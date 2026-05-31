İstanbul'da Kanye West rüzgarı esti: Ünlü isimler konsere akın etti
Dünyaca ünlü Amerikalı rap şarkıcısı Kanye West'in İstanbul'da verdiği konser büyük ilgi gördü. 24 Grammy ödüllü şarkıcının Türkiye'deki ilk konserine ünlü isimler de akın etti
Amerikalı rap şarkıcısı Kanye West, ilk kez Türkiye'de konser verdi. Yılın en büyük müzik organizasyonlarından biri olarak gösterilen konser, İstanbul'daki Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda gerçekleştirildi.
Dev sahnesiyle dikkat çeken West, Türk hayranlarını kendine hayran bıraktı.
24 Grammy ödüllü sanatçının kurulan platform üzerinde sahneye çıkış anları ve ışık gösterisi görsel şölen oluşturdu. Ünlü rapçi, sahneye "Kanye" tezahüratlarıyla çıktı.
Konsere yaklaşık 118 bin kişinin akın ettiği öğrenildi.
Konsere gelen hayranlarına teşekkür eden West, "Size şunu söylemek istiyorum; 118 bin kişiyle tüm zamanların en yüksek katılımlı stadyum performansı rekorunu kırdık" dedi.
Hem Türkiye'nin dört bir yanından hem de yurt dışından Kanye West hayranlarının akın ettiği konserde ünlü isimler de vardı.
Hazar Ergüçlü
Şükrü Özyıldız
Nilperi Şahinkaya
Afra Saraçoğlu
Alina Boz ve Umut Evirgen
Mentra grubu