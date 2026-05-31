Matematik işlemleri yaptığına inanılıyordu: Hans isimli atın hilesini bilim insanları ortaya çıkardı

BİR AT BİLİM DÜNYASINI DEĞİŞTİRDİ

Hans’ın gerçekten matematik yapmadığı ortaya çıksa da olay bilim dünyasında büyük etki bıraktı.

Araştırmacılar, hayvanların insan davranışlarını ve beden dilini sanılandan çok daha iyi okuyabildiğini fark etti. Bu vaka aynı zamanda bilimsel deneylerde araştırmacının farkında olmadan sonucu etkileyebileceğini gösteren en önemli örneklerden biri haline geldi.

Bugün psikoloji ve davranış bilimlerinde kullanılan “Clever Hans etkisi” terimi de bu olaydan geliyor. Bu ifade, bir insanın istemeden karşısındaki kişiye ya da canlıya ipucu vermesi anlamında kullanılıyor.

TARİHİN EN İLGİNÇ PSİKOLOJİK VAKALARINDAN BİRİ OLDU

Bir dönem “matematik yapan at” olarak görülen Hans, yıllar içinde bilim tarihinin en ilginç vakalarından birine dönüştü.

Olay bugün hâlâ; psikoloji, hayvan davranışları, deney tasarımı gibi alanlarda örnek olarak anlatılıyor. Hans’ın hikâyesi, bazen en şaşırtıcı görünen olayların arkasında bile insan davranışlarının etkili olabileceğini gösteren en ünlü örneklerden biri kabul ediliyor.

Fotoğraf yapay zekâ ile oluşturulmuştur

Haber kaynak: PubMed, Britannica, Internet Archive