Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Keşfet Matematik işlemleri yaptığına inanılıyordu: Hans isimli atın hilesini bilim insanları ortaya çıkardı

        Matematik işlemleri yaptığına inanılıyordu: Hans isimli atın hilesini bilim insanları ortaya çıkardı

        1900'lerin başında Almanya'da yaşayan Hans adlı bir at, kısa sürede ülkenin en sıra dışı olaylarından birine dönüştü. İnsanlar ona matematik soruları soruyor, Hans ise ayağını yere vurarak doğru cevaplar veriyordu. Bazıları onun gerçekten hesap yapabildiğine inanırken, olay bir süre sonra bilim insanlarının bile araştırdığı ciddi bir vakaya dönüştü.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 31 Mayıs 2026 - 13:07 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        MATEMATİK YAPAN AT HERKESİ ŞAŞKINA ÇEVİRDİ

        1900'lerde Almanya'da yaşayan Clever Hans (Akıllı Hans) isimli at, Wilhelm von Osten tarafından eğitiliyordu. Von Osten, Hans’ın sadece komut ezberlemediğini; gerçekten sayıları anlayabildiğini düşünüyordu.

        Gösteriler sırasında insanlar Hans’a toplama, çıkarma ve tarih soruları soruyordu. At da ön ayağını yere belirli sayıda vurarak cevap veriyordu. Üstelik çoğu zaman cevaplar doğru çıkıyordu.

        Fotoğraf yapay zekâ ile oluşturulmuştur

        2

        OLAY KISA SÜREDE ÜLKE ÇAPINDA YAYILDI

        Hans’ın gösterileri kısa sürede büyük ilgi gördü. İnsanlar “matematik yapan atı” görmek için gösterilere gitmeye başladı. Dönemin gazeteleri de bu olayı sık sık haber yaptı.

        Olayın ünü büyüyünce konu bilim insanlarının dikkatini çekti. Çünkü eğer iddialar doğruysa, bu durum hayvan zekâsı hakkında bilinen birçok şeyi değiştirebilirdi.

        Fotoğraf yapay zekâ ile oluşturulmuştur

        3

        BİLİM İNSANLARI HİLE ARADI

        Hans’ın gerçekten hesap yapıp yapmadığını anlamak için uzmanlardan oluşan bir komisyon kuruldu. İlk incelemelerde açık bir hile bulunamadı.

        Bu durum, tartışmaları daha da büyüttü. Bazı insanlar Hans’ın gerçekten düşünebildiğine inanmaya başladı. Ancak daha sonra psikolog Oskar Pfungst olayı daha detaylı incelemeye karar verdi.

        Fotoğraf yapay zekâ ile oluşturulmuştur

        4

        GERÇEK BEKLENMEDİK ŞEKİLDE ORTAYA ÇIKTI

        Pfungst’un yaptığı deneyler sırasında dikkat çekici bir detay fark edildi. Hans, soruyu soran kişiyi görebildiğinde doğru cevap verme oranı yükseliyordu. Ancak karşısındaki kişi cevabı bilmiyorsa ya da Hans insanın yüzünü göremiyorsa başarı oranı ciddi şekilde düşüyordu.

        Araştırmaya göre Hans aslında matematik yapmıyordu. Bunun yerine insanların farkında olmadan verdiği küçük beden dili ipuçlarını takip ediyordu.

        İnsanlar doğru cevaba yaklaşınca istemsiz şekilde duruşlarını değiştiriyor, yüz ifadeleri farklılaşıyor ya da hafifçe rahatlıyordu. Hans da bu değişimleri okuyarak ne zaman durması gerektiğini anlıyordu.

        Fotoğraf yapay zekâ ile oluşturulmuştur

        5

        BİR AT BİLİM DÜNYASINI DEĞİŞTİRDİ

        Hans’ın gerçekten matematik yapmadığı ortaya çıksa da olay bilim dünyasında büyük etki bıraktı.

