güven'e tepki: Failler dışarı
        Tarihin unutulan nükleer felaketi
        Tarihin unutulan nükleer felaketi
        "Yorum yapmam, benim de ilişkim var"
        "Yorum yapmam, benim de ilişkim var"
        Hükümeti protesto etmek için bağımsızlık ilan eden kasaba
        Hükümeti protesto etmek için bağımsızlık ilan eden kasaba