        İstanbul'da Kanye West rüzgarı esti: Ünlü isimler konsere akın etti

        İstanbul'da Kanye West rüzgarı esti: Ünlü isimler konsere akın etti

        Dünyaca ünlü Amerikalı rap şarkıcısı Kanye West'in İstanbul'da verdiği konser büyük ilgi gördü. 24 Grammy ödüllü şarkıcının Türkiye'deki ilk konserine ünlü isimler de akın etti

        Giriş: 31 Mayıs 2026 - 09:41 Güncelleme:
        1

        Amerikalı rap şarkıcısı Kanye West, ilk kez Türkiye'de konser verdi. Yılın en büyük müzik organizasyonlarından biri olarak gösterilen konser, İstanbul'daki Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda gerçekleştirildi.

        2

        Dev sahnesiyle dikkat çeken West, Türk hayranlarını kendine hayran bıraktı.

        3

        24 Grammy ödüllü sanatçının kurulan platform üzerinde sahneye çıkış anları ve ışık gösterisi görsel şölen oluşturdu. Ünlü rapçi, sahneye "Kanye" tezahüratlarıyla çıktı.

        4

        Konsere yaklaşık 118 bin kişinin akın ettiği öğrenildi.

        5

        Konsere gelen hayranlarına teşekkür eden West, "Size şunu söylemek istiyorum; 118 bin kişiyle tüm zamanların en yüksek katılımlı stadyum performansı rekorunu kırdık" dedi.

        6

        Hem Türkiye'nin dört bir yanından hem de yurt dışından Kanye West hayranlarının akın ettiği konserde ünlü isimler de vardı.

        7

        Hazar Ergüçlü

        8

        Şükrü Özyıldız

        9

        Nilperi Şahinkaya

        10

        Afra Saraçoğlu

        11

        Alina Boz ve Umut Evirgen

        12

        Mentra grubu

        13

        Yasemin Allen

        14

        Burak Kut

        15

        Elif Buse Doğan

