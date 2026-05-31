Sıcaklık artıyor! Şiddetli rüzgar uyarısı var!

Sıcaklıklar artıyor! Şiddetli rüzgar uyarısı var!
Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre bugün sıcaklıkların iç ve batı kesimlerde 2 ila 4 derece artması öngörülüyor. Açıklamada Doğu Anadolu için kuvvetli rüzgar uyarısında da bulunuldu
Giriş: 31 Mayıs 2026 - 09:09
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu olması bekleniyor.
Trakya kesimi, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, Batı ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu ile Amasya, Samsun ve Ordu çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
SICAKLIKLAR ARTIYOR
Hava sıcaklığının da iç ve batı kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı öngörülüyor.
KUVVETLİ RÜZGÂR UYARISI
Rüzgârın ise Doğu Anadolu’nun doğusunda güneyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.