        Araştırmacılar, hayvanların insan davranışlarını ve beden dilini sanılandan çok daha iyi okuyabildiğini fark etti. Bu vaka aynı zamanda bilimsel deneylerde araştırmacının farkında olmadan sonucu etkileyebileceğini gösteren en önemli örneklerden biri haline geldi.

        Bugün psikoloji ve davranış bilimlerinde kullanılan “Clever Hans etkisi” terimi de bu olaydan geliyor. Bu ifade, bir insanın istemeden karşısındaki kişiye ya da canlıya ipucu vermesi anlamında kullanılıyor.

        TARİHİN EN İLGİNÇ PSİKOLOJİK VAKALARINDAN BİRİ OLDU

        Bir dönem “matematik yapan at” olarak görülen Hans, yıllar içinde bilim tarihinin en ilginç vakalarından birine dönüştü.

        Olay bugün hâlâ; psikoloji, hayvan davranışları, deney tasarımı gibi alanlarda örnek olarak anlatılıyor. Hans’ın hikâyesi, bazen en şaşırtıcı görünen olayların arkasında bile insan davranışlarının etkili olabileceğini gösteren en ünlü örneklerden biri kabul ediliyor.

        Fotoğraf yapay zekâ ile oluşturulmuştur

        Haber kaynak: PubMed, Britannica, Internet Archive

        ÖNERİLEN VİDEO

        Şişli'deki cinayetin nedeni 'Aysu'

        Geçtiğimiz günlerde Şişli'de bir iş yerinde çıkan silahlı kavgada hayatını kaybeden Doğuş Cebeci cinayetiyle ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. 

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İran: Düşmanın sözlerine güvenimiz yok
        İran: Düşmanın sözlerine güvenimiz yok
        Trump İran ile anlaşma taslağında değişiklik istedi mi?
        Trump İran ile anlaşma taslağında değişiklik istedi mi?
        Bariyerlere çarptı! 8 ölü, 33 yaralı...
        Bariyerlere çarptı! 8 ölü, 33 yaralı...
        Milli Takım'ın konuğu Kuzey Makedonya!
        Milli Takım'ın konuğu Kuzey Makedonya!
        Barışma görüşmesinde cinayet
        Barışma görüşmesinde cinayet
        Tahran'da ABD-İsrail protestosu
        Tahran'da ABD-İsrail protestosu
        Leao'dan F.Bahçe ve G.Saray'a müjde!
        Leao'dan F.Bahçe ve G.Saray'a müjde!
        Ozan Güven açıklaması yaptı
        Ozan Güven açıklaması yaptı
        Hans isimli atın hilesini bilim insanları ortaya çıkardı
        Hans isimli atın hilesini bilim insanları ortaya çıkardı
        Bayram tatilinde son gün trafiği!
        Bayram tatilinde son gün trafiği!
        “Kıyamet kasası” olarak anılan Svalbard Tohum Deposu
        “Kıyamet kasası” olarak anılan Svalbard Tohum Deposu
        Fotomodel Hülya vahşice öldürüldü! Ne kesik başı bulundu ne de katili!
        Fotomodel Hülya vahşice öldürüldü! Ne kesik başı bulundu ne de katili!
        Zamana direnen tarihin hafıza kartı
        Zamana direnen tarihin hafıza kartı
        Sıcaklıklar artıyor! Şiddetli rüzgar uyarısı var!
        Sıcaklıklar artıyor! Şiddetli rüzgar uyarısı var!
        Bodrum ziyareti
        Bodrum ziyareti
        İstanbul'da Kanye West rüzgarı
        İstanbul'da Kanye West rüzgarı
        Avrupa'nın en büyüğü PSG!
        Avrupa'nın en büyüğü PSG!
        Kılıçdaroğlu CHP Genel Merkezi'nde
        Kılıçdaroğlu CHP Genel Merkezi'nde
        Arkadaşlarla tatil neşesi
        Arkadaşlarla tatil neşesi
        Telif hakkından vazgeçilen icatlar
        Telif hakkından vazgeçilen icatlar