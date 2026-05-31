        Haberler Gündem 3. Sayfa Denizli'deki kazada kahreden gerçek! Türkiye'yi kahreden kazada yaralıların ilk ifadeleri ortaya çıktı - Gündem Haberleri | Son dakika haberleri

        1'i bebek 8 kişinin öldüğü kazadan 20 dakika önce, otobüs şoförü, arıza nedeniyle durup aracı kontrol etmiş

        Denizli'nin Sarayköy ilçesinde bariyerlere çarptıktan sonra alevlere teslim olan yolcu otobüsünde 1'i bebek 8 kişi öldü, 33 kişi yaralandı. Türkiye'yi kahreden feci kazada yaralıların ilk ifadeleri ortaya çıkmaya başladı. Yolcular, şoförün kazadan kısa süre önce arıza nedeniyle aracı durdurduğunu ve ardından yola devam ettiğini iddia etti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 31 Mayıs 2026 - 20:23 Güncelleme:
        Denizli'deki kazada kahreden gerçek!

        Denizli'nin Sarayköy ilçesinde yolcu otobüsünün bariyerlere çarparak yanması sonucu 1'i bebek 8 kişi öldü, 33 kişi de yaralandı.

        Kaza, saat 01.30 sıralarında, Aydın-Denizli Otoyolu'nun Tırkaz Mahallesi yakınlarında meydana geldi. İzmir-Antalya seferini yapan, Mustafa Fevzi Merdün'ün (50) kullandığı Pamukkale Turizm'e ait 45 BAH 834 plakalı yolcu otobüsü kontrolden çıkıp yol kenarındaki bariyerlere çarptı.

        Çarpmanın etkisiyle otobüste yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye sağlık, AFAD, UMKE, polis, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın, yaklaşık yarım saatte söndürüldü.

        ÖLEN YOLCULARIN KİMLİKLERİ BELLİ OLDU

        Sağlık görevlilerinin kontrolünde otobüs şoförü Mustafa Fevzi Merdün ile yolcular Civan Şen, 9 aylık oğlu Eyüp Miraç Şen, Hayriye Arıkan, Merve Erik, Zehra Eyiol, Kırgızistan uyruklu Güli Tayboya ve Fatma Kartal'ın yaşamını yitirdiği belirlendi.

        Olay sırasında baba Civan Şen'in, 9 aylık oğlu Eyüp Miraç Şen'i korumak amacıyla üzerine kapandığı öğrenildi.

        33 YARALIDAN 17'Sİ TABURCU EDİLDİ

        Kazada yaralanan 33 kişi ise ilk müdahalelerinden sonra ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan 17'si tedavilerinin ardından taburcu edilirken, 16 kişinin tedavisinin sürdüğü ve 2’sinin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi.

        CENAZELER İÇİN DNA İNCELEMESİ

        Kazada yanarak yaşamını yitirenlerin cenazelerinin kime ait olduğunun da yapılacak DNA incelemeleriyle kesin olarak belirleneceği bildirildi. Bu kapsamda İzmir ve Antalya'dan Denizli'deki Adli Tıp Kurumu'na gelen yakınlardan kan örnekleri alındı. DNA incelemelerinin tamamlanmasından sonra cenazelerin ailelerine teslim edileceği, sürecin yaklaşık 1 hafta sürebileceği öğrenildi.

        YARALILARIN İFADELERİ ORTAYA ÇIKTI

        Yolcuların çoğunun kaza sırasında uyuduğu öğrenildi. Yaralıların jandarmaya verdiği ilk ifadelerde, otobüs şoförü Mustafa Fevzi Merdün'ün kazadan yaklaşık 20 dakika önce, otoyolda seyir halindeyken araçta meydana gelen bir arıza nedeniyle otobüsü yol kenarına çektiğini, araçtan inerek kontrol yaptığını ve ardından yoluna devam ettiğini söyledikleri öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme sürüyor.

        KURTULMUŞ'TAN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

        TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Denizli'nin Sarayköy ilçesinde yolcu otobüsünün bariyerlere çarparak yanması sonucu meydana gelen kazada hayatını kaybedenler için başsağlığı mesajı yayımladı.

        Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Denizli Sarayköy'de meydana gelen elim otobüs kazasında hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Aziz milletimizin başı sağ olsun." ifadelerine yer verdi.

        "Hız sınırlarına mutlaka uyun"

        İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, tatil dönüşündeki sürücülere emniyet kemeri takmaları ve mola vermeleri uyarısında bulundu. (AA)

