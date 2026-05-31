        Elazığ'da boşanma aşamasındaki eşiyle barışmak için bir araya gelen adam, çıkan tartışmada karısını öldürdü

        Elazığ’da boşanma aşamasındaki eşiyle barışmak için bir araya gelen adam, çıkan tartışmada karısını öldürdü

        Elazığ'da boşanma aşamasındaki eşiyle barışmak için bir araya geldiği öne sürülen Murat Çelik, çıkan tartışmada Derya Çelik'e tabancayla ateş etti. Olay yerinde hayatını kaybeden kadının cenazesi otopsi için morga kaldırılırken, şüpheli gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 31 Mayıs 2026 - 10:38 Güncelleme:
        Barışma görüşmesinde cinayet
        Elazığ'da Murat Çelik, barışmak için bir araya geldiği boşanma aşamasındaki Derya Çelik'i çıkan tartışmada tabancayla vurarak öldürdü.

        BARIŞMAK İÇİN BULUŞTULAR

        DHA'daki habere göre olay; gece saatlerinde Doğukent Mahallesi Prof. Dr. Naci Görür Sokak'ta bulunan bir sitede meydana geldi. Murat Çelik, boşanma aşamasında olduğu Derya Çelik ile iddiaya göre barışmak amacıyla bir araya geldi.

        EŞİNE ATEŞ ETTİ

        Görüşme sırasında çıkan tartışma kısa sürede büyüdü. Murat Çelik, yanında bulunan tabancayla eşine ateş etti. Silah seslerini duyanların ihbarıyla adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        HAYATINI KAYBETTİĞİ BELİRLENDİ

        Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Derya Çelik'in yaşamını yitirdiği belirlendi. Çelik’in cansız bedeni, otopsi i için Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

        Murat Çelik gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.

