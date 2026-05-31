        Haberler Spor Futbol Milli Takım A Milli Takım'ın konuğu Kuzey Makedonya!

        2026 Dünya Kupası'na hazırlanan A Milli Takım, özel maçta yarın akşam Kuzey Makedonya'yı konuk edecek. Kadıköy'deki Chobani Stadyumu'nda oynanacak mücadele saat 20.30'da başlayacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31 Mayıs 2026 - 11:19 Güncelleme:
        1

        A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası hazırlıkları kapsamında yarın İstanbul'da Kuzey Makedonya ile karşı karşıya gelecek.

        Ay-yıldızlıların Dünya Kupası öncesindeki ilk hazırlık maçı Chobani Stadı'nda saat 20.30'da başlayacak.

        2

        Millilerde karşılaşma öncesinde Ferdi Kadıoğlu, Kenan Yıldız, Kerem Aktürkoğlu ve Mustafa Eskihellaç'ın tedavileri sürüyor. Kaptan Hakan Çalhanoğlu ise takımdan ayrı çalışıyor.

        3

        MİLLİLER 1696 GÜN SONRA KADIKÖY'DE

        A Milli Futbol Takımı, 4 yıl 7 ay 23 gün sonra İstanbul Chobani Stadı'nda maça çıkacak.

        Türkiye, son olarak 2022 Dünya Kupası Elemeleri'nde Norveç ile 8 Ekim 2021'de oynanan ve 1-1 sona eren müsabakada Kadıköy'de boy göstermişti.

        Ay-yıldızlı ekip, 1696 gün sonra Kadıköy'de sahada yer alacak.

        4

        ADAY KADRO

        Teknik direktör Vincenzo Montella tarafından belirlenen 35 kişilik geniş aday kadroda şu oyuncular yer alıyor:

        Kaleci: Altay Bayındır (Manchester United), Ersin Destanoğlu (Beşiktaş), Mert Günok (Fenerbahçe), Muhammed Şengezer (RAMS Başakşehir), Uğurcan Çakır (Galatasaray)

        Defans: Abdülkerim Bardakcı, Eren Elmalı (Galatasaray), Ahmetcan Kaplan (NEC Nijmegen), Çağlar Söyüncü, Mert Müldür (Fenerbahçe), Ferdi Kadıoğlu (Brighton), Merih Demiral (Al-Ahli), Mustafa Eskihellaç (Trabzonspor), Ozan Kabak (Hoffenheim), Samet Akaydin (Çaykur Rizespor), Yusuf Akçiçek (Al-Hilal), Zeki Çelik (Roma)

        Orta saha: Atakan Karazor (Stuttgart), Demir Ege Tıknaz (Braga), Hakan Çalhanoğlu (Inter), İsmail Yüksek (Fenerbahçe), Kaan Ayhan (Galatasaray), Orkun Kökçü (Beşiktaş), Salih Özcan (Borussia Dortmund)

        Forvet: Aral Şimşir (Midtjylland), Arda Güler (Real Madrid), Barış Alper Yılmaz, Yunus Akgün (Galatasaray), Can Uzun (Eintracht Frankfurt), Deniz Gül (Porto), İrfan Can Kahveci (Kasımpaşa), Kenan Yıldız (Juventus), Kerem Aktürkoğlu, Oğuz Aydın (Fenerbahçe), Yusuf Sarı (RAMS Başakşehir)

        5

        İKİNCİ HAZIRLIK MAÇI VENEZUELA İLE

        A Milli Takım, Dünya Kupası öncesi ikinci hazırlık maçında ise 7 Haziran Pazar günü ABD'nin Florida eyaletinde Venezuela ile karşılaşacak.

        Mücadele, Fort Lauderdale kentindeki maç, Inter Miami FC Stadı'nda TSİ 01.00'de oynanacak.

        6

        Dünya Kupası'nda ilk grup maçında Avustralya ile karşılaşacak milliler, ABD'deki ana kamp merkezi Arizona Mesa'ya geçecek.

        7

        9. RANDEVU

        A Milli Futbol Takımı, Kuzey Makedonya ile bugüne kadar 4'ü resmi, 4'ü de özel olmak üzere 8 kez karşılaştı. Söz konusu müsabakalarda milliler 5 galibiyet alırken, Kuzey Makedonya ise 1 kez kazandı. 2 mücadele ise berabere sona erdi.

        İki ülke son olarak 5 Haziran 2017 tarihinde Üsküp'te özel müsabakada karşı karşıya geldi ve maç 0-0 sona erdi.

        8

        MİLLİLERİN 650. MÜSABAKASI

        Milliler, 362'si resmi, 287'si özel toplam 649 karşılaşmaya çıktı. Kırmızı-beyazlılar geride kalan maçlarda 1'i hükmen olmak üzere 257 galibiyet elde ederken, 241 mağlubiyet ve 151 de beraberlik aldı. Ay-yıldızlılar, oynadığı müsabakalarda 897 gol kaydederken, kalesinde ise 926 gole engel olamadı.

        9

        MONTELLA 32. MAÇINDA

        Teknik Direktör Vincenzo Montella, A Milli Futbol Takımı'nın başında 24'ü resmi, 7'si de özel olmak üzere 31 maça çıktı. Montella yönetimindeki A Milliler, bu mücadelelerde 18 galibiyet, 8 mağlubiyet ve 5 beraberlik aldı.

        10

        KUZEY MAKEDONYA'DA TANIDIK İSİMLER

        Kuzey Makedonya, 2026 FIFA Dünya Kupası elemelerinde J Grubu'nda Belçika, Galler, Kazakistan ve Lihtenştayn ile mücadele etti. Topladığı 13 puanla grubunu 3. sırada tamamlayan Kuzey Makedonya, UEFA Uluslar Ligi'nde elde ettiği başarısından dolayı play-off turu oynadı. Balkan ekibi, Danimarka'ya 4-0 yenildi ve Dünya Kupası şansını kaybetti.

        Kuzey Makedonya'yı Teknik Direktör Goce Sedloski çalıştırırken, kadrosunda ise Konyaspor'dan Enis Bardhi, Kocaelispor'dan Darko Churlinov ile bir dönem Türkiye'de forma giyen Ezgjan Alioski, Eljif Elmas ve Jani Atanasov yer alıyor.

        11

        İSPANYOL HAKEM MUNUERA DÜDÜK ÇALACAK

        Türkiye ile Kuzey Makedonya arasında oynanacak karşılaşmayı İspanya Futbol Federasyonu'ndan Jose Luis Munuera yönetecek. Munuera'nın yardımcılıklarını Diego Barbero ile Alfredo Rodriguez Moreno yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Alejandro Quintero Gonzalez olacak.

