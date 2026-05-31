4 ölü, 11 yaralı! Araçlar birbirine girdi
Burdur'un Bucak ilçesinde 4 aracın karıştığı trafik kazasında 4 kişi öldü, 11 kişi yaralandı
Giriş: 31 Mayıs 2026 - 00:43 Güncelleme:
Sürücüleri ve plakaları henüz öğrenilemeyen 4 araç, Isparta-Antalya karayolu Elsazı köyü yakınlarında çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada ilk belirlemelere göre 4 kişi hayatını kaybetti, 11 kişi de yaralandı.
Ekiplerin bölgede çalışması devam ediyor.
*Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.
