ABD'nin 250'nci yıl kutlamalarında Donald Trump krizi: Sanatçılar peş peşe çekildi

ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin desteklediği, Bağımsızlık Bildirgesi'nin imzalanmasının 250'nci yıl dönümü kutlamalarında büyük kriz yaşandı. Trump'ın, gelecek ay Washington'da düzenlenecek etkinliklerin açılışına katılacağının açıklanmasıyla, etkinlikte sahne alacak sanatçılardan bazıları kadrodan çekildiğini açıkladı. Etkinliğin Trump'la ilişkilendirilmesini gerekçe göstererek programdan çekilen beş sanatçının adı Martina McBride, Bret Michaels, Morris Day, Young MC ve The Commodores olarak duyuruldu.

Sanatçılar, etkinliğin amacı konusunda yanıltıldıklarını söyleyerek gösteriden çekildi. Vanilla Ice ve Milli Vanilli'den Fab Morvan ise performanslarına devam edeceklerini duyurdu.

Konserler, 25 Haziran-10 Temmuz tarihleri arasında düzenlenecek 16 günlük 'Great American State Fair' etkinliğinin açılış programı olarak planlanmıştı. Organizasyonu yürüten Freedom 250 grubu, etkinliklerin ABD Kongre Binası ile Washington Anıtı arasındaki National Mall alanına yayılacağını duyurmuştu. Ancak konser programı peş peşe gelen iptallerle sarsıldı.

TRUMP KENDİNİ ELVIS PRESLEY İLE KIYASLADI

Gösteriden çekilenlerin ardından Trump, kendi sosyal medya platformu Truth Social üzerinden bir açıklama yaparak, sanatçılara tepki gösterdi. Gösteriden çekilme kararı alan sanatçılar için "üçüncü sınıf sanatçı" nitelendirmesi yapan Trump, onlar yerine kendisinin bir konuşma yapacağını duyururken, Elvis Presley kıyaslaması yaptı ve kendisinin sanatçılardan daha büyük ilgi çektiğini savundu.

"Anlıyorum ki sanatçılar çarşamba günkü performanslarıyla ilgili 'gerginlik' yaşıyorlar" diyen Trump, "Bu yüzden dünyanın en büyük yıldızını, Elvis'in en parlak döneminden bile çok daha büyük kitleleri bir araya getiren ve bunu gitar olmadan yapan, ülkemizi herkesten çok seven ve bazılarına göre tarihin en büyük başkanı (en iyisi!), Donald J. Trump'ı, bu yüksek ücretli, üçüncü sınıf 'sanatçıların' yerine getirmeyi ve ülkeyi ileriye taşıyacak önemli bir konuşma yapmasını sağlamayı düşünüyorum. Tıpkı başkan olduğumdan beri yaptığım gibi!" ifadesini kullandı.

"SÖZDE SANATÇILARI İSTEMİYORUM"

"Çok fazla para kazanan, mutsuz olan sözde 'sanatçıları' istemiyorum. Sadece mutlu, zeki, başarılı ve nasıl kazanacağını bilen insanlarla çevrili olmak istiyorum" diyen Trump, "Temsilcilerime çarşamba günü Washington DC'de, aynı saatte ve aynı yerde 'Amerika Geri Döndü' mitingi düzenlemenin fizibilitesini yapmaları talimatını veriyorum. Sadece büyük vatanseverler davetlidir" ifadesini kullandı.

Trump'ın açıklamasında "çarşamba" ile neyi kastettiği bilinmiyor. Çünkü 'Freedom 250' konser serisinin, 25 Haziran-10 Temmuz tarihleri ​​arasında yapılması planlanmıştı.