Acun Ilıcalı’dan Fatih Terim’e Bodrum ziyareti

Acun Ilıcalı, Bodrum tatili sırasında Fatih Terim'i ziyaret etti. Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre, Terim'in Türkbükü’ndeki evinin iskelesinde görüntülenen ikilinin samimi ve keyifli halleri objektiflere yansıdı.

Bir süre sohbet eden Acun Ilıcalı ve Fatih Terim'in neşeli tavırları dikkat çekerken, ziyaretin ardından Terim, Ilıcalı’yı teknesine kadar uğurladı.

Sürat motoruna binen Acun Ilıcalı, kendisini görüntüleyen gazetecileri fark edince el sallayarak selam verdi. Ilıcalı daha sonra sürat motoruyla bölgeden ayrıldı.

Bodrum’da gerçekleşen sürpriz buluşma, çevrede bulunanların da ilgisini çekti.

Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hully City takımı geçtiğimiz hafta EFL Championship Finalinde Middlesbrough’u mağlup ederek gelecek yıl Premier Lig'de oynamaya hak kazanmıştı.