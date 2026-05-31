        Haberler Magazin Mehmet Aslantuğ'dan Ozan Güven açıklaması: Arzum Onan'la boşanma göndermesi

        Mehmet Aslantuğ'dan Ozan Güven açıklaması

        Eski sevgilisi Deniz Bulutsuz'u darp ettiği suçlamasıyla hapis cezası alan Ozan Güven, önceki gün gittiği bir mekanda kadınların tepkisiyle karşılaşmıştı. Güven'in yanında bulunan Mehmet Aslantuğ'a da sosyal medyada eleştiriler yöneltilince, ünlü oyuncu bir açıklama yaptı

        Giriş: 31 Mayıs 2026 - 12:36 Güncelleme:
        Ozan Güven açıklaması yaptı

        Eski sevgilisi Deniz Bulutsuz'a yıllar önce şiddet uyguladığı gerekçesiyle ceza alan oyuncu Ozan Güven, önceki akşam Mehmet Aslantuğ ile Kadıköy'de gittiği bir mekanda kadınlardan tepki görmüş, mekanı terk etmek zorunda kalmıştı. Mekanda bulunanlar, Güven’e "Failler dışarı" şeklinde slogan atarak, oyuncuyu mekandan ayrılmaya zorlamıştı.

        Sosyal medyada gündem olan olay sonrası, Güven'in yanında olan Mehmet Aslantuğ'a da tepkiler vardı. Aslantuğ, kadına şiddet uygulamaktan yargılanıp ceza alan Güven'le birlikte olduğu gerekçesiyle kendisine yöneltilen eleştiriler üzerine X platformunda bir açıklama yaptı.

        "Şiddeti reddetmek, adaleti savunmak ve hak arama mücadelesine saygı göstermek ne kadar önemliyse; hukukun yerine toplumsal infazın geçirilmesine itiraz etmek de o kadar önemlidir" diyen Aslantuğ, "Dün gece yaşanan gerilim sırasında yaptığım şey, giderek sertleşebilecek bir ortamın daha fazla büyümesine engel olmaya çalışmaktan ibarettir. Oraya davet edildim. İlk kez gittim. Herkesin az çok yaşça büyüğü olarak tek tek konuşup asgariden gerekeni yapmaya çalıştım" ifadesini kullandı.

        EL ELE BOŞANMA GÖNDERMESİ

        Aslantuğ açıklamasında ayrıca, Arzum Onan'la 2023'te boşanma davası çıkışında el ele görüntü vermesine de gönderme yaparak şunları söyledi: Farklı başlıklarla da olsa, linç kültürünün kimseye bir anlam katmadığına, derin yaralar, pişmanlıklar yaşattığına tanıklık eden biriyim. 30 yıl süren bir evliliği hüzünle uğurlarken bile, mahkeme yolunda "Elimden tutar mısın" diyen bir ayrılığa mesafeli durmadım, duramazdım. Bazı arkadaşlıklarda; hangi boşluğu / travmayı yalnız bırakmamam gerektiğini; payımıza düşen sorgulamayı / iyileştirmeyi başkalarının öfkesinden öğrenerek esirgeyecek de değilim.

        Temsil etmeye çalıştığım sorumluluğu / nezaketi, haddini aşan söylem ve tavırla yayarak kişilik hakkına saldırganlığa dönüştüren muhataplar için, tüm bu ifşa ve kayıtların tamamı hukuki bir soruşturmanın da konusudur artık.

        Deniz Bulutsuz
        HAPİS CEZASI ALDI

        2020 yılında kız arkadaşı Deniz Bulutsuz'u darp ettiği ve şiddetli şekilde yaraladığı iddiasıyla hakkında soruşturma başlatılan Ozan Güven, 2 yıl, 3 ay hapis cezasına çarptırılmıştı. Güven, 'hakaret' ve 'cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlarından ise beraat etmişti.

        Bariyerlere çarptı! 8 ölü, 33 yaralı...
