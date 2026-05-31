Para kazanmak yerine insan hayatını düşündüler: Dünyayı değiştiren buluşlarını herkesin kullanımına açtılar

ESKİ DÖNEM ARAÇLARINDA EMNİYET ÖN PLANDA DEĞİLDİ

Bugün otomobillerin vazgeçilmez güvenlik sistemlerinden biri olan üç noktalı emniyet kemeri, aslında 1950’li yıllarda geliştirildi. Modern araçlarda neredeyse değişmeden kullanılmaya devam eden sistemin arkasında ise İsveçli mühendis Nils Bohlin bulunuyor.

SAVAŞ UÇAKLARINDAN OTOMOBİLLERE UZANAN FİKİR

Nils Bohlin, emniyet kemerini geliştirmeden önce savaş uçakları için güvenlik ve fırlatma koltuğu sistemleri üzerinde çalışıyordu. Daha sonra Volvo’da mühendis olarak çalışmaya başlayan Bohlin, uçaklardaki güvenlik deneyimini otomobillere uyarladı. O dönemde araçlarda genellikle yalnızca bel kısmını tutan iki noktalı emniyet kemerleri kullanılıyordu. Ancak bu sistemlerin ağır kazalarda yeterli koruma sağlayamadığı düşünülüyordu.

Fotoğraf: Üç noktalı emniyet kemeri ile Nils Bohlin. Kaynak: Volvo