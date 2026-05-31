        Haberler Gündem 3. Sayfa Dehşet gecesi! Türkan 7.kattan düştü! Nişanlısı tutuklandı! | Son dakika haberleri

        Dehşet gecesi! Türkan 7.kattan düştü! Nişanlısı tutuklandı!

        Başkentte 7'nci kattaki evin balkonundan düşen 30 yaşındaki Türkan Biçer, hayatını kaybetti. Olay sonrası gözaltına alınan nişanlısı Fatih Özşen tutuklandı. Türkan'ın bina girişinde nişanlısıyla tartıştığı görüntüler kameraya yansıdı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 31 Mayıs 2026 - 14:55 Güncelleme:
        Türkan 7.kattan düştü! Nişanlısı tutuklandı!

        Ankara'da nişanlısıyla yaşadığı 7'nci kattaki evin balkonundan düşen Türkan Biçer (30), hayatını kaybetti. Olay sonrası gözaltına alınan nişanlısı Fatih Özşen (46) tutuklandı. Türkan'ın bina girişinde nişanlısıyla tartıştığı görüntüler, kameraya yansıdı.

        DHA'nın haberine göre olay, 25 Mart'ta, Yenimahalle ilçesinde meydana geldi. Türkan Biçer, nişanlısı Fatih Özşen ile yaşadığı 7'nci kattaki evin balkonundan düşüp, yaşamını yitirdi.

        Yerde çıplak halde bulunan Türkan'ın cenazesi, otopsi için Ankara Adli Tıp Kurumu'na götürülürken, nişanlısı Fatih Özşen ise gözaltına alındı.

        Türkan'ın, Adli Tıp Kurumu'ndan ailesi tarafından teslim alınan cenazesi, toprağa verildi. Özşen ise çıkarıldığı mahkemede tutuklandı. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü belirtildi.

        APARTMAN GİRİŞİNDE TARTIŞMIŞLAR

        Öte yandan, olayın ardından Türkan Biçer ile nişanlısı Fatih Özşen'e ait güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

        Görüntülerde, Biçer ve Özşen'in taksiyle eve geldikleri, apartman girişinde tartıştıkları ve Özşen'in Biçer'i iterek asansöre bindirdiği anlar yer aldı.

        Evin balkonunda yaşanan hareketlilik ile Biçer'in düşmesinin ardından nişanlısının dışarı çıktığı, sonra tekrar eve giderek çarşaf alıp aşağı indiği anlar da kamera görüntülerine yansıdı.

