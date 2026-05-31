Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Tüm Haberler
        Haberler Dünyadan ABD'nin 250'nci yıl kutlamalarında Donald Trump krizi: Sanatçılar peş peşe çekildi

        ABD'nin 250'nci yıl kutlamalarında Donald Trump krizi: Sanatçılar peş peşe çekildi

        ABD Başkanı Donald Trump, ABD'nin 250'nci yıl kutlamalarından çekilen müzisyenleri sert bir dille eleştirerek onları 'üçüncü sınıf sanatçılar' olarak nitelendirdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 31 Mayıs 2026 - 15:15 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sanatçılardan Trump tepkisi

        ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin desteklediği, Bağımsızlık Bildirgesi'nin imzalanmasının 250'nci yıl dönümü kutlamalarında büyük kriz yaşandı. Trump'ın, gelecek ay Washington'da düzenlenecek etkinliklerin açılışına katılacağının açıklanmasıyla, etkinlikte sahne alacak sanatçılardan bazıları kadrodan çekildiğini açıkladı. Etkinliğin Trump'la ilişkilendirilmesini gerekçe göstererek programdan çekilen beş sanatçının adı Martina McBride, Bret Michaels, Morris Day, Young MC ve The Commodores olarak duyuruldu.

        Sanatçılar, etkinliğin amacı konusunda yanıltıldıklarını söyleyerek gösteriden çekildi. Vanilla Ice ve Milli Vanilli'den Fab Morvan ise performanslarına devam edeceklerini duyurdu.

        Konserler, 25 Haziran-10 Temmuz tarihleri arasında düzenlenecek 16 günlük 'Great American State Fair' etkinliğinin açılış programı olarak planlanmıştı. Organizasyonu yürüten Freedom 250 grubu, etkinliklerin ABD Kongre Binası ile Washington Anıtı arasındaki National Mall alanına yayılacağını duyurmuştu. Ancak konser programı peş peşe gelen iptallerle sarsıldı.

        Martina McBride
        Martina McBride
        REKLAM

        TRUMP KENDİNİ ELVIS PRESLEY İLE KIYASLADI

        Gösteriden çekilenlerin ardından Trump, kendi sosyal medya platformu Truth Social üzerinden bir açıklama yaparak, sanatçılara tepki gösterdi. Gösteriden çekilme kararı alan sanatçılar için "üçüncü sınıf sanatçı" nitelendirmesi yapan Trump, onlar yerine kendisinin bir konuşma yapacağını duyururken, Elvis Presley kıyaslaması yaptı ve kendisinin sanatçılardan daha büyük ilgi çektiğini savundu.

        "Anlıyorum ki sanatçılar çarşamba günkü performanslarıyla ilgili 'gerginlik' yaşıyorlar" diyen Trump, "Bu yüzden dünyanın en büyük yıldızını, Elvis'in en parlak döneminden bile çok daha büyük kitleleri bir araya getiren ve bunu gitar olmadan yapan, ülkemizi herkesten çok seven ve bazılarına göre tarihin en büyük başkanı (en iyisi!), Donald J. Trump'ı, bu yüksek ücretli, üçüncü sınıf 'sanatçıların' yerine getirmeyi ve ülkeyi ileriye taşıyacak önemli bir konuşma yapmasını sağlamayı düşünüyorum. Tıpkı başkan olduğumdan beri yaptığım gibi!" ifadesini kullandı.

        "SÖZDE SANATÇILARI İSTEMİYORUM"

        "Çok fazla para kazanan, mutsuz olan sözde 'sanatçıları' istemiyorum. Sadece mutlu, zeki, başarılı ve nasıl kazanacağını bilen insanlarla çevrili olmak istiyorum" diyen Trump, "Temsilcilerime çarşamba günü Washington DC'de, aynı saatte ve aynı yerde 'Amerika Geri Döndü' mitingi düzenlemenin fizibilitesini yapmaları talimatını veriyorum. Sadece büyük vatanseverler davetlidir" ifadesini kullandı.

        Trump'ın açıklamasında "çarşamba" ile neyi kastettiği bilinmiyor. Çünkü 'Freedom 250' konser serisinin, 25 Haziran-10 Temmuz tarihleri ​​arasında yapılması planlanmıştı.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Bayram Sabahı - 29 Mayıs 2026 (Köpeklerlerle Doğru İletişim Nasıl Kurulur?)

        Yazının sanata dönüşümü: Hat Sanatı. Her güzel yazı "Hat Sanatı" mı? Köpek eğitiminde nelere dikkat edilmeli? "Söz Dinlemeyen" köpek var mı? Köpek eğitimine ne zaman başlanmalı? Köpeklerle doğru iletişim nasıl kurulur? Heyecanlı köpek nasıl sakinleştirilir? Bayram Sabahı'nda Tuğba Södekoğlu Kınay so...
        #Donald Trump
        #abd 250. yıl kutlaması
        #konser
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Türkan 7.kattan düştü! Nişanlısı tutuklandı!
        Türkan 7.kattan düştü! Nişanlısı tutuklandı!
        "İki santrforla anlaştık"
        "İki santrforla anlaştık"
        Bariyerlere çarptı! 8 ölü, 33 yaralı...
        Bariyerlere çarptı! 8 ölü, 33 yaralı...
        Netanyahu'dan Lübnan talimatı
        Netanyahu'dan Lübnan talimatı
        İran: Düşmanın sözlerine güvenimiz yok
        İran: Düşmanın sözlerine güvenimiz yok
        Trump İran ile anlaşma taslağında değişiklik istedi mi?
        Trump İran ile anlaşma taslağında değişiklik istedi mi?
        "Benim için çok çok ağırdı"
        "Benim için çok çok ağırdı"
        Karısını katletti! Önceden çelenk göndermesi planlı cinayetin delili sayıldı!
        Karısını katletti! Önceden çelenk göndermesi planlı cinayetin delili sayıldı!
        Milli Takım'ın konuğu Kuzey Makedonya!
        Milli Takım'ın konuğu Kuzey Makedonya!
        Barışma görüşmesinde cinayet
        Barışma görüşmesinde cinayet
        Tahran'da ABD-İsrail protestosu
        Tahran'da ABD-İsrail protestosu
        Leao'dan F.Bahçe ve G.Saray'a müjde!
        Leao'dan F.Bahçe ve G.Saray'a müjde!
        Hans isimli atın hilesini bilim insanları ortaya çıkardı
        Hans isimli atın hilesini bilim insanları ortaya çıkardı
        Bayram tatilinde son gün trafiği!
        Bayram tatilinde son gün trafiği!
        “Kıyamet kasası” olarak anılan Svalbard Tohum Deposu
        “Kıyamet kasası” olarak anılan Svalbard Tohum Deposu
        Zamana direnen tarihin hafıza kartı
        Zamana direnen tarihin hafıza kartı
        Bodrum ziyareti
        Bodrum ziyareti
        Kanye West rüzgarı rekor getirdi
        Kanye West rüzgarı rekor getirdi
        Avrupa'nın en büyüğü PSG!
        Avrupa'nın en büyüğü PSG!
        Arkadaşlarla tatil neşesi
        Arkadaşlarla tatil neşesi