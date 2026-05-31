Sıcaklık artıyor! Şiddetli rüzgar uyarısı var!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu olması bekleniyor.

Trakya kesimi, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, Batı ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu ile Amasya, Samsun ve Ordu çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

İstanbul Kısmen Güneşli 26° Ankara Kısmen Güneşli 23° İzmir Güneşli 30° Antalya Güneşli 28° Trabzon Kısmen Güneşli 20° Bursa Yağmurlu 26° Adana Güneşli 29° Diyarbakır Güneşli 27° Gaziantep Güneşli 27° Ağrı Parçalı Bulutlu 16°

SICAKLIKLAR ARTIYOR

Hava sıcaklığının da iç ve batı kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı öngörülüyor.

KUVVETLİ RÜZGÂR UYARISI

Rüzgârın ise Doğu Anadolu’nun doğusunda güneyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

