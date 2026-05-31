Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Fenerbahçe Başkan Adayı Aziz Yıldırım: İki santrforla anlaştık

        Aziz Yıldırım: İki santrforla anlaştık

        Fenerbahçe Kulübü Başkan Adayı Aziz Yıldırım, Kocaeli'de taraftarlarla bir araya geldi. Yıldırım burada yaptığı açıklamada, "Biz Avrupa'da oynamayı özledik, Avrupa'da Şampiyonlar Ligi müziğini özledik. İki santrfor bu hafta veya öbür hafta açıklanır. Prensipte anlaştık" dedi. Aziz Yıldırım başkanlığa seçilmesi halinde futbol aklının başında Oğuz Çetin'in olacağını söylerken, kulübün efsanelerinden Alex de Souza'ya ise ihtiyaç duydukları takdirde görev verebileceklerini ifade etti.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 31 Mayıs 2026 - 14:13 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Fenerbahçe'ye uzun yıllar başkanlık yapan ve 6-7 Haziran tarihlerinde yapılacak başkanlık seçimlerinde aday olan Aziz Yıldırım, seçim çalışmaları kapsamında Kocaeli'ye geldi. Yıldırım, bir otelde düzenlenen etkinlikte Fenerbahçelilerle buluştu. Etkinliğe Kocaeli'de yaşayan çok sayıda Fenerbahçeli katıldı. Başkanlık seçimi öncesi projelerini anlatan Yıldırım, kulübün sportif yapılanması, transfer planlaması ve gelecek vizyonuna ilişkin açıklamalarda bulundu.

        2

        "FUTBOL AKLININ BAŞINDA OĞUZ ÇETİN VAR"

        Fenerbahçe'nin eski futbolcularından Oğuz Çetin'in yeni yapılanmadaki rolüne değinen Yıldırım, "Oğuz Çetin, Fenerbahçe tarihinde yer almış ve taraftar tarafından ‘İmparator' lakabı takılmış bir insandır. Oğuz Çetin öne çıkmaz. Bizim eski sporcularda böyle bir adet vardır. Onlar hiçbir zaman kendilerini göstermek istemezler, arka planda kalırlar. Oğuz hoca da onlardan biridir. Federasyonda diploma alan, bütün antrenörlerin diplomasını veren, onları çalıştıran, onlara öğreten kişidir kendisi ama arka planda, gözükmez. Oğuz kaptan, imparator, bu sistem içerisinde sporun sorumlusu olacak. Henüz adını koymadık, beraber konuşacağız. Futbol aklının başında o var. Yönetim kurulundaki arkadaşlarla beraber bir oluşum yapacağız. Scout ile ilgili de çalışma yapacağız. Eski sporcular bir araya gelsin, onlardan bir ekip yapalım, dünyanın her yerini tarayalım. Şimdiden başlayalım, bir yıl sonra rapor versinler. Bizden sonra gelecek yönetimler de bundan faydalansın. Bu sistemlerin hepsini kuracağız" şeklinde konuştu.

        3

        "ŞAMPİYONLAR LİGİ MÜZİĞİNİ ÖZLEDİK"

        Camiada birlik ve beraberliğin önemine vurgu yapan Aziz Yıldırım, "Biz hepimiz birlik, beraberlik içinde olursak, salonda bu ruhu getirip sahaya taşırsak, bütün camia buna sahip çıkarsa bizim başaramayacağımız herhangi bir şey yok. Biz Avrupa'da oynamayı özledik, Avrupa'da Şampiyonlar Ligi müziğini özledik" ifadelerini kullandı.

        4

        "5-10 YILLIK VİZYON PROGRAMINI HAZIRLAYACAĞIZ"

        Kulübün geleceğine yönelik uzun vadeli planlama yapılması gerektiğini söyleyen Yıldırım, "Geçmişi unutacağız, bırakacağız. Yeni bir çizgi, önümüze bakacağız. Fenerbahçe'nin 5-10 yıllık vizyon programını hazırlayacağız. Bir dosya haline getireceğiz. Bizden sonra gelenler de bundan faydalansınlar. Bunun içinde oyuncu takip programları, Fenerbahçe'nin tesisleşmedeki ihtiyaçları, futbolcu alımları ve mali bütçenin sistemi olacak. Her 5 senelik, 10 senelik plan yapmamız lazım. Plansız, programsız gidiyoruz. Sizin bütçeniz ile Avrupa'daki takımların arasında bütçe farkı var. Baş edemezsiniz. Çünkü iyi oyuncuyla futbol iyi oynanır. Kalite yoksa oynayamazsınız" diye konuştu.

