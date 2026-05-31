Bariyerlere çarptı! 8 ölü, 33 yaralı...
Denizli'nin Sarayköy ilçesinde yolcu otobüsünün bariyerlere çarparak yanması sonucu 8 kişi öldü, 33 kişi yaralandı
Giriş: 31 Mayıs 2026 - 03:57 Güncelleme:
Denizli'de S.Ç. idaresindeki bir turizm firmasına ait yolcu otobüsü, Denizli-Aydın Otoyolu'nun Tırkaz Mahallesi yakınlarında bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle otobüste yangın çıktı.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, AFAD, UMKE, polis, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin söndürdüğü yangında 1'i bebek 8 kişi öldü, 33 kişi yaralandı.
Yaralılar ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.
İzmir-Antalya seferini yaptığı belirtilen otobüste 37 yolcu ile 3 görevlinin bulunduğu öğrenildi.
Ekiplerin bölgedeki çalışması sürüyor.
*Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.
