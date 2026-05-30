        Duvarın yıkılma anının görüntüleri ortaya çıktı

        Duvarın yıkılma anının görüntüleri ortaya çıktı

        Amasya'da günler önce büyük korkuya neden olan duvar çökmesi güvenlik kamerasına yansıdı. Deprem sanılan gürültüyle yıkılan duvar, apartmanda hasara yol açarken facia kıl payı atlatıldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30 Mayıs 2026 - 23:13 Güncelleme:
        Gürültüyü duyanlar deprem sandı

        Amasya'da geçen hafta etkili olan sağanak yağışların ardından 5 katlı bir apartmana ait yaklaşık 15 metre uzunluğunda ve 3 metre yüksekliğindeki istinat duvarının çökme anına ait güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Olayda yaralanan olmazken, giriş kattaki bir dairenin balkonunda hasar meydana geldi.

        Olay, 24 Mayıs'ta Şeyhcui Mahallesi'nde meydana geldi. Kentte etkili olan sağanak yağışların ardından Gümüş Apartmanı'na ait istinat duvarı büyük bir gürültüyle çöktü. Taş ve toprak yığınlarının altında kalan giriş kattaki bir dairenin balkonunda hasar oluştu.

        İhbar üzerine olay yerine itfaiye, AFAD, polis ve zabıta ekipleri sevk edildi. Ekipler, bina çevresinde emniyet şeridi çekerek güvenlik önlemi alırken, olayda yaralanan olmadı. Bir hafta sonra ortaya çıkan güvenlik kamerası görüntülerinde ise yaklaşık 15 metre uzunluğunda ve 3 metre yüksekliğindeki istinat duvarının taş ve toprakla birlikte saniyeler içinde çöktüğü görüldü. Görüntülerde, yıkılan duvarın giriş kattaki dairenin balkonuna zarar verdiği anlar da yer aldı.