        5

        "İKİ SANTRFORLA PRENSİPTE ANLAŞTIK"

        Transfer çalışmalarına ilişkin de bilgi veren Yıldırım, iki santrforla prensipte anlaştıklarını belirterek şunları söyledi:

        "Acele etmeyeceğiz. Ama iki tane santrfor bu hafta açıklanır veya öbür hafta açıklanır. Prensipte anlaştık. Kırmamak için isimleri söylemiyorum ama değerli oyuncular. İkisiyle de prensipte anlaştık. Kulüpleriyle de görüşme yapıyor arkadaşlarımız. Bazı transferler daha yapacağız"

        6

        "14 YABANCI SINIRI VAR, BİZDE YENİ TRANSFERLERLE BU SAYI 23-25 CİVARINA GELİYOR"

        "Futbol aklı dediğimiz arkadaşlar çalışma yapıyorlar. Burada sıkıntı şu; 14 yabancı sınırı var, bizde 20 küsur yabancı var. Yeni transferlerle bu sayı 23-25 civarına geliyor, onu 14'e indirmek lazım. Biraz sıkıntılı bir pozisyon var ama aşacağız. Yerli oyuncuya da bakıyoruz. Uygun olursa onu da transfer edeceğiz. 20-25 Haziran'a kadar bütün her şeyi bitirmiş olmayı düşünüyoruz. Belki de ilk defa, benim zamanım da dahil olmak üzere, Şampiyonlar Ligi'ne ve lige hazır bir takım haline geleceğiz. Yalnız Dünya Kupası var, oradan transfer yapılırsa onların geç kalma pozisyonu olabilir"

        7

        "8 SENEDİR ALEX'E HİÇBİR GÖREV VERMEDİLER"

        Fenerbahçe'nin eski kaptanlarından Alex de Souza ile ilgili de konuşan Aziz Yıldırım, "8 sene önce seçimde Alex'i getirdiler, localarda seçim propagandası olarak kullandılar. 8 senedir Alex'e hiçbir görev vermediler. Eğer gerekliyse, gelmesi gerekiyorsa, ihtiyaç olursa değerlendiririz" açıklamasında bulundu.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ayasofya'da cuma namazının ardından açıklamalar

        Cumhurbaşkanı Erdoğan Ayasofya'da cuma namazının ardından açıklama yaptı. Erdoğan, "Bugün 29 Mayıs Cuma. Tevafuk olarak Ayasofya'da kılma imkanımız oldu ve Ayasofya'da da katılım gayet güzeldi, muhteşemdi. Hamd olsun Fatih'ten Ayasofya'ya bugün bir yürüyüş yapıldı ve İstanbullu burada cumayı kıldı. ...
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Bariyerlere çarptı! 8 ölü, 33 yaralı...
        Bariyerlere çarptı! 8 ölü, 33 yaralı...
        "İki santrforla anlaştık"
        "İki santrforla anlaştık"
        Karısını katletti! Önceden çelenk göndermesi planlı cinayetin delili sayıldı!
        Karısını katletti! Önceden çelenk göndermesi planlı cinayetin delili sayıldı!
        İran: Düşmanın sözlerine güvenimiz yok
        İran: Düşmanın sözlerine güvenimiz yok
        Trump İran ile anlaşma taslağında değişiklik istedi mi?
        Trump İran ile anlaşma taslağında değişiklik istedi mi?
        Milli Takım'ın konuğu Kuzey Makedonya!
        Milli Takım'ın konuğu Kuzey Makedonya!
        Barışma görüşmesinde cinayet
        Barışma görüşmesinde cinayet
        Tahran'da ABD-İsrail protestosu
        Tahran'da ABD-İsrail protestosu
        Leao'dan F.Bahçe ve G.Saray'a müjde!
        Leao'dan F.Bahçe ve G.Saray'a müjde!
        "Benim için çok çok ağır"
        "Benim için çok çok ağır"
        Hans isimli atın hilesini bilim insanları ortaya çıkardı
        Hans isimli atın hilesini bilim insanları ortaya çıkardı
        Bayram tatilinde son gün trafiği!
        Bayram tatilinde son gün trafiği!
        “Kıyamet kasası” olarak anılan Svalbard Tohum Deposu
        “Kıyamet kasası” olarak anılan Svalbard Tohum Deposu
        Fotomodel Hülya vahşice öldürüldü! Ne kesik başı bulundu ne de katili!
        Fotomodel Hülya vahşice öldürüldü! Ne kesik başı bulundu ne de katili!
        Zamana direnen tarihin hafıza kartı
        Zamana direnen tarihin hafıza kartı
        Bodrum ziyareti
        Bodrum ziyareti
        İstanbul'da Kanye West rüzgarı
        İstanbul'da Kanye West rüzgarı
        Avrupa'nın en büyüğü PSG!
        Avrupa'nın en büyüğü PSG!
        Arkadaşlarla tatil neşesi
        Arkadaşlarla tatil neşesi
        Telif hakkından vazgeçilen icatlar
        Telif hakkından vazgeçilen icatlar