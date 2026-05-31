Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya İran Meclis Başkanı Kalibaf: Düşmanın sözlerine güvenimiz yok | Dış Haberler

        İran: Düşmanın sözlerine güvenimiz yok

        İran Meclis Başkanı Kalibaf, ABD ile yürütülen görüşmelere ilişkin "Düşmanının sözlerine güvenimiz yok, bizim için sadece objektif sonuçlar önemli. Ülkenin hakları garanti altına alınmadan hiçbir anlaşma kabul edilmeyecek" dedi

        Kaynak
        Habertürk / AA
        Giriş: 31 Mayıs 2026 - 13:03 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        İran: Düşmanın sözlerine güvenimiz yok

        İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, ABD ile yürütülen müzakere görüşmelerine ilişkin yaptığı değerlendirmede, "Düşmanının sözlerine güvenimiz yok, bizim için sadece objektif sonuçlar önemli" dedi.

        İran resmi haber ajansı IRNA'ya göre, Kalibaf, İran Meclisi’nin çevrimiçi oturumunda ABD ile devam eden müzakerelere ilişkin açıklamalarda bulundu.

        Diplomasinin savaş meydanında kazanılan zaferi taçlandırma amacına hizmet ettiğine işaret eden yapan Kalibaf, "Diplomasi alanındaki askerlerimizin düşmanın sözlerine ve vaatlerine güveni yok. Bizim için somut kazanımlar elde etmek bir ölçüttür ve bunun karşılığında taahhütlerimizi yerine getireceğiz. İran halkının hakları güvence altına alınana kadar hiçbir anlaşmayı onaylamayacağız." ifadelerini kullandı.

        Kalibaf ayrıca, "düşmanın" savaşın yeni aşamasında ekonomik baskı ve medya üzerinden propaganda yolu ile milli birliği bozmaya çalıştığını ancak bunun "boş bir hayal" olduğunu söyleyerek, mücadelenin "askeri alanda, sokakta, diplomaside ve halka hizmette" devam ettiğini belirtti.

        REKLAM

        Kalibaf önceki günlerde yaptığı açıklamada da ülkesinin müzakere sürecinde izlediği temel ilkelere dair "Biz tavizleri görüşmelerle değil füzelerle alıyoruz." diyerek ABD ile müzakere sürecinde anlaşma için sözlü garantilere güvenmediklerini ve karşı taraf sözlerini yerine getirmeden herhangi bir adım atmayacaklarını belirtmişti.

        Kalibaf, "Herhangi bir anlaşmanın galibi, onun ertesi günü için savaşa daha iyi hazırlanandır." değerlendirmesinde bulunmuştu.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Kılıktan kılığa giren hırsız kadınlar suç makinesi çıktı

        İstanbul'da üç ayrı ilçede milyonluk ev hırsızlığı gerçekleşti. Yapılan çalışmalarda hırsızların 6 kadın olduğu tespit edildi. Tanınmamak için kılıktan kılığa girerek yüzlerini kapatan şüphelilerin kimlikleri tek tek tespit edildi. Düzenlenen operasyonla yakalanan 6 kadın hırsız suç makinesi çıktı. ...
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Karısını katletti! Önceden çelenk göndermesi planlı cinayetin delili sayıldı!
        Karısını katletti! Önceden çelenk göndermesi planlı cinayetin delili sayıldı!
        İran: Düşmanın sözlerine güvenimiz yok
        İran: Düşmanın sözlerine güvenimiz yok
        Trump İran ile anlaşma taslağında değişiklik istedi mi?
        Trump İran ile anlaşma taslağında değişiklik istedi mi?
        Bariyerlere çarptı! 8 ölü, 33 yaralı...
        Bariyerlere çarptı! 8 ölü, 33 yaralı...
        Milli Takım'ın konuğu Kuzey Makedonya!
        Milli Takım'ın konuğu Kuzey Makedonya!
        Barışma görüşmesinde cinayet
        Barışma görüşmesinde cinayet
        Tahran'da ABD-İsrail protestosu
        Tahran'da ABD-İsrail protestosu
        Leao'dan F.Bahçe ve G.Saray'a müjde!
        Leao'dan F.Bahçe ve G.Saray'a müjde!
        Ozan Güven açıklaması yaptı
        Ozan Güven açıklaması yaptı
        Hans isimli atın hilesini bilim insanları ortaya çıkardı
        Hans isimli atın hilesini bilim insanları ortaya çıkardı
        Bayram tatilinde son gün trafiği!
        Bayram tatilinde son gün trafiği!
        “Kıyamet kasası” olarak anılan Svalbard Tohum Deposu
        “Kıyamet kasası” olarak anılan Svalbard Tohum Deposu
        Fotomodel Hülya vahşice öldürüldü! Ne kesik başı bulundu ne de katili!
        Fotomodel Hülya vahşice öldürüldü! Ne kesik başı bulundu ne de katili!
        Zamana direnen tarihin hafıza kartı
        Zamana direnen tarihin hafıza kartı
        Sıcaklıklar artıyor! Şiddetli rüzgar uyarısı var!
        Sıcaklıklar artıyor! Şiddetli rüzgar uyarısı var!
        Bodrum ziyareti
        Bodrum ziyareti
        İstanbul'da Kanye West rüzgarı
        İstanbul'da Kanye West rüzgarı
        Avrupa'nın en büyüğü PSG!
        Avrupa'nın en büyüğü PSG!
        Arkadaşlarla tatil neşesi
        Arkadaşlarla tatil neşesi
        Telif hakkından vazgeçilen icatlar
        Telif hakkından vazgeçilen icatlar