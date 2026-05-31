        Netanyahu'dan ateşkese rağmen İsrail ordusuna Lübnan talimatı | Dış Haberler

        Netanyahu'dan ateşkese rağmen İsrail ordusuna Lübnan talimatı

        İsrail Başbakanı Netanyahu, ateşkese rağmen İsrail ordusuna Lübnan'daki işgali daha da genişletme talimatı verdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31 Mayıs 2026 - 14:35 Güncelleme:
        Netanyahu'dan Lübnan talimatı

        İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ateşkese rağmen, Lübnan'a yönelik kara saldırılarının ve işgalin genişletilmesi talimatını verdiğini duyurdu.

        Netanyahu, katıldığı bir programda Lübnan'ın güneyinde yürüttükleri işgal ve saldırılara ilişkin açıklamalarda bulundu.

        Başbakan Netanyahu, orduya Lübnan'daki işgali daha da genişletme ve saldırıları şiddetlendirme talimatı verdiğini belirtti.

        İsrail ordusuna bağlı kara birliklerinin Lübnan'da Litani Nehri'nin kuzeyine geçtiğine işaret eden Netanyahu, tarihi Şakif Kalesi'nin bulunduğu stratejik öneme sahip tepelik alanı da işgal ettiklerini söyledi.

        Netanyahu, dün yaptığı açıklamada, ordunun Lübnan'ın güneyindeki işgalini Litani Nehri'nin ötesine taşıdığını söylemişti.

