İran'ın başkenti Tahran'da binlerce kişi, ABD ve İsrail'i protesto etti

Tahran'da toplanan binlerce kişi, ABD-İsrail'in 28 Şubat'ta İran'a yönelik başlattığı saldırıları protesto etti
Giriş: 31 Mayıs 2026 - 09:40
İran'ın başkenti Tahran'da binlerce kişi, ABD-İsrail'in 28 Şubat'ta İran'a yönelik başlattığı saldırıları protesto etmek için kentteki İnkılap Meydanı'nda toplandı.
Göstericiler, ellerinde İran bayrakları ile saldırılarda hayatını kaybeden eski İran lideri Ali Hamaney'in posterini taşırken ABD ve İsrail aleyhine sloganlar attı.
Protestolar devam ederken, İran Silahlı Kuvvetleri gösteri alanına hızlı hücumbotu getirdi.
